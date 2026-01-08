Nueva oportunidad para jóvenes de Montilla con el Bono Alquiler Joven



El Ayuntamiento de Montilla ha anunciado la reapertura del plazo para solicitar el, una ayuda pensada para facilitar el acceso a la vivienda en alquiler a la población joven y que volverá a activarse el próximo martes 13 de enero, a partir de las 16:00 de la tarde, permaneciendo abierta hasta que se alcance el límite de 15.000 solicitudes en el conjunto de la comunidad autónoma.La convocatoria supone, para muchos jóvenes, una oportunidad real de avanzar en sus proyectos de vida. Y es que esta línea de ayudas cuenta con una dotación global de 34,2 millones de euros para toda Andalucía, fondos procedentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España y cuya gestión administrativa corresponde a la Junta de Andalucía. En la primera fase de la convocatoria, iniciada a comienzos de 2025, ya se han registrado 8.500 solicitudes.Desde el Consistorio se ha insistido en que el procedimiento se rige por orden estricto de entrada, un detalle clave que obliga a las personas interesadas a preparar con antelación toda la documentación necesaria. La rapidez el mismo día de apertura puede marcar la diferencia, especialmente en una convocatoria con un número máximo de solicitudes fijado para toda la comunidad autónoma.En ese contexto, la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, presidenta de la Empresa Municipal para la Promoción del Suelo y la Vivienda (Atrium Ulia), ha señalado que “esta reapertura del plazo vuelve a situar a los jóvenes de Montilla ante una oportunidad importante para avanzar en su proyecto de vida, facilitando el acceso a una vivienda en alquiler”.De igual modo, la edil montillana ha explicado que en esta nueva convocatoria “se han introducido ajustes administrativos con el objetivo de evitar los problemas y retrasos que se produjeron en el año 2024”. La subvención está dirigida principalmente a jóvenes de entre 18 y 35 años y puede alcanzar hasta 250 euros mensuales para el pago del alquiler, una cantidad que, en muchos casos, puede aliviar de forma notable el esfuerzo económico que supone acceder a una vivienda.Entre los requisitos principales se establece que la vivienda o habitación alquilada debe constituir la residencia habitual y permanente, que la persona solicitante no sea propietaria de una vivienda y que los ingresos no superen los límites fijados, situados en tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) con carácter general, o cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples en el caso de unidades familiares.La convocatoria también contempla la posibilidad de solicitar la ayuda para el alquiler de habitaciones, siempre que se cumplan las condiciones recogidas en la normativa. La tramitación se realizará exclusivamente de manera telemática, a través de la, por lo que resulta imprescindible disponer de certificado digital y tener instalada la aplicaciónEn paralelo, el Ayuntamiento de Montilla ha puesto en valor el papel que desempeña la empresa municipal Atrium Ulia, que ofrecerá acompañamiento y asesoramiento técnico a las personas jóvenes interesadas, resolviendo dudas y facilitando la correcta presentación de las solicitudes. En palabras de Bujalance, “no queremos que nadie de Montilla se quede fuera de esta ayuda por falta de información o apoyo técnico”.Por su parte, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha destacado que el Bono Alquiler Joven “es una medida que favorece el arraigo de la población joven al territorio y contribuye a la fijación de población”, incidiendo además en la importancia de la colaboración entre administraciones para que este tipo de políticas públicas alcance su máximo impacto.En ese sentido, el primer edil montillano ha afirmado que “desde el Ayuntamiento vamos a seguir poniendo todos los recursos a nuestro alcance para apoyar las políticas de vivienda y para acompañar a la ciudadanía en el acceso a este tipo de ayudas”.Finalmente, el Ayuntamiento anima a los jóvenes montillanos que cumplan los requisitos a informarse con antelación y a preparar toda la documentación necesaria antes del martes 13 de enero. Una previsión que puede resultar decisiva para concurrir a una convocatoria que vuelve a situar la vivienda en alquiler en el centro de las políticas públicas de apoyo a la juventud y al desarrollo de proyectos vitales en el municipio.