José Antonio Hernández | Escepticismo

Ficha técnica

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERRERO

ILUSTRACIÓN: ISABEL AGUILAR

Frente a quienes interpretan el escepticismo como la radical negación de la posibilidad de alcanzar alguna verdad o, incluso, como el rechazo absoluto y definitivo de cualquier nuevo conocimiento, esta obra explica de manera clara el contenido de esa teoría filosófica que, incluso en algunos manuales filosóficos, es definida de forma excesivamente simplista.No se trata, como algunos afirman, de negar todos los conocimientos ni siquiera todas las “creencias”, sino de valorarlas situándolas en sus contextos teóricos y en sus momentos históricos. Si repasamos la historia llegamos a la conclusión de que, no sólo en la Filosofía, sino también en las diferentes Ciencias, muchas “verdades” asumidas como definitivas se han alterado tras nuevas investigaciones. El “escepticismo” más que una teoría de verdades es una cuestión de certezas.A partir de las reflexiones de Pirrón (360-275), quien mostró una “sabia indiferencia” ante las afirmaciones “científicas” y “filosóficas” proclamadas por pensadores de diferentes escuelas, el médico Sexto Empírico fue rechazando algunas argumentaciones teóricas de las diferentes escuelas filosóficas asumidas como únicas y definitivas: la platónica, la aristotélica, la epicúrea y la estoica. Se movió, sobre todo, movido por el empeño de apoyar los conocimientos exclusivamente en la “experiencia” sensible.En sus tres libros explica con claridad los presupuestos en los que se apoya el escepticismo cuya finalidad es lograr la serenidad, ese estado de ánimo que es la condición indispensable para disfrutar y para evitar el sufrimiento mediante el cultivo de la indiferencia ante los problemas indisolubles.Con un lenguaje bello nos proporciona unas estrategias “psicológicas” que, expuestas con agudeza retórica, debilitan la adhesión a las propuestas dogmáticas y generan la indiferencia. Con la finalidad de rechazar algunos de los contenidos de la Lógica y de la Física, asume que los relatos inventados en cada sociedad puedan ser válidos, más que por su verdad, por la tranquilidad que proporcionan.En mi opinión, esta obra, además de la claridad con la que explica una teoría y una práctica del conocimiento, resulta especialmente oportuna para analizar, entender y valorar los argumentos y los recursos de quienes también hoy pretenden imponernos sus ideas o sus convicciones de manera definitiva.Sexto Empírico.Hermida Editores.2025.978-84-129499-7-1.