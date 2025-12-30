Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital, gracias a la colaboración de Alfacamp, programa de aceleración para startups, ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y otros portales especializados. Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir.
Técnico informático (Montilla)La empresa Alimentación Peninsular, S.A. (Alipensa) ha publicado una vacante para incorporar un técnico informático en sus instalaciones de Montilla, ofreciendo un contrato indefinido a jornada completa. El profesional seleccionado se encargará del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica, incluyendo la configuración de redes, el soporte técnico a usuarios y la gestión de herramientas en la nube como Microsoft 365. Entre sus funciones principales destaca la administración de servidores Windows y la colaboración en entornos de virtualización con tecnología VMware. La compañía busca perfiles con al menos dos años de experiencia, actitud proactiva y carné de conducir, dada la necesidad de movilidad entre los diferentes centros logísticos de la firma. El salario anual oscila entre los 18.000 y 22.000 euros brutos, valorándose adicionalmente los conocimientos en programación y la experiencia previa con sistemas AS-400, en una apuesta por fortalecer su departamento técnico antes de comenzar el nuevo año. Oferta disponible en este enlace.
Dependientes (Córdoba)El sector de la restauración en Córdoba suma una nueva convocatoria de empleo dirigida a profesionales interesados en el ámbito de la hostelería. La bocadillería Morlyn, situada en el concurrido Centro Comercial "El Arcángel", ha iniciado un proceso de selección para completar su plantilla actual con nuevas incorporaciones. Se buscan personas que conozcan el funcionamiento del sector, valoren el trato directo con el público y deseen trabajar bajo un contrato a tiempo parcial. Los responsables del establecimiento han optado por un método de captación tradicional y directo, invitando a los candidatos a acudir personalmente a su local para entregar el currículum y conocer las instalaciones. Esta vacante representa una oportunidad idónea para quienes busquen flexibilidad horaria y quieran integrarse en un equipo de trabajo cercano en uno de los puntos de mayor actividad comercial de la capital cordobesa durante este cierre de año. Oferta disponible en este enlace.
Terapeuta ocupacional (Montalbán)Se oferta un puesto de terapeuta ocupacional para la valoración e intervención en niños con dificultades en el desarrollo, centrado en la autonomía y la participación en las actividades de la vida diaria. Entre las funciones se incluyen el diseño y ejecución de planes de intervención individualizados, la intervención en procesamiento sensorial, regulación, motricidad gruesa y motricidad fina, el abordaje de dificultades de alimentación infantil y el uso del juego terapéutico como herramienta. El trabajo incluye la coordinación con familias y otros profesionales, así como la elaboración de informes de seguimiento. El puesto se desarrolla en Montalbán de Córdoba, con contrato temporal de 90 días, jornada parcial y salario bruto mensual de 900 euros. Oferta disponible en este enlace.
Mecánico de coches (El Carpio)Se oferta un puesto de mecánico de coches para realizar el diagnóstico completo de vehículos, así como cambios de aceite, mantenimientos y revisiones periódicas. Entre las funciones se incluyen el montaje de neumáticos, geometría, nitrógeno y equilibrado, trabajos en escapes, sistemas anticontaminación, amortiguadores y frenos, control del circuito de carga y de encendido, cambio de baterías, sustitución de correas de distribución y trabajos de embragues. El puesto se desarrolla en El Carpio, con contrato laboral indefinido, jornada completa y horario de 7:00 a 15:00 horas. El salario bruto mensual es de 1.400 euros. Se requiere formación profesional de grado medio relacionada. Oferta disponible en este enlace.
Técnico de Calidad (Montilla)La consultora Adecco ha abierto un proceso de selección en Montilla para incorporar a un técnico de calidad con formación superior en veterinaria, química o ingenierías técnicas. El puesto conlleva responsabilidades clave como la gestión de incidencias, la atención al cliente y la supervisión del cumplimiento de normativas internacionales como ISO 9001, IFS o BRC. El profesional seleccionado participará activamente en auditorías y realizará controles periódicos en el almacén para asegurar la excelencia de los productos. Se ofrece una jornada completa con un horario que favorece la conciliación, incluyendo la tarde de los viernes libre y la posibilidad de realizar un día de teletrabajo a la semana. El contrato inicial es temporal con perspectivas reales de estabilidad a largo plazo e integración definitiva en la plantilla. Es una oportunidad valiosa para perfiles con actitud proactiva, nivel medio de inglés y disponibilidad para realizar desplazamientos puntuales por el territorio nacional con los gastos cubiertos. Oferta disponible en este enlace.
