La Ermita de Belén acoge una tarde de villancicos y convivencia navideña

La Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora de Belén celebró este pasado viernes una nueva edición de, una cita profundamente arraigada en el calendario navideño local que volvió a reunir a numerosos vecinos en torno a la Ermita-Santuario de Nuestra Señora de Belén, en una tarde y noche marcadas por la música popular, la convivencia y el calor humano propio de estas fechas.La iniciativa, que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Montilla, congregó a un público muy numeroso tanto en el patio de la ermita como en la explanada exterior. Desde primeras horas de la tarde, el entorno se fue llenando de familias, grupos de amigos y visitantes que compartieron villancicos, conversaciones al abrigo de las candelas y ese ambiente cercano que convierte este encuentro en algo más que una simple actividad festiva.La música fue uno de los grandes ejes de la jornada. A lo largo de la tarde y de la noche, las voces y los sones navideños llegaron de la mano del Coro de la Asociación Carnavalesca “Prudencio Molina”, el Coro de la Parroquia de Santiago Apóstol y de Josemari y compañía, que fueron alternándose para poner banda sonora a una velada vivida con naturalidad y alegría. Los villancicos resonaron tanto en el interior del templo como en el exterior, envolviendo el recinto en una atmósfera íntima y familiar.De igual modo, la gastronomía tradicional tuvo un papel destacado. Durante la tarde se sirvieron sopaipas acompañadas de chocolate caliente, una estampa clásica que evocó encuentros de otros tiempos y propició largas charlas junto al fuego. Ya entrada la noche, la convivencia continuó con lomo, chorizo y morcilla a la brasa, compartidos en un ambiente distendido.Uno de los elementos que despertó especial interés fue el Nacimiento instalado para la ocasión, ideado por el prioste de la Hermandad de Belén, Ángel Molina. Concebido expresamente para este evento, el belén se integró de manera natural en la propia ermita, aportando un componente simbólico que reforzó el sentido espiritual y tradicional de la celebración.El enclave volvió a ser, una vez más, parte esencial del atractivo de. Situada a las afueras del casco urbano, sobre una colina que domina el paisaje, la Ermita-Santuario de Nuestra Señora de Belén se alza como punto de encuentro y referencia patrimonial. No en vano, el templo fue erigido en 1662 por Florencio Mazuelo y, tras su reedificación a comienzos del siglo XIX a cargo de José Adamuz, ha sido escenario de numerosas celebraciones que forman parte de la memoria colectiva de Montilla.Con su cubierta a dos aguas, la espadaña junto al presbiterio y la glorieta que se abre ante la fachada, presidida por un pedestal y una cruz, el recinto volvió a llenarse de vida este pasado viernes. Y es quevolvió a demostrar que su valor va más allá del programa previsto.La cita se consolidó, una vez más, como un espacio para reencontrarse, para vivir la Navidad desde lo sencillo y para mantener vivas unas costumbres que siguen teniendo sentido cuando se comparten. Una celebración que, sin grandes artificios, apeló a la memoria, a la cercanía y al disfrute común en uno de los enclaves más hermosos de la ciudad.