'Cromática de los días': el nuevo viaje poético de Maricruz Garrido

Una mujer profundamente comprometida con la cultura

. Así se titula el nuevo poemario de, una obra que ha abierto un nuevo tramo en la trayectoria de una autora muy querida en Montilla, donde impartió clases de Inglés y Literatura en el IES Inca Garcilaso, y que ha hecho de la palabra un espacio de reflexión ética, emocional y estética.El libro propone un viaje sensorial en el que las emociones humanas se fragmentan y recomponen a través del color, convertido aquí en lenguaje filosófico y en herramienta crítica frente a la realidad contemporánea. Editado por Editorial Anáfora dentro de la colección, el volumen cuenta con un prólogo firmado por la escritora y promotora cultural cordobesa Rafaela Hames Castillo, quien sitúa al lector ante una experiencia poética de calado profundo.En relación con la apertura de la obra, Hames Castillo reconoce asistir "con emoción" a esta obra que "nace siendo una nueva manifestación poética de enorme calidad y hondura". Y desde ese primer umbral, el libro se presenta como un espacio de tránsito entre lo íntimo y lo colectivo.A lo largo del poemario, el color adquiere una función vertebradora que va mucho más allá de lo ornamental. Sobre la temática central, la prologuista asegura que ha ido descubriendo "un puro contraste y confrontación de disposiciones del ser humano representadas simbólicamente por determinados colores, principalmente el rojo, el azul y el gris". Cada tonalidad actúa, así, como un estado del alma, como una forma de situarse ante el mundo y de responder a sus tensiones.El estilo de los versos refuerza esa dimensión sensorial. “Vienen a ser los versos de Cromática de los días, una amalgama de plásticas formas que entrelazan y serpean sus cauces de matices, como si de ríos dúctiles y poderosos a la vez se tratara, que desembocan directamente en nuestro universo más íntimo”, resalta la prologuista sobre una lectura que avanza como un fluir constante, en el que la imagen y la emoción se persiguen y se complementan.En ese recorrido, la poeta de Priego de Córdoba va despojando sus textos de artificios innecesarios, “trazando sus líneas y desnudando a la vez su misterio de percepción, sensación y respuesta con una sencillez y maestría proporcionales a su trascendencia”. Esa aparente sencillez esconde, sin embargo, una mirada aguda sobre la fragilidad del ser humano y sobre las fuerzas que amenazan con diluir su identidad.Uno de los rasgos más sugerentes del libro es la subversión de lo cotidiano. Conceptos ligados al tiempo y a la rutina se transforman en estados anímicos. En ese sentido, Hames Castillo comenta que “conceptos como días, otoño, septiembre, crepúsculo, domingo, cualquier día, la nostalgia, los lunes o los nadies, pueden vaciarse gozosamente de su contenido el que, convencionalmente, conocemos, para transmitir directamente a nuestra más sublime capacidad de asimilación y creatividad la gama de tonalidades en que pueden convertirse”. El domingo, por ejemplo, deja de ser un simple marcador temporal para convertirse en un espacio de resistencia emocional.Especial peso adquiere el color gris, asociado a una mirada crítica sobre el presente. “Pesa el gris, un gris literal pero también con los matices especificados anteriormente, como losa de hormigón en el ánimo de la poeta que lo identifica con la opacidad, la doblez y sobre todo con la indecencia y frivolidad de los intereses macroeconómicos que desatan la desgracia en el planeta”, sostiene la prologuista de un poemario que se convierte en un lugar donde la belleza no esquiva el conflicto, sino que lo nombra.aborda también la condición humana desde su vulnerabilidad más esencial, esa “inasible sensación de irrealidad parecida a la inercia onírica de los sueños que acaece al ser humano, ante la inquietante conciencia de su inerme, frágil, breve condición”. Esa conciencia atraviesa los poemas y deja una huella reconocible en el lector, que se ve reflejado en esa experiencia de precariedad existencial.Más allá de este nuevo título, Maricruz Garrido Linares presenta una trayectoria sólida y comprometida con la cultura y los valores. Licenciada en Filología Inglesa e investigadora de novela histórica, ha sido nombrada Embajadora Universal de la Paz por Ginebra y preside la Asociación Mundial de Escritores por los Valores. A ello se suma una extensa labor docente de 35 años en institutos andaluces, donde la enseñanza ha ido siempre de la mano de la creación literaria.Dentro de ese recorrido, ocupa un lugar destacado su vínculo con Montilla, especialmente durante su etapa en el IES Inca Garcilaso. La relación con la localidad ha trascendido lo académico para consolidarse en el ámbito cultural y literario, con una participación activa en iniciativas como, celebrada en la Casa del Inca, que han reforzado un lazo afectivo que perdura en el tiempo y que se ha visto reforzado con buenas amistades.El currículum de la autora se completa con numerosos reconocimientos, entre ellos, el Premio Nacional de Redacción por, los premiosen Lucena en 1998 y 2005, o el tercer premioen Almedinilla en 2021. Su obra publicada abarca títulos comoo el exitoso libro infantil, además de una presencia constante en foros y festivales internacionales en ciudades como Fez o Rabat, en Marruecos.Dedicado a su nieto Darío,presenta además una cuidada dimensión visual. La portada reproduce el cuadro, de Dayse Feijó da Silva, una imagen que dialoga con el contenido del libro y refuerza su carácter simbólico. Con esta publicación,, Maricruz Garrido Linares consolida una voz que sigue interrogando al mundo desde la emoción y la conciencia.