Fusionadores de fibra óptica (Córdoba)Se ofertan cinco puestos de celador y celadora y fusionador y fusionadora de fibra óptica para trabajos en red FTTH de planta externa. Las funciones incluyen el tendido e instalación de cableado por canalización, fachada o aéreo, el montaje de cajas de empalme y otros elementos de red, la fusión de fibra óptica en puntos de distribución y empalmes, la preparación de zonas de trabajo y la elaboración de documentación as-built. El puesto se desarrolla en Córdoba, con contrato laboral indefinido, jornada completa y horario de 7:00 a 15:00. El salario bruto mensual es de 1.800 euros. Se requiere experiencia mínima de seis meses, permiso de conducir B y formación. Oferta disponible en este enlace.
Enfermeros (Priego de Córdoba)Se ofertan cuatro puestos de enfermero o enfermera para el desarrollo de las funciones propias del puesto en el ámbito de los cuidados generales. El trabajo se desempeñará en Priego de Córdoba y está orientado a la atención sanitaria habitual conforme a los protocolos establecidos. Se ofrece contrato laboral indefinido, a jornada completa, con turnos rotatorios de mañana y tarde. El salario bruto mensual es de 1.568 euros. Para optar a los puestos se requiere titulación universitaria en enfermería, ya sea diplomatura o grado, no siendo necesaria experiencia previa en la ocupación. Oferta disponible en este enlace.
Responsable de Mantenimiento (Montilla)La consultora Melt Group ha iniciado la búsqueda de un responsable de mantenimiento para integrarse en una importante empresa del sector agroalimentario situada en Montilla. Este puesto de alta responsabilidad técnica requiere una formación en ingeniería industrial o ciclos formativos superiores, además de una trayectoria mínima de cinco años liderando equipos en entornos de producción. La persona seleccionada tendrá como misión principal el diseño y la supervisión del plan de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, asegurando que las líneas de envasado funcionen con la máxima fiabilidad. El cargo implica reportar directamente a la dirección de operaciones y gestionar indicadores de rendimiento, garantizando siempre el cumplimiento de las normativas de seguridad alimentaria BRC e IFS. La compañía ofrece un contrato indefinido con una retribución anual muy atractiva, situada entre los 40.000 y 45.000 euros brutos, en un proyecto que apuesta por la mejora continua y la eficiencia tecnológica. Oferta disponible en este enlace.
Terapeuta ocupacional (Priego de Córdoba)Se oferta un puesto de terapeuta ocupacional para residencia de mayores, destinado al desarrollo de las funciones propias del puesto en este tipo de centro asistencial. El trabajo se realizará en Priego de Córdoba y comprende la atención terapéutica a las personas residentes conforme a los programas establecidos. Se ofrece contrato de interinidad, con una duración estimada de 180 días, a jornada parcial de mañana, con una jornada semanal de 35 horas y horario de 8:00 a 15:00 horas. El salario bruto mensual es de 1.420 euros. Se requiere titulación universitaria en terapia ocupacional, en modalidad de diplomatura o grado. Oferta disponible en este enlace.
Fisioterapeuta (Córdoba)Se oferta un puesto de fisioterapeuta para la valoración de transferencias entre cama y silla junto al terapeuta ocupacional, así como la prescripción y pautado de ayudas técnicas como andadores y sillas de ruedas para los residentes. El trabajo incluye la información y formación a auxiliares sobre pautas de actuación en aseo, movilizaciones y transferencias, además de la atención y orientación a familiares. También se realizará la valoración inicial de residentes, con evaluación articular y muscular, y la elaboración, ejecución y seguimiento de programas de rehabilitación fisioterapéuticos individuales y grupales. El puesto se desarrolla en Córdoba, con contrato temporal de 365 días, jornada completa y salario de 1.458 euros mensuales. Oferta disponible en este enlace.
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
