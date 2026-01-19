El Club Deportivo Apedem asalta La Asomadilla y consolida su candidatura al ascenso

Palomera-Naranjo 0 -- 2 C.D. Apedem

Palomera-Naranjo Club Deportivo Cultural: Marcos Muñiz López, Alberto Tapia Gómez, José María Morales González, Rafael de la Mata Fortis, David de la Mata Fortis, Álvaro Merina León, Enrique Rodríguez Hernández, Ignacio Pérez Blanco, Antonio José Blanco Vázquez, Alberto Gutiérrez Fernández y Rafael Gómez Marín.

Suplentes: Pedro Sosa Lozano, Raúl López García, Emilio Gordillo Ayllón, Yerai Jorge Garrido, Alejandro Fernández Cartón y Álvaro Mendoza Cantero.

Cuerpo técnico: Francisco Juan Vacas Navarro (entrenador), Esteban Navarro Alcántara (delegado de campo y equipo).

Club Deportivo Apedem: Carlos Repiso López, Javier Albornoz Hidalgo, José David Urbano Jiménez, Aarón Salado Sánchez, Alejandro Hierro Ramírez, Lucas Hueso Priego, Fernando Gómez Lorenzo, José Nicolás González Domínguez, Pablo Llamas Salamanca, Alfredo Lorenzo Ordóñez y Eduardo Rueda Pérez.

Suplentes: Aarón Márquez Castro, Felipe Montero Salas, Juan Sánchez Zafra, Javier Ruz Mejías, Javier Mesa Cañero y Álvaro Aguilar Pino.

Cuerpo técnico: Rafael Garrido Alcalde (entrenador), Fernando Bonilla Berlanga (delegado de equipo), Manuel Estrada Gutiérrez (encargado de material) y Rafael Avendaño Cabello (encargado de material).

Goles: 0-1 Lucas Hueso Priego (min. 56); 0-2 Javier Albornoz Hidalgo (min. 76).

Árbitro: Adrián Casado Gaviño. Actuaron como asistentes Samuel Jordan Garrido y Alejandro Flores Real.

Amonestaciones: Vieron tarjeta amarilla por parte del Palomera-Naranjo Club Deportivo Cultural Antonio José Blanco Vázquez (min. 29) y Alberto Tapia Gómez (min. 34). Por el Club Deportivo Apedem fueron amonestados Lucas Hueso Priego (min. 45), Pablo Llamas Salamanca (min. 51) y Javier Mesa Cañero (min. 85).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoquinta jornada de Segunda Andaluza Sénior (Grupo Único de Córdoba), disputado en el Estadio Parque de la Asomadilla I.D.M.

El Club Deportivo Apedem se llevó ayer una victoria de enorme valor competitivo al imponerse por 0-2 al Palomera Naranjo Club Deportivo Cultural, en el estadio de La Asomadilla y en el marco de la decimoquinta jornada de la Liga de Segunda Andaluza, en un duelo exigente que puso a prueba la madurez del conjunto montillano.Pero el triunfo no cayó del cielo, en absoluto. El Palomera Naranjo se mostró desde el inicio como un rival áspero, intenso en cada disputa y muy bien ordenado, decidido a complicar la tarde a un Apedem que tuvo más balón pero pocas concesiones.Durante los primeros cuarenta y cinco minutos, el encuentro transitó por un terreno de equilibrio real, con ritmo contenido y escasas grietas defensivas. Los vinícolas mandaban por momentos, aunque sin lograr convertir ese dominio en ocasiones claras, por lo que el descanso llegó con un empate a cero que reflejaba la dureza del pulso.Tras el paso por vestuarios, el Club Deportivo Apedem cambió el registro. Subió una marcha, afinó la circulación y comenzó a encontrar espacios con mayor frecuencia. En ese contexto llegó el gol que abrió el partido. Corría el minuto 56 cuando Lucas Hueso, siempre atento, aprovechó un rechace del guardameta local tras un potente disparo de Juan Sánchez para empujar el balón a la red. Fue un golpe medido, pero certero.El tanto dio confianza a los auriverdes y, además, obligó al Palomera Naranjo a asumir más riesgos sin renunciar a su carácter combativo. El choque se abrió y el Apedem supo leerlo con inteligencia. Veinte minutos más tarde, Javi Albornoz volvió a demostrar olfato dentro del área para cazar un nuevo balón suelto tras un disparo de Javi “El Káiser” Mesa y firmar el 0-2 definitivo. A partir de ahí, el marcador pudo ampliarse, aunque faltó precisión en varias acciones claras que habrían cerrado antes el encuentro.Más allá del resultado, la imagen ofrecida por el conjunto montillano confirmó una línea ascendente que no es fruto de la casualidad. El trabajo constante desarrollado durante toda la semana por el cuerpo técnico que dirige el entrenador cordobés Rafael Garrido está teniendo un impacto visible en el rendimiento colectivo, en la intensidad mostrada y en la solidez mental del grupo, aspectos que empiezan a marcar diferencias en partidos de este calibre.Con esta victoria, el Club Deportivo Apedem se mantiene en la segunda posición de la tabla, a cinco puntos del líder, el Club Deportivo Higuerón, y prolonga una racha de imbatibilidad que ya lo convierte en el único equipo invicto de la categoría sénior en la provincia de Córdoba, sumando las tres divisiones existentes. Tras quince jornadas, el balance de diez victorias y cinco empates refuerza la sensación de que el equipo no solo compite, sino que lo hace con argumentos firmes para aspirar a todo.