Montilla moviliza efectivos policiales y sanitarios para colaborar en el grave accidente ferroviario de Adamuz

Atención familiares de las víctimas

Montilla ha movilizado efectivos policiales y recursos sanitarios para colaborar en el dispositivo de emergencias activado tras el grave accidente ferroviario registrado ayer tarde en Adamuz, un suceso que ha sacudido a la provincia de Córdoba y que ha obligado a desplegar una respuesta coordinada y urgente desde distintos puntos de Andalucía.Dos agentes de la Policía Local de Montilla se desplazaron ayer hasta el municipio cordobés de Adamuz para prestar apoyo directo en el plan de emergencias puesto en marcha por la Junta de Andalucía tras el trágico accidente de trenes ocurrido alrededor de las 19.50 de la tarde de ayer domingo.Según ha precisado el Ayuntamiento de Montilla, los dos agentes que se desplazaron ayer hasta Adamuz son oficiales que mantienen un convenio de colaboración con ese municipio, conocen bien el terreno y han querido sumar su experiencia y cercanía en un momento especialmente delicado, marcado por la gravedad de los hechos y la necesidad de una respuesta rápida y eficaz.Desde el Ayuntamiento de Montilla se ha querido trasladar públicamente el más sincero pésame a las familias y seres queridos de las víctimas, así como un mensaje de apoyo a las personas heridas y a todos los equipos de emergencia que continúan trabajando sobre el terreno.La magnitud del siniestro —que a las 1.30 horas de esta madrugada dejaba un balance provisional con 21 personas fallecidas y 30 heridos graves— ha obligado a activar recursos sanitarios de varias provincias andaluzas. A su vez, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha activado a todos los facultativos de centros sanitarios de Córdoba, Jaén y Sevilla —entre ellos, del Hospital Comarcal de Montilla— ante la posibilidad de que fuese necesario derivar a personas heridas.Alrededor de las 21.50 de ayer domingo, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, elevó el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en Andalucía a fase de Emergencia, en situación operativa 1, después de encontrarse inicialmente en fase de preemergencia.Antonio Sanz ha explicado que las primeras llamadas de alerta comenzaron a recibirse en el teléfono 1-1-2 en torno a las 19.50 horas. En ellas se informaba del vuelco de un tren y de la colisión con otro convoy, con personas heridas y atrapadas en el interior. Desde ese momento, el servicio de emergencias activó todos los protocolos disponibles para dar respuesta a una situación que, minuto a minuto, se iba confirmando como especialmente grave.El consejero ha detallado que el tren de larga distancia AV Iryo 6189, que realizaba el trayecto entre Málaga y la estación Madrid-Puerta de Atocha, descarriló por causas que se desconocen, invadiendo la vía contigua por la que circulaba otro tren de larga distancia, el AV 2384, que cubría el recorrido entre Puerta de Atocha y Huelva y que también terminó descarrilando. Además, parte de uno de los trenes cayó por un talud de cuatro metros, lo que está complicando aún más las labores de rescate y de atención a las víctimas.El dispositivo sanitario desplegado ha sido amplio y progresivo. El equipo médico del Centro de Salud de Adamuz fue el primero en llegar al lugar del accidente para atender a los heridos y, poco a poco, se fueron incorporando más recursos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), tal y como ha confirmado el propio Antonio Sanz, que ha visitado el lugar del accidente junto a la delegada territorial, María Jesús Botella, y al consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto.En total, han intervenido cuatro Dispositivos de Cuidados Críticos de Urgencias (dccu), seis Unidades de Vigilancia Intensiva móviles del 061, dos Unidades de Vigilancia Intensiva de transporte de críticos, dos vehículos de apoyo logístico, tres ambulancias convencionales, cinco ambulancias de transporte programado y otras dos del mismo tipo."El dispositivo sanitario permanece activo sobre el terreno y va modulando la respuesta y los recursos según la evolución y las necesidades. En este momento, todo el foco está en el trabajo asistencial sobre el terreno: atención a las víctimas, coordinación operativa y apoyo a los equipos desplegados", ha especificado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias que también ha apuntado que los equipos médicos han podido acceder al tercer vagón siniestrado donde la situación es "extremadamente compleja". A su vez, desde la red de centros de transfusión se está redistribuyendo sangre hacia Córdoba y Jaén, principalmente.El Puesto Médico Avanzado se ha desplegado en el edificio técnico del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) desde donde se está llevando a cabo el triaje de las personas heridas, la atención sanitaria inicial y la estabilización de los afectados antes de su traslado a los diferentes hospitales de la zona.Han sido preavisados los hospitales de Andújar y el Hospital Virgen del Rocío por si fuera necesario derivar pacientes, al igual que otros centros sanitarios como el Hospital Comarcal de Montilla, aunque el grueso de los heridos está siendo derivado al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde se ha trasladado a la mayoría de los heridos graves y leves.El operativo de emergencia de la Junta de Andalucía ha activado también a Cruz Roja y al Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED) del Colegio Oficial de Psicólogos, con quien la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA) tiene un convenio de colaboración. También se ha movilizado al Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y a EMA Infoca para apoyo logístico, despliegue de globos de iluminación y atención y transporte de ilesos.Además, un total de 37 militares del batallón de Intervención en Emergencias II de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con base en Morón de la Frontera (Sevilla) se han desplazado esta noche con 15 vehículos y diverso material de rescate a Adamuz.Por su parte, también se ha activado el Plan de Actuación Territorial Médico Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense de Córdoba con 16 forenses, cuatro psicólogos, dos trabajadores sociales y personal técnico y administrativo. Además, están también preparados para intervenir, por si fuera necesario, equipos de Sevilla y Granada. El Pabellón Municipal de Adamuz se ha establecido como mortuorio provisional.El consejero Antonio Sanz ha agradecido "al pueblo de Adamuz su solidaridad y su cariño y todo lo que ha estado haciendo para ayudar a los afectados", al tiempo que ha puesto en valor la coordinación entre todas los operativos e instituciones. Del mismo modo, el consejero ha expresado el pésame a las familias y el cariño del Gobierno andaluz a los afectados.Adif ha puesto a disposición de las familias el teléfono 900 101 020 y unidades de atención en las estaciones de Atocha en Madrid, Córdoba y Huelva; mientras que la EMA ha pedido a Cruz Roja el despliegue de un Punto de Atención a Damnificados en la Caseta Municipal del Recinto Ferial de Adamuz.Desde el Ayuntamiento de Sevilla han informado que se ha enviado a la Estación de Santa Justa en Sevilla a Policía Local y la Unidad Móvil de Intervención en Emergencias con mantas y agua por si fuera necesario. Además, la estación permanecerá abierta toda la noche, al igual que Madrid Atocha, y Córdoba Julio Anguita.