José Antonio Hernández | El espejo de la imaginación

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERRERO

FOTOGRAFÍA: EDITORIAL ARIEL

En esta ocasión —y antes de valorar el contenido de la obra— me refiero al lenguaje claro que el autor emplea para explicarnos un tema que es objeto de estudio de los profesionales de la Medicina, de la Biología, de la Psicología, de la Pedagogía, de la Estética y de la Literatura, y que, además, nos interesa a todos nosotros con independencia de nuestros quehaceres y aficiones.El funcionamiento de la imaginación es un asunto que nos despierta curiosidad a todos los que pretendemos conocer los mecanismos mentales que determinan nuestras maneras de actuar como seres humanos. La lectura y relectura de este oportuno estudio me han producido la impresión de que, más que una serie de clases impartidas por un especialista, eran conversaciones claras, concretas y apasionantes sobre el comportamiento de nuestra mente. El punto de partida es la descripción del cerebro humano y de las interconexiones de las neuronas que proporcionan sentido a nuestras vidas gracias a la conciencia que, efectivamente, es “el espejo de la imaginación”.Estableciendo una comparación con los estados sólido, líquido y gaseoso del agua, Ignacio Morgado, Catedrático Emérito de Neurociencias, nos cuenta, con sorprendente habilidad narrativa, cómo la mente también funciona consciente e inconscientemente.Nos explica cómo el estado consciente contiene diversos componentes como consciencias particulares del color, de los sonidos, de los olores, de los movimientos, etc., pero que, sin embargo, se nos presenta como un todo integrado. Nos advierte cómo la mente y la consciencia humanas también tienen mucho de ilusión y de interpretación personal.Expone cómo nuestra percepción, que es “ilusoria”, debido a las diferencias entre los cambios de nuestro cerebro al procesar los estímulos sensoriales diferentes, nosotros los percibimos de forma única e integrada, casi como un todo compacto. Es el cerebro quien, por ejemplo, crea la luz cuando recibe el torrente de pequeñas y diferentes descargas eléctricas de las neuronas del nervio óptico originadas en nuestros ojos.Nos responde a preguntas que frecuentemente nos hacemos como, por ejemplo, si el sueño es la clave de la intuición y de la creatividad, si es lo mismo la conciencia que la atención, si una máquina inconsciente podría igualar a la inteligencia humana, si tiene límites la inteligencia inconsciente o si los jueces podrían condenar a una máquina.Partiendo del hecho de que la conciencia fue generada por la selección natural en respuesta a los cambios para favorecer la adaptación y la sobrevivencia, pronostica que “nuestra capacidad humana para comprender la subjetividad y la imaginación evolucionarán cuando nuevas condiciones ambientales, posiblemente dentro de millones de años, hagan necesaria esa comprensión”. A pesar de la complejidad de los asuntos técnicos tratados, su lectura, además de interesante, nos resulta clara y amena.Ignacio Morgado.Ariel.2025.978-84-344-3954-2.