Servicios, industria y autónomos sostienen el empleo en Montilla

Montilla cerró el pasado año con un total de 9.574 afiliaciones a la Seguridad Social en alta laboral, según los datos oficiales que acaba de ofrecer el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en un contexto regional marcado por el crecimiento del empleo, la consolidación del Régimen General y el predominio del sector servicios como principal motor de actividad.Además, los datos desagregados por régimen de cotización y ramas de actividad permiten trazar una radiografía precisa del mercado laboral montillano, enmarcada en la evolución general de Andalucía, donde el número total de afiliaciones alcanzó en diciembre de 2025 la cifra de 3.581.860, un 2,0 por ciento más que en el mismo mes del año anterior.En ese escenario autonómico, Montilla aportó 9.574 afiliaciones, correspondientes a personas que trabajan en el municipio y figuran en alta laboral, una cifra que refleja el peso específico del empleo local dentro de la estructura productiva de la provincia y de la comunidad autónoma.De ese total, la mayor parte se encuadra en el Régimen General, que suma 6.487 afiliaciones, a las que se añaden 1.296 afiliaciones al Sistema Especial Agrario y 1.752 afiliaciones al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. A estos datos se suman 39 afiliaciones en el Sistema Especial de Empleados del Hogar, completando así el conjunto de regímenes presentes en el municipio.Y es que el Régimen General continúa siendo la base del empleo en Montilla, en línea con la tendencia observada en el conjunto de Andalucía, donde este régimen concentra el 83,3 por ciento de las afiliaciones. En el caso de Montilla, su peso se ve reforzado por la estructura sectorial del empleo, claramente orientada hacia las actividades de servicios, que concentran una parte muy significativa de las afiliaciones registradas.De hecho, atendiendo a la distribución por ramas de actividad, el sector servicios reúne en Montilla un total de 2.351 afiliaciones, situándose como el principal ámbito de ocupación. A esta cifra se suman 2.043 afiliaciones en actividades relacionadas con el comercio, el transporte y la hostelería.De igual modo, Montilla contabiliza 688 afiliaciones vinculadas a la Administración pública, educación y sanidad. También destacan las 385 afiliaciones correspondientes a actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, reflejo de un tejido económico diversificado dentro del sector terciario.Por otro lado, la industria manufacturera mantiene un peso relevante en el municipio, con 1.688 afiliaciones, mientras que la construcción alcanza las 649. Estas cifras sitúan a Montilla en una posición coherente con el patrón andaluz, donde industria y construcción han mostrado incrementos interanuales en el número de afiliaciones, reforzando su papel complementario al sector servicios.La agricultura, tradicionalmente ligada a la economía local y comarcal, registra en Montilla 1.478 afiliaciones, una cifra que conecta con el comportamiento del sector agrario a escala regional. En Andalucía, las afiliaciones agrarias han experimentado un descenso interanual, un contexto que también se refleja en el peso relativo de este sector dentro del conjunto de afiliaciones registradas en Montilla.Además, los datos ponen de relieve la presencia de actividades financieras y de seguros, con 43 afiliaciones, así como de actividades inmobiliarias, profesionales, científicas y técnicas, que suman 135 afiliaciones. A ello se añaden 88 afiliaciones en información y comunicaciones y 26 en actividades administrativas y servicios auxiliares, completando un mapa laboral marcado por la diversidad de actividades económicas.En paralelo al análisis local, los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía muestran que el mercado laboral andaluz cerró diciembre de 2025 con 3.394.992 personas afiliadas, de las cuales 159.707 presentan pluriafiliación.Esta circunstancia afecta al 4,7 por ciento de los afiliados y se concentra mayoritariamente en personas con dos afiliaciones, una realidad que incide especialmente en el empleo femenino y que forma parte de la evolución estructural del mercado de trabajo en la comunidad.Asimismo, el conjunto de afiliaciones en Andalucía mantiene una clara mayoría de trabajadores por cuenta ajena vinculados a empresas con personalidad jurídica, especialmente sociedades limitadas y sociedades anónimas, mientras que los trabajadores autónomos representan el 16,5 por ciento del total regional, un porcentaje que, aunque variable por provincias, sitúa este régimen como un pilar estable del empleo.En este contexto general, los datos de Montilla correspondientes a diciembre de 2025 permiten constatar la consolidación del empleo local, con un volumen de afiliaciones que refleja tanto el peso del Régimen General como la relevancia del trabajo autónomo y del sector servicios, configurando una estructura laboral alineada con la evolución del mercado de trabajo andaluz en su conjunto.