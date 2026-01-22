La Mancomunidad recibirá casi seis millones de euros para el proyecto 'Conecta Campiña Sur'



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha recibido de manera definitiva la concesión de 5.974.452 euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el desarrollo del proyecto, tras la publicación de la Resolución Definitiva de la Dirección General de Fondos Europeos por la que se resuelve la convocatoria para la asignación de senda financiera FEDER a Planes de Actuación Integrados, en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible y con cargo al periodo de programación FEDER 2021–2027.La confirmación oficial de esta ayuda europea, anunciada de forma provisional el pasado mes de octubre, permite ahora avanzar con mayor seguridad en la ejecución de un proyecto estratégico concebido desde una visión comarcal integrada.Y es queaspira a transformar el territorio desde la cooperación entre municipios, situando a la Campiña Sur Cordobesa como un referente en planificación supramunicipal, una dimensión poco habitual y especialmente compleja en el actual contexto de gestión de fondos europeos.El presidente de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa, Miguel Ruz, señaló que la publicación de la resolución definitiva “confirma que el enorme esfuerzo técnico y político realizado ha merecido la pena y, desde esta entidad, llevamos meses trabajando intensamente para que, una vez asegurada la financiación, el proyecto pueda ponerse en marcha sin demoras”. En ese sentido, el responsable supramunicipal subrayó que el trabajo previo ha sido intenso y constante, con la mirada puesta en ganar tiempo y eficacia.Ruz explicó que “no hemos esperado a que llegara la resolución definitiva para empezar a trabajar y, por lo tanto, ahora que ya la tenemos, hemos enviado al Organismo Intermedio de Gestión la Descripción de Funciones, el Manual de Procedimientos y el Manual de Autoevaluación del Riesgo de Fraude, documentos que tienen como objetivo establecer la selección de operaciones que se van a realizar y qué unidades técnicas y de gestión se ocuparán de las mismas, garantizando la separación de funciones y reforzando un modelo de gobernanza participativo y transparente.” Se trata de una batería de documentos clave que marcan el rumbo del proyecto y establecen las bases de una gestión alineada con los principios comunitarios.De igual modo, la Mancomunidad ha activado la Convocatoria de Expresiones de Interés para la identificación de operaciones susceptibles de cofinanciación por FEDER 2021–2027. Esta herramienta pretende canalizar las actuaciones, proyectos o iniciativas que los ayuntamientos quieran impulsar dentro del marco del Plan de Actuación Integrado Campiña Sur, siempre conforme a los criterios fijados en la convocatoria y a la estrategia comarcal ya definida.En relación con este proceso, el presidente de la entidad supramunicipal afirmó que “este proyecto se está construyendo de forma totalmente participativa de la mano de los ayuntamientos, y la Convocatoria de Expresiones de Interés garantiza que las operaciones surjan del territorio y que cada municipio pueda aportar desde su realidad, siempre dentro de una estrategia comarcal ya existente, demostrando con esto que, cuando trabajamos juntos, la comarca es capaz de liderar proyectos de gran envergadura”.Además, la Mancomunidad busca quesea un "proyecto ejemplar" en su ejecución y en su impacto, sentando las bases para una gestión rigurosa, transparente y alineada con los principios europeos. Un planteamiento que refuerza la idea de cooperación como motor de desarrollo y cohesión territorial.El proyectocuenta con una inversión pública total superior a siete millones de euros y se articula en tres grandes ejes estratégicos. El primero se orienta a impulsar la producción local sostenible, la soberanía alimentaria y el valor añadido del sector primario, un ámbito esencial para una comarca profundamente ligada a la agricultura y al medio rural.El segundo eje se centra en la conexión rural, la biodiversidad y las zonas verdes, apoyándose en el uso de tecnología de Sistemas de Información Geográfica y en actuaciones de regeneración del patrimonio natural y cultural. El tercero, por su parte, pone el acento en fomentar la movilidad sostenible y mejorar la conexión entre municipios, facilitando desplazamientos más eficientes y respetuosos con el entorno.La resolución definitiva reconoce además a la Campiña Sur Cordobesa como la única Mancomunidad beneficiaria de Andalucía y como una de las tres seleccionadas en toda España, un dato que subraya la singularidad y el alcance del proyecto.En la provincia de Córdoba también han resultado seleccionados la Diputación y los ayuntamientos de Montilla, Cabra, Lucena, Priego de Córdoba y Córdoba, configurando un mapa de inversiones europeas que refuerza el papel del territorio cordobés en el actual periodo de programación comunitaria.