Jóvenes trasladan a la Corporación sus propuestas para mejorar la vida cotidiana en Montilla

La Casa Joven de la Fundación Social Universal (FSU) volvió a convertirse ayer en un espacio de diálogo activo y participación juvenil con motivo de un encuentro celebrado en el marco del programa. Ocho jóvenes representantes trasladaron directamente a miembros de la Corporación municipal sus inquietudes, ideas y aspiraciones para contribuir a una ciudad más accesible, dinámica y adaptada a las necesidades de la juventud.Además, la iniciativa se celebró tras la sesión participativa, un foro previo en el que alrededor de 80 jóvenes compartieron preocupaciones y expectativas relacionadas con el ocio, el uso de los espacios públicos, la movilidad, el empleo, la educación y el comercio local. De ese trabajo colectivo surgió una batería de propuestas que ayer fueron expuestas de forma directa ante los responsables municipales, con el alcalde, Rafael Llamas, a la cabeza.En ese sentido, las iniciativas presentadas destacaron por su carácter concreto y creativo. Entre ellas figuraron la creación de una plataforma informativa con ofertas de empleo juvenil, la ampliación del carril bici, la recuperación del tren de pasajeros a Montilla, la celebración del mercadillo en fin de semana para facilitar la participación del alumnado o la mejora de la climatización en los institutos.Asimismo, se planteó abrir el Centro de Información Juvenil en horario de tarde, dar uso a edificios abandonados —como un posible albergue juvenil para proyectos Erasmus— y promover actividades de ocio atractivas durante todo el año, tanto dentro como fuera del municipio.Por otro lado, la responsable de la Casa Joven, Pilar Cucalón, subrayó el valor de estos espacios de encuentro entre juventud e instituciones. “Nuestro objetivo es que sus opiniones sean escuchadas y acercar a los cargos políticos a los y las jóvenes, quienes son no solo el futuro, sino también el presente de Montilla. Juntos podemos construir una ciudad más amable y participativa”, comentó.Y es que los propios jóvenes valoraron de forma positiva la experiencia. José Zafra puso el acento en las dificultades de movilidad: “Es complicado desplazarse a Córdoba u otras ciudades sin coche, especialmente si quieres participar en actividades culturales o de ocio nocturno. Este tipo de encuentros nos da la oportunidad de plantear soluciones reales”. En la misma línea, Paco Bujalance reconoció sentirse "cómodo y valorado" al saber que sus propuestas se tendrán en cuenta. "Eso nos motiva a seguir participando y mejorando nuestra ciudad", añadió.De igual modo, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, acompañado por concejales de todos los grupos políticos representados en la Corporación municipal, defendió la conveniencia de mantener este tipo de diálogos de manera periódica para "cocrear la ciudad que la ciudadanía desea". El regidor reconoció que algunas de las propuestas dependen directamente de competencias municipales, mientras que otras requerirán la implicación de distintos organismos, empresas o de la propia juventud organizada.Asimismo, desde la Fundación Social Universal se incidió en la importancia de dar continuidad a este tipo de procesos participativos, que suele promover la Casa Joven, un proyecto impulsado por la Fundación Social Universal, una organización surgida en Montilla en el año 1993 como respuesta a las alarmantes condiciones de pobreza constatadas en muchas regiones del mundo. En colaboración con el Ayuntamiento de Montilla, la entidad continúa apostando por una juventud activa, comprometida y capaz de transformar su entorno desde la acción, la creatividad y el diálogo.