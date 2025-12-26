'A Belén con los Pastores': Villancicos, candelas y tradición en Montilla



FOTOGRAFÍA: HERMANDAD DE BELÉN

Montilla vivirá hoy una tarde cargada de tradición y sabor navideño con la celebración de una nueva edición de, una cita ya consolidada en el calendario festivo navideño que tendrá como escenario la Ermita-Santuario de Nuestra Señora de Belén, anexa al Cementerio Municipal de San Francisco Solano.La iniciativa, organizada por la Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora de Belén, con la colaboración del Ayuntamiento de Montilla, invita a vecinos y visitantes a compartir unas horas marcadas por la música, la convivencia y el calor humano propio de estas fechas.La actividad dará comienzo a partir de las 17.00 de la tarde y se desarrollará en un entorno especialmente simbólico para la ciudad, situado a las afueras del casco urbano, sobre una colina desde la que la ermita se alza como un referente patrimonial y devocional. En ese marco, el sonido de los villancicos llenará el interior del templo y la explanada que da acceso al mismo, creando una atmósfera íntima y cercana que conecta con la esencia más popular de la Navidad.Además, la organización ha previsto el reparto de sopaipas y chocolate, una estampa clásica que remite a encuentros sencillos, a charlas al abrigo del invierno y a ese gesto de compartir que define la celebración. Todo ello se verá acompañado por un ambiente navideño especial en torno a las candelas, que aportarán luz y calidez a la tarde y convertirán la explanada de la ermita en un punto de reunión intergeneracional.Ya entrada la noche, la convivencia continuará con la degustación de montaditos, así como de chorizo y morcilla a la brasa, pensados para ser compartidos en familia y vecindad. Y es queno solo propone una actividad festiva, sino también un espacio para reforzar lazos, recuperar tradiciones y vivir la Navidad de una forma cercana y participativa.La Ermita-Santuario de Nuestra Señora de Belén fue erigida en 1662 por Florencio Mazuelo, vecino de Montilla que llegó a fundar varias capellanías. A comienzos del siglo XIX, el recinto presentaba un notable deterioro y tuvo que ser reedificado, una tarea que asumió José Adamuz. Desde entonces, la ermita ha sido testigo de numerosas celebraciones, entre las que destaca la festividad de Nuestra Señora de Belén, que cada año se desarrolla entre el 4 y el 12 de septiembre.Arquitectónicamente, el templo presenta una cubierta a dos aguas y una espadaña situada a la derecha del presbiterio. En su interior, de una sola nave y con cubierta de madera, se abre tras el presbiterio el camarín de la virgen, al que se accede mediante una escalera. Ante su fachada se extiende una glorieta presidida por un pedestal y una cruz, un espacio que mañana volverá a llenarse de vida, voces y tradición.De este modo, Montilla se prepara para reencontrarse esta tarde con una de esas citas que, más allá del programa, apelan a la memoria colectiva y al disfrute compartido de la Navidad, en un enclave que combina historia, devoción y encuentro.