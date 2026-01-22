La Junta de Personal reclama información sobre la gestión del Hospital de Montilla

La Junta de Personal de la Campiña ha acordado por unanimidad solicitar una reunión presencial con la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba para abordar la situación actual de la organización y la gestión de los recursos en el Hospital de Montilla y en el Hospital de Puente Genil, tras una sesión extraordinaria celebrada el pasado 8 de enero.Según ha trasladado la representación de los trabajadores, el objetivo de esta petición es abrir un espacio de diálogo directo con la Gerencia que permita tratar diversas incidencias que están afectando tanto a la actividad asistencial como a las condiciones del personal en ambos centros hospitalarios. En ese sentido, la Junta de Personal ha comentado que resulta necesario “establecer un espacio de diálogo para tratar diversas incidencias que afectan tanto a la actividad asistencial como a las condiciones del personal”.Además, entre las principales preocupaciones planteadas se encuentran cuestiones relacionadas con la planificación de los recursos humanos, un ámbito que consideran clave para el normal funcionamiento de los servicios sanitarios. La Junta de Personal ha señalado igualmente la importancia de la “transparencia en la comunicación de cambios organizativos” y el seguimiento del “estado de diversos proyectos de infraestructuras y equipamientos en ambos centros”, aspectos que, según han manifestado, generan inquietud en la plantilla.Por otro lado, la representación legal de los trabajadores ha detallado que la solicitud de este encuentro también persigue clarificar dudas vinculadas a procedimientos administrativos y retributivos. En este punto, la Junta de Personal ha manifestado la necesidad de “clarificar dudas sobre procedimientos administrativos y retributivos que han generado inquietud en la plantilla”, con el fin de avanzar hacia soluciones compartidas que aporten seguridad jurídica y favorezcan el bienestar de los profesionales.De igual modo, y con la intención de reconducir estas cuestiones desde la colaboración institucional, la Junta de Personal ha propuesto formalmente a la Gerencia la celebración de una reunión extraordinaria en el Hospital de Montilla para los próximos días. Esta localización responde, según ha defendido, a la voluntad de facilitar un encuentro presencial que permita un intercambio directo y efectivo de información.Y es que el propósito último de este encuentro, tal y como ha afirmado la Junta de Personal de la Campiña, es “establecer canales de comunicación estables y periódicos que faciliten una gestión más participativa y eficiente, orientada siempre a mantener la calidad del servicio sanitario público prestado a la ciudadanía de la comarca”.