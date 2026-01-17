El PSOE anuncia una moción en la Diputación para frenar el "desmantelamiento" del Hospital de Montilla

El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, junto al secretario general del PSOE de Montilla, Rafael Llamas, anunciaron ayer la presentación de una moción en el próximo pleno de la Corporación provincial para exigir la “reversión inmediata” del proceso de desmantelamiento que, según denunciaron, está sufriendo el Hospital Comarcal de Montilla por parte del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla.Ambos responsables socialistas, junto al secretario de Organización de la Agrupación del PSOE de Montilla, Antonio Salamanca, expusieron esta iniciativa en una comparecencia a las puertas del Centro de Salud de Montilla, desde donde pusieron el foco en la gravedad de la situación que, a su juicio, atraviesa uno de los principales pilares del sistema sanitario público en la Campiña Sur cordobesa."Se trata —recordaron— de un centro hospitalario que da cobertura a una población de referencia que supera ampliamente las 60.000 personas, procedentes no solo de Montilla, sino también de municipios como Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, Montemayor, Montalbán o Espejo, entre otros".Morales y Llamas detallaron que el Hospital de Montilla viene padeciendo un "proceso continuado de debilitamiento y desmantelamiento progresivo desde la llegada del Partido Popular al Gobierno andaluz", una "deriva" que, según subrayaron, "se ha traducido en decisiones concretas que han mermado su capacidad asistencial y han reducido su papel como hospital de referencia comarcal"."No se trata —insistieron— de una percepción aislada, sino de una suma de hechos que se repiten en el tiempo y que afectan de manera directa a pacientes y profesionales". Entre esos hechos, los representantes socialistas señalaron la reducción efectiva de la actividad hospitalaria, con limitaciones en el uso de los quirófanos y una menor programación quirúrgica, especialmente en horario de tarde, una circunstancia que termina alargando las esperas y genera incertidumbre entre quienes aguardan una intervención.A ello se suma, explicaron, la "derivación sistemática de pacientes" a otros centros hospitalarios de la provincia, como el Hospital Infanta Margarita de Cabra o el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, incluso para pruebas diagnósticas y procedimientos que, históricamente, se venían realizando en el Hospital Comarcal de La Retamosa, "obligando a desplazamientos que no siempre resultan sencillos para muchos pacientes".De igual modo, los responsables del PSOE denunciaron la "pérdida" o la "infrautilización" de determinadas especialidades y servicios, así como la "falta de impulso" a nuevas prestaciones acordes a las necesidades reales de la población de la Campiña Sur.En ese contexto, Esteban Morales y Rafael Llamas pusieron el acento en la "insuficiente dotación estructural de personal sanitario", con ausencia de refuerzos estables y una política de sustituciones que calificaron de "claramente deficitaria", una situación que, según expusieron, "repercute de forma directa tanto en las listas de espera como en la sobrecarga de los profesionales que sostienen el día a día del hospital".A este escenario se añade, según afirmaron, el "incumplimiento de un compromiso explícito" del Gobierno de Moreno Bonilla: la creación de un Área Sanitaria propia para los hospitales de Montilla y Puente Genil mediante la división del actual Área Sanitaria Sur de Córdoba. Esta promesa,con el objetivo de mejorar la gestión, la proximidad y la capacidad de decisión de ambos centros, "nunca llegó a materializarse".De hecho, Morales y Llamas afirmaron ayer que "la no creación de esta Área Sanitaria propia ha supuesto, en la práctica, que el Hospital de Montilla continúe subordinado a estructuras de gestión alejadas de la realidad de la Campiña Sur", un modelo que, según defendieron, "ha facilitado la pérdida de autonomía, la derivación de recursos a otros centros y la consolidación de una organización sanitaria que margina a Montilla y Puente Genil dentro del sistema sanitario andaluz".En este sentido, ambos responsables socialistas alertaron del "impacto humano y social" que conlleva este proceso. “Las consecuencias de este desmantelamiento encubierto son claras: incremento de las listas de espera, desplazamientos innecesarios de pacientes, mayor coste económico y social para las familias, y una clara discriminación de la población del medio rural y de las personas mayores”, indicaron Llamas y Morales, al tiempo que denunciaron que estas situaciones se viven "con especial dureza" en comarcas donde el envejecimiento de la población y la dispersión geográfica ya suponen, de por sí, un reto añadido.Por todo ello, los responsables del PSOE anunciaron que trasladarán esta preocupación a la Diputación de Córdoba a través de una moción que se debatirá en un próximo pleno de la Corporación provincial, con el objetivo de que la institución alce la voz ante esta situación y exija a la Junta de Andalucía un "cambio inmediato de rumbo" en su política sanitaria con respecto al Hospital de Montilla. Una reivindicación que, según remarcaron, "no responde a intereses partidistas, sino a la defensa de un servicio público esencial para miles de vecinos de la Campiña Sur cordobesa".