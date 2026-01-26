Algo que sirva como luz

Montilla C.F. 2 -- 0 La Palma C.F.

Montilla Club de Fútbol: Rafa Martínez, Fran González, Antonio Pino, Moslero, Pedro Crespín, Gorka, Juan María, Tena, Tiago, Abraham Nelson y Rafa Alcaide. También jugaron Yiyo, Sergio Heredia, José Carraña, Amara, Alberto Bermejo y Rubén Jurado.

La Palma Club de Fútbol: Juan Corrales, Manuel Corrales, Rafa, Marcos, Yuyu, Alejandro, Manuel Pinto, Sergio, Diego Pinto, Berchi y Carrasco. También jugaron Robledo, Caro, Manolo Súarez, Ordóñez y Garrocho.

Goles: 1-0 Antonio Pino (m. 12); 2-0 Tiago (m. 35).

Árbitro: Daniel Romero Molina (Jaén). Amonestó por los locales a Fran González, Tena, Abraham Nelson, Sergio Heredia, Amara y al técnico, Isaac Cuesta. En el bando visitante amonestó a Marcos, Alejandro y Manolo Suárez. Expulsó por roja directa a Rafa (m. 33).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoctava jornada de liga del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 200 espectadores.



El Montilla Club de Fútbol volvió ayer a la senda de la victoria al conseguir derrotar por dos tantos a cero a La Palma Club de Fútbol. En una primera mitad sólida en todas las facetas del juego, los auriverdes alcanzaban una doble ventaja que hicieron valer en un segundo acto de menor vistosidad, pero resuelto con un importante sacrificio colectivo de los pupilos dirigidos por Isaac de la Cuesta.La contienda comenzó con las ausencias en la convocatoria de Alfonso Carraña, Soto y Ángel Lara, este último por lesión de larga duración. No obstante, la nota positiva era la vuelta de Rubén Jurado a la convocatoria. Con todo ello, los primeros compases serían de alternancia en la posesión del esférico.Ambos contendientes buscaban tener protagonismo con la pelota, viéndose a un Montilla activo y que buscaba presionar la salida de balón visitante. Por parte palmerina, el cuadro onubense mantenía la paciencia en la elaboración del juego.Esta dinámica de partido hizo que la igualdad fuera la nota predominante hasta el minuto 12, momento del primer tanto local. Un balón desde el costado derecho por parte de Gorka lo dejó pasar Pedro Crespín ante la llegada desde atrás de Antonio Pino, que remató con la testa al fondo de la red. Un gol de bella factura que sirvió de preludio a los mejores minutos del Montilla.Los de Isaac de la Cuesta comenzaron a merodear el área visitante, buscando el juego desde los costados, así como transiciones entre la medular y el ataque. En una de estas jugadas, La Palma sufrió la expulsión de Rafa por roja directa por una entrada con el pie elevado sobre el cuerpo de un jugador local.Esta falta tuvo como resultado una ejecución al segundo palo de Antonio Pino que prolongó con la testa Fran González para que Tiago, libre de marca en el área chica, batiera al cancerbero para establecer el dos a cero. Corría el minuto 35 de partido.La afición celebró con entusiasmo el tanto, agradeciendo las buenas sensaciones que transmitía un Montilla que se colocaba con dos goles en el marcador y con un jugador más sobre el terreno de juego. De ahí al descanso, los auriverdes gestionaron el paso de los minutos hasta que el colegiado señaló el camino hacia los vestuarios.Tras la reanudación, los primeros minutos serían de presencia ofensiva por parte auriverde, siendo la ocasión más clara una entrada al área de Antonio Pino finalizada en un centro raso ante el que Pedro Crespín y Moslero no pudieron contactar con todo a favor.Con el paso de los minutos, el ritmo decreció, sin apreciarse acciones ofensivas destacables. El Montilla sostenía el centro del campo y alejaba a su rival de cualquier atisbo de peligro sobre la meta de Rafa Martínez. Pese a ello, La Palma quiso reaccionar y dio un paso al frente.El cuadro onubense consiguió tomar la posesión del esférico y, poco a poco, profundizó sobre el área montillana. A los 66 minutos de partido, un balón a la espalda de la defensa dejó a Berchi en el mano a mano ante el guardameta local, blocando por bajo un inspirado Rafa Martínez que alejó los fantasmas de jornadas anteriores con su intervención.Esta parada fue el punto de inflexión para la consecución de la victoria por parte montillana. El cuadro local achicó los espacios, supo mostrar firmeza en defensa y evitó que la esperanza palmerina se alargara. En varias contras, los vinícolas pudieron sentenciar; sin embargo, faltó la contundencia en los metros finales para poder aumentar el marcador. Sin tiempo para más, se llegó al final del encuentro.Colocado en quinta posición, el Montilla Club de Fútbol cierra un grupo de cuatro equipos separados por una horquilla de tan solo tres puntos entre ellos: Egabrense (36 puntos); Racing Portuense (35); Balompédica Lebrijana (34) y el propio Montilla Club de Fútbol (33 puntos). De este modo, la lucha por el ascenso directo está más igualada que nunca. La próxima cita para los montillanos será ante el Atlético Espeleño, en un nuevo derbi provincial dentro de la categoría.