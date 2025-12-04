La criminalidad se reduce en Montilla un 12% en los primeros nueve meses del año

Montilla ha visto reducir su criminalidad en un 12 por ciento durante los primeros nueve meses del año, un descenso que contrasta con la tendencia al alza detectada en la provincia de Córdoba. Así lo aseguró ayer la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que representa a más de 30.000 agentes en toda España y que ayer compartió su análisis de los últimos datos hechos públicos por el Ministerio del Interior.Según el comunicado de la AUGC, el descenso de la criminalidad en Montilla contrasta con un mapa provincial mucho más preocupante. Y es que, a medida que Montilla experimenta una tendencia a la baja en sus índices delictivos, otros municipios muestran comportamientos muy diferentes.AUGC señala en el mismo documento que “en Puente Genil y Palma del Río siguen acumulando incrementos, como ya ocurrió en el primer semestre del año”, una situación que ilustra la desigual realidad que viven las distintas unidades de la Guardia Civil.El análisis difundido por la organización recuerda que la criminalidad convencional ha aumentado un 3,9 por ciento en la demarcación provincial de la Guardia Civil, "en contraste con la reducción que ha experimentado a nivel nacional y autonómico". Un crecimiento que, como explica la asociación, se vincula directamente con el déficit de agentes que arrastra la provincia de Córdoba desde hace años.A pesar del descenso global de delitos en Montilla, algunos indicadores sí han mostrado un aumento en el municipio. La nota de la AUGC apunta que “los robos con violencia e intimidación han crecido un 100 por cien en Montilla”, además de reflejar que “las sustracciones de vehículos se han duplicado” en la localidad. Aunque los números absolutos no se detallan en el comunicado, el aumento porcentual dibuja un escenario que preocupa a esta asociación profesional, especialmente cuando se compara con periodos anteriores.La AUGC sostuvo ayer que todos estos repuntes en los índices delictivos se producen en un entorno "muy condicionado" por la falta de personal. El comunicado afirma que “todas estas tipologías se enmarcan en la criminalidad convencional, que está directamente relacionada con la baja actividad preventiva debido al endémico déficit de guardias civiles que padece la provincia de Córdoba, con más de 200 vacantes sin cubrir y habiendo perdido un 5,8 por ciento de efectivos en los tres últimos años”.Además, y ampliando la mirada más allá de Montilla, la AUGC recuerda en su documento que “no es casualidad que el municipio que presenta actualmente el mayor incremento en la criminalidad sea Puente Genil, teniendo en cuenta que el puesto de esta localidad está siendo reforzado con personal comisionado porque ha perdido una buena parte de su plantilla”. En paralelo, también advierte de que “algo similar ocurre con el puesto de Palma del Río, que también está sufriendo un preocupante aumento en el número de delitos”.En ese sentido, la AUGC enlaza los datos actuales con una tendencia que ya venía encendiéndose desde ejercicios anteriores. El propio comunicado subraya que “estos datos vienen a sumarse al aumento del 39,4 por ciento en la criminalidad que se produjo en los últimos cinco años en los municipios competencia de la Guardia Civil en esta provincia”. Una frase que resume, de algún modo, la preocupación que la organización viene expresando públicamente desde hace meses.Mientras tanto, Montilla aparece en esta radiografía compartida ayer por la AUGC como una excepción positiva, tras haber conseguido frenar el aumento de la delincuencia, pese al contexto provincial. Sin embargo, el aumento en delitos violentos o en sustracción de vehículos demuestra, a juicio de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que "la seguridad ciudadana depende, en gran medida, del refuerzo de las plantillas y de una estrategia preventiva estable".