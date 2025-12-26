El ajedrez vuelve a la Casa del Pueblo con un torneo navideño

La Casa del Pueblo de Montilla acoge mañana sábado, 27 de diciembre, a partir de las 10.00 de la mañana, la celebración del III Torneo de Ajedrez "Casa del Pueblo", una cita que reunirá a jugadores de distintas edades en torno a un tablero, pero también alrededor de valores como la convivencia, la igualdad y el aprendizaje compartido.El evento, organizado por la Agrupación Socialista de Montilla, da continuidad a una iniciativa que, edición tras edición, ha ido ganando peso como espacio de encuentro ciudadano y como propuesta deportiva con vocación educativa. Lejos de limitarse a la mera competición, el torneo se concibe como una jornada abierta, pensada para disfrutar del ajedrez desde una perspectiva formativa y social, especialmente entre la población infantil y juvenil.En esta tercera edición, el torneo incorpora novedades relevantes que marcan un paso adelante en su planteamiento. Destaca especialmente la creación de la categoría General Femenina y el reconocimiento específico a la Mejor Jugadora Local, una apuesta clara por fomentar la participación de las mujeres en el ajedrez y avanzar en la igualdad dentro del ámbito deportivo. En ese sentido, la organización subraya la importancia de dar visibilidad al talento femenino en una disciplina históricamente masculinizada, generando referentes y oportunidades en igualdad de condiciones.El III Torneo de Ajedrez "Casa del Pueblo" contará con un máximo de cuarenta jugadores inscritos y se estructurará en varias categorías que permitirán una participación amplia y diversa. Habrá categorías Sub-10, Sub-12 y Sub-14, pensadas para los más jóvenes, así como reconocimientos al Mejor Jugador Local, a la Mejor Jugadora Local, al Mejor Jugador General y a la Mejor Jugadora General. Una distribución que busca equilibrar la competición y reconocer tanto el esfuerzo individual como el arraigo local.Las inscripciones para participar en el torneo ya se encuentran abiertas y pueden formalizarse a través del número de teléfono 647 721 516, correspondiente a Manolo Soria. Desde la organización se anima a participar tanto a quienes ya cuentan con experiencia en el ajedrez como a quienes se acercan por primera vez a este juego, que combina estrategia, paciencia y capacidad de análisis.Y es que uno de los objetivos principales de esta iniciativa es promover el ajedrez como una herramienta educativa de gran valor. La práctica de este deporte contribuye al desarrollo de habilidades como la memoria, la concentración y el pensamiento estratégico, cualidades especialmente relevantes en edades tempranas, pero también útiles a lo largo de toda la vida. En ese sentido, el torneo se presenta como una oportunidad para aprender, compartir y disfrutar sin la presión exclusiva del resultado.De igual modo, la Casa del Pueblo se reivindica con esta actividad como un espacio abierto a la ciudadanía, un lugar de convivencia y encuentro donde el deporte sirve de excusa para tejer relaciones, estrechar lazos y generar comunidad. Por otro lado, la incorporación de las categorías femeninas refuerza el compromiso con una participación más plural y representativa.Una vez finalizada la competición, la jornada continuará con una convivencia entre jugadores y familiares, que podrán compartir una comida conjunta. Será el cierre perfecto para un día marcado por el ajedrez, la educación y la participación social, en un ambiente distendido.