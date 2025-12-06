La Inmaculada regresa a las calles de Montilla

Veneración Mariana Solidaria

La Agrupación de Cofradías volverá a llevar mañana a la Inmaculada Concepción por el corazón de Montilla, rescatando una tradición que en los últimos años ha ido ganando peso emocional entre los fieles de la localidad. Como viene ocurriendo desde hace cuatro años, la venerada imagen de la Inmaculada Concepción —obra de las montillanas hermanas Cueto y fechada en 1740— saldrá en procesión desde la Parroquia de Santiago Apóstol, templo que la acoge durante todo el año. La salida está prevista para las 19.15 de la tarde, una vez concluida la misa que se celebrará a partir de las 18.00, en las vísperas de la Solemnidad de la Purísima Concepción.El cortejo recorrerá algunas de las calles más emblemáticas del centro histórico de la localidad: Iglesia, Arcipreste Fernández Casado, Plaza de la Rosa, San Juan de Ávila, San Luis, Alta y Baja, José María Carretero, Escuelas, Fernández y Canivell y Plaza de la Inmaculada, donde se celebrará el tradicional acto de consagración a la Virgen.Tras el mismo, la procesión continuará por las calles Corredera, Don Gonzalo, Don Diego de Alvear, Hermanos Garnelo, Plaza de la Rosa, Arcipreste Fernández Casado e Iglesia, hasta el regreso al templo mayor de La Escuchuela. El acompañamiento correrá a cargo de la Agrupación Musical La Unión, cuyos sones contribuirán a imprimir ese aire solemne, profundo y popular que caracteriza esta salida procesional.Será la cuarta ocasión en la que la talla procesiona de forma ordinaria por las calles de Montilla desde que se recuperó esta salida pública, aunque la imagen también fue protagonista de momentos especiales en otras etapas recientes, como la procesión organizada en 2012 por la desaparecida Asociación Parroquial del Dulce Nombre, que entonces partió desde la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción hasta la Parroquia de Santiago. Aquella cita dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de muchos fieles que aún la recuerdan como una jornada cargada de emoción.La salida procesional de este domingo se enmarca, además, en una efeméride de profundo calado histórico para Montilla: la conmemoración del 375.º aniversario del voto y juramento de defensa del misterio de la Purísima Concepción de María. Aquel compromiso fue suscrito el 12 de diciembre de 1650 en el convento de Santa Clara, a iniciativa de los marqueses de Priego y con la asistencia de todo el clero y del pueblo de Montilla, según recoge el investigador Antonio Luis Jiménez Barranco en su blogEse juramento no fue un gesto simbólico aislado. Supuso la reafirmación pública de una devoción arraigada que se tradujo, durante siglos, en celebraciones solemnes costeadas incluso con fondos públicos, como sucedía con la fiesta anual que tenía lugar en el convento de Santa Ana con motivo de la festividad de la Inmaculada. De igual modo, todos los templos de la localidad contaban —y siguen contando— con imágenes dedicadas a esta iconografía, siendo especialmente significativa la Inmaculada que se venera en la Parroquia de Santiago.La importancia histórica de esta advocación quedó reflejada también en documentos de gran valor patrimonial, como el manuscrito, firmado por Francisco de Borja Lorenzo Muñoz en 1779. En sus páginas se puede leer una referencia explícita al origen de Montilla “dedicada a María Santísima en el misterio de su purísima Concepción, Nuestra Madre, Patrona y Señora”, una expresión que resume, con sencillez y profundidad, el vínculo espiritual de la ciudad con la Virgen.De igual manera, la Agrupación de Cofradías de Montilla celebrará la solemnidad de la Inmaculada Concepción este próximo lunes, 8 de diciembre, con una Veneración Mariana Solidaria que tendrá lugar en la Basílica Pontifica de San Juan de Ávila, en una jornada marcada por la devoción, el recogimiento y el gesto compartido de la ayuda.La cita, que viene a reemplazar el Besamanos General Solidario que se venía celebrando en los últimos años, se desarrollará en dos tramos horarios: por la mañana, de 11.00 a 14.00; y, por la tarde, de 18.00 a 20.30 horas, permitiendo así que vecinos y devotos encuentren su momento para acercarse al templo donde se custodian los restos del Doctor de la Iglesia Universal.Bajo la mirada serena de la Santísima Virgen, la veneración adquirirá un matiz especial, ya que quienes lo deseen podrán realizar donativos económicos que serán destinados íntegramente a las Cáritas Parroquiales de Montilla. Y es que la fe, además de recogerse en el silencio, también se traduce en gestos concretos.El interior de la Basílica de San Juan de Ávila volverá a convertirse, de ese modo, en un espacio de encuentro entre la espiritualidad y la solidaridad. No será solo un acto de contemplación mariana, sino también una oportunidad para tender la mano a quienes más lo necesitan, en un mensaje sencillo y directo que conecta la devoción popular con la realidad social más cercana.