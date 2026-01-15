El Club Baloncesto Montilla roza el pleno de victorias

AVATEL Montilla 56 -- 39 ADEBA

AVATEL Montilla: Ana Raya, Ithaisa (4), Sole Ruiz (10), Marta García (1), Teresa Delgado (6), Nazaret (8), María Luque (9), Aurora Arroyo (4), Laura Delgado (2), Isa Casado (2) y Carmen Castro (10).

Adeba: Araceli Perales, Lucía Alcaraz (7), Marta Cebrero (2), Sofía Alcántara (2), Daniela Téllez (2), Lucía Conde, Jara Cruz, Sara Mesa (9), Ainhoa (7), Victoria (8) y Leonor.

Parciales: 16-7; 14-6; 15-14; 11-10.

Ciudad de Córdoba 77-43 Come & Pizza Montilla

Club Baloncesto Ciudad de Córdoba: Tomás Jiménez (15), Javier Luque (6), Pablo Cabrera, Rafael Pérez, Antonio Cabrera (4), Sergio Gómez (3), Javi Cano (17), José López (4), Juanma Porras (16), Antonio Martínez (2), Mateo Mayor (4) y Rafa Luque (4).

Come & Pizza Montilla: Guille Salido (2), Jorge Delgado, Javi Sánchez (2), Víctor Vega (3), Dani Delgado (4), Edu Merino (6), Daniel Delgado, Rafa Sánchez, David Barranco (1), Agus Mora (13), Samu Navarro (5) y Mario Carmona (8).

Parciales: 18-9; 24-15; 26-12; 9-7.

La competición avanza para las primeras plantillas del Club Baloncesto Montilla, sumando en esta jornada dos triunfos de tres posibles. En lo que respecta al cuadro de Agus Leiva, la victoria por 56-39 ante el plantel de ADEBA sirve a las montillanas de bálsamo tras los últimos resultados, recargando el optimismo de cara a las próximas jornadas.Mientras, los pupilos de David Gómez visualizaron las dos caras de la moneda. En primera instancia, los montillanos cayeron derrotados ante el líder, el Club Baloncesto Ciudad de Córdoba, por un abultado 77-43. Posteriormente, en el segundo duelo disputado, un trabajado triunfo por 82-73 ante la Fundación Promesas Pozoblanco devolvió a la senda de la victoria a un cuadro vinícola que se mantiene en la cuarta posición clasificatoria.Partido con sensaciones mejoradas el disputado por el sénior femenino del Club Baloncesto Montilla. Los primeros compases serían de dominio local en la anotación, con ligeras ventajas en el marcador durante todo el cuarto hasta alcanzar la recta final. En ese momento, varias jugadas consecutivas finalizadas con éxito en ataque permitieron ampliar la ventaja hasta el +9 para las montillanas.El segundo cuarto refrendo lo anteriormente vivido, viéndose a un AVATEL Montilla activo en defensa, y con frescura en la parcela ofensiva. Los dígitos irían en aumento, siendo el acierto desde el tiro libre y la zona los aspectos claves para alcanzar el 30-13 en el marcador a la llegada del descanso.Tras el paso por vestuarios, el tercer período sería el más igualado. Ambos equipos alternaron anotaciones en sendos aros, no detectándose un dominador claro. El cuadro local subo mantener las distancias en el marcador, gestionando con paciencia el paso de los minutos.Ya en el último cuarto, un 7-0 de parcial en el ecuador de dicho período dejó la contienda prácticamente sentenciada. A pesar de no ser tan fluida la anotación y de un arreón final por parte del conjunto visitante, las jugadoras de Agus Leiva mantuvieron su buen hacer y alcanzaron el definitivo 56-37, venciendo todos los parciales del choque como dato significativo.Clara derrota del equipo sénior masculino en su salida a tierras capitalinas. En un encuentro de más a menos, los pupilos de David Gómez mantuvieron el nivel durante el primer acto, cayendo sus prestaciones con el paso de los minutos hasta sucumbir finalmente ante el líder invicto de la categoría.El inicio sería alterno en el electrónico, con un Come & Pizza Montilla capaz de contrarrestar el poderío ofensivo local con un juego paciente y que le permitió ver opciones de tiro. Pese a ello, el acierto desde el perímetro por parte de los califales provocó las primeras diferencias en el electrónico.En el segundo acto, el porcentaje de acierto sobre canasta aumentó en ambos bandos. Sin embargo, otra tirada de anotaciones exteriores amplió la ventaja hasta el +15 a favor del Club Baloncesto Ciudad de Córdoba.Tras el paso por vestuarios, las opciones se esfumaban para los montillanos. El acierto en el juego interior, sumado a los puntos desde la línea de tiro libre, hicieron que la ventaja aumentara por encima de los treinta puntos. La intensidad en defensa no fue suficiente para contrarrestar a un rival cada vez más inspirado.Con todo decidido, el último cuarto sería el menos productivo, con dos equipos que mostraron más errores que aciertos. El ritmo fue menor, tanto las defensas como los ataques eran menos dinámicas y el tiempo corrió a favor de los capitalinos hasta alcanzar la victoria.