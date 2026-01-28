Plena felicidad para el Club Baloncesto Montilla

Avatel Montilla 66 -- 36 Club Baloncesto La Rambla

Avatel Montilla: Ana Raya, Ithaisa (7), Sole Ruiz (8), Marta García (4), Nazaret (3), Aurora Arroyo (4), María Lara (6), Laura Delgado (6), Isa Casado (6), Estefanía Parra (2) y Juana López (20).

Club Baloncesto La Rambla Fábrica de Cerámica Antonio Ortiz: Isa Ortiz (7), Elena Ortiz, Irene González (4), Carmen Rojas (16), Isa Jiménez (7), Laura Muñoz, María Isabel Zamorano (2) y Carmen Gómez.

Parciales: 16-9; 24-4; 14-11; 12-12.

Come & Pizza Montilla 55 -- 44 Destinia Peñarroya

Come & Pizza Montilla: Jorge Delgado (2), David Barranco, Víctor Vega (6), Dani Delgado, Edu Merino (3), Daniel Delgado, Omar Jiménez (3), Rafa Sánchez (9), Álex Herrador, Samu Navarro (9), Mario Carmona (15) y Javi Delgado (8).

Destinia Peñarroya: Alberto Castillejo (3), Manu Martín (9), Enrique Galán (3), Rafa Barquero (2), Alejandro Gallego (2), Manu Guisado (17), Rafa Cardador (3), Ricardo Fernández (2) y Jaime Gómez (3).

Parciales: 10-17; 20-8; 12-11; 13-8.

La competición avanza para las primeras plantillas del Club Baloncesto Montilla, que en esta jornada lograron la victoria en sus respectivos encuentros. Por un lado, el cuadro de Agus Leiva se impuso 66-36 ante el Club Baloncesto La Rambla Fábrica de Cerámica Antonio Ortiz, un triunfo que sirve a las montillanas para sumar su segunda victoria consecutiva, recargando la ilusión para el tramo final de la competición.Mientras, los pupilos de David Gómez volvieron a la senda de la victoria con un triunfo ante su afición por 55-44 frente al Destinia Peñarroya. Con esta victoria, los montillanos se aúpan a la tercera posición momentánea en la clasificación.Partido dominado de principio a fin por parte del Avatel Montilla ante un cuadro rambleño que, a pesar de sus intentos, encontró a un plantel montillano firme desde el inicio. Los primeros compases serían de alternancia en la posesión, sin demasiado acierto sobre el aro.Con el paso de los minutos, las primeras ventajas en el marcador se declinaban para las chicas de Agus Leiva. De igual modo, los buenos porcentajes en el rebote, tanto ofensivo como defensivo, ayudaron a las vinícolas a marcharse en el marcador con un +7 a favor.El segundo acto registró una mayor intensidad defensiva, aunque sin más anotación. Fruto de ello, la ventaja se mantenía hasta que, a cinco minutos del descaso, varios contraataques consecutivos y buenas decisiones ofensivas hicieron posible una oleada de puntos que amplió el electrónico hasta el 40-13, con el que ambos equipos se marcharon a vestuarios.Tras el descanso, una serie de anotaciones en el lado montillano llevaron la ventaja al +32, momento en el que se igualaron las acciones ofensivas en un arreón rambleño que acortó ligeramente las distancias. Sin embargo, el tiro exterior hizo acto de presencia en el cuadro local, alejando cualquier atisbo de reacción en las rambleñas.Llegados al último cuarto, la alternancia en los ataques fue constante, volviéndose a ver varias acciones desde el perímetro bien ejecutadas por el lado local. Mientras, La Rambla buscó contrarrestar desde la pintura. Como consecuencia de ello, la igualdad en el cuarto fue la tónica general. Con todo ello, la ventaja final de +30 para las vinícolas certificó un merecido triunfo.Trabajada victoria de los chicos de David Gómez en una nueva jornada liguera en su feudo. El encuentro comenzó con dificultades para los vinícolas. Los errores en ataque se unieron a un acertado Peñarroya que alcanzó una ventaja de +7 en la recta final del cuarto.El segundo período sería el mejor para el plantel montillano. Se observó una mejoría en la anotación, destacando varias acciones desde el juego interior y el acierto desde el tiro libre. De igual modo, la efectividad ofensiva fue en aumento, destacando varios triples que voltearon el marcador hasta el 25-18 a seis minutos para el descanso.El resto del cuarto alternó canastas en ambos aros, sin un dominador claro y con mejores defensas que ataques en ambos lados de la pista. Como consecuencia de ello, ambos equipos se marchaban a vestuarios con un escaso bagaje ofensivo (30-25).Tras el descanso, el tercer cuarto volvió a deparar acciones ofensivas en ambos bandos, sin un orden establecido y con escasez de acierto. El dominio del rebote caería del lado peñarriblense, provocando que la ligera ventaja obtenida por los vinícolas no fuera posible ampliarla.Llegados al último cuarto, los pupilos de David Gómez aumentaron su intensidad defensiva, subiendo su porcentaje de rebotes ofensivos y defensivos. A consecuencia de ello, las posibilidades de ampliar las acciones sobre el aro rival hicieron posible aumentar la ventaja hasta el definitivo +11 que significó una nueva victoria para los montillanos.