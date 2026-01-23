Rechazo sindical a la fusión laboral de los hospitales de Montilla, Cabra y Puente Genil

Las Juntas de Personal de la Campiña y la Subbética han expresado hoy su rechazo frontal a la intención del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de fusionar laboralmente los hospitales de Montilla, Cabra y Puente Genil como un único complejo hospitalario, una medida que afectaría de forma directa al Hospital de Montilla y que se plantea de cara a los próximos concursos de traslados, las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) y los procesos de contratación.Las Comisiones Permanentes de las Juntas de Personal de ambas áreas se han reunido con carácter urgente tras conocer la intención del SAS de avanzar en un nuevo modelo de gestión laboral que, según han denunciado, supondría un "cambio sustancial" en las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios de estos centros.En concreto, la propuesta pasaría por eliminar la adscripción a un hospital concreto, de modo que las plazas dejarían de estar vinculadas al Hospital de Montilla, al Infanta Margarita de Cabra o al de Puente Genil, para integrarse en una única "macroárea" del sur de Córdoba.Y es que, aunque la integración organizativa de estos hospitales ya se produjo en 2022, tras la absorción de las antiguas agencias públicas sanitarias, las Juntas de Personal consideran que el paso que ahora pretende dar el Servicio Andaluz de Salud "va mucho más allá".Según han advertido, el nuevo planteamiento implicaría que los profesionales pudieran ser destinados indistintamente a cualquiera de los tres hospitales, con independencia del centro solicitado en un traslado o adjudicado en una OPE o en un proceso de contratación.Desde las Juntas de Personal de la Campiña y la Subbética, integradas por el Sindicato de Enfermería (SATSE), Comisiones Obreras (CCOO), el Sindicato Médico Andaluz, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Federación de Técnicos y Profesionales Sanitarios, se ha alertado de que esta medida supone “un grave retroceso en derechos laborales”, al introducir, según sostienen, un escenario de incertidumbre permanente que afecta de lleno a la estabilidad profesional y a la conciliación familiar.En ese sentido, desde los órganos de representación del personal se ha señalado que “un profesional que hoy solicite traslado a Montilla, Cabra o Puente Genil ya no podrá elegir centro, sino que será destinado aleatoriamente dentro de toda la macroárea”. En esa misma línea, han añadido que “no saber dónde vas a trabajar mañana es el mejor incentivo para marcharse”.Las organizaciones sindicales coinciden en que este planteamiento tendría un "impacto especialmente negativo" en el sur de la provincia, en un contexto marcado por la escasez estructural de profesionales sanitarios. Según han advertido, lejos de favorecer la captación de personal, la medida contribuiría a agravar las dificultades actuales de cobertura, comprometiendo el funcionamiento ordinario de los hospitales y, en particular, del Hospital de Montilla.De igual modo, las Juntas de Personal han subrayado que la iniciativa del Servicio Andaluz de Salud afectaría directamente a los concursos de traslados, a las OPE y a los procesos de contratación, al alterar las condiciones de acceso y destino de las plazas.A este respecto, han manifestado que “esta medida afecta directamente a traslados, OPE y contratación” y que “supone la puntilla definitiva para tres hospitales que ya sufren déficits crónicos de personal”. Según han advertido, “no podremos competir con otras áreas ni con otras comunidades”.Además, las Juntas de Personal de la Campiña y la Subbética han recordado que, a su juicio, existe una alternativa ya consensuada con la propia Administración sanitaria. En julio de 2022, en mesas formales con la Consejería de Salud y el propio Servicio Andaluz de Salud, se acordó como solución estructural la, Campiña y Subbética, con el objetivo de mejorar la gestión, reforzar la cercanía y favorecer la estabilidad de los profesionales.En relación con ese acuerdo previo, desde las Juntas de Personal se ha defendido que “sindicatos y gestores saben perfectamente que esa es la única vía realista para sacar al sur de Córdoba de la situación de conflicto permanente en la que se encuentra”. A su entender, la propuesta actual del Servicio Andaluz de Salud se aleja de ese compromiso y responde a una estrategia distinta.Por otro lado, los representantes de los trabajadores han denunciado que el objetivo real de esta reorganización sería, según han indicado, la "deslocalización" de los puestos de trabajo, convirtiendo a los profesionales en personal itinerante.Para ilustrar esta situación, han comparado el escenario planteado con el ámbito educativo y han señalado que “es como si a un docente le dijeran hoy das clase en Cabra, mañana en Montilla y pasado en Puente Genil”. En ese contexto, han añadido que “eso no es organización, es precarización”.Finalmente, las Juntas de Personal han advertido de las consecuencias que, a su juicio, tendría la aplicación de esta política sanitaria. Entre ellas, han señalado una mayor fuga de profesionales, el cierre encubierto de servicios y el incremento de las listas de espera para la ciudadanía.Ante este escenario, en la reunión mantenida se ha acordado solicitar una reunión urgente con la delegada territorial de Salud, María Jesús Botella, con el objetivo de exigir la paralización "inmediata" de la medida y su mediación directa con la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.En ese marco, desde las Juntas de Personal se ha manifestado que “vamos a dar la batalla por la calidad asistencial de nuestros hospitales y por la dignidad laboral de sus profesionales”, al tiempo que han advertido de que “el sur de Córdoba no puede seguir siendo la zona de sacrificio del sistema sanitario andaluz”.