Izquierda Unida aborda en una charla los peligros de la plataforma OnlyFans



FOTOGRAFÍA: IZQUIERDA UNIDA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: IZQUIERDA UNIDA

La psicóloga y sexóloga Zenaida Rey Moreno ofreció ayer una conferencia en el salón de actos del Centro Municipal de Servicios Sociales “Lola López Baena” para alertar sobre los riesgos de las redes sociales y la exposición sexual en plataformas como OnlyFans.El acto, organizado por la Asamblea Local de Izquierda Unida (IU) con motivo del 25N, permitió reflexionar y romper silencios, además de despertar inquietudes y ofrecer herramientas para comprender cómo opera una plataforma cuyo crecimiento ha transformado el consumo de contenido sexual en todo el mundo. Y es que OnlyFans, una red social nacida en 2016 y basada en suscripción, suma ya casi 240 millones de usuarios, 3,2 millones de creadores de contenido y un negocio que, solo en 2022, superó los 1.090 millones de dólares.La portavoz de IU en el Ayuntamiento de Montilla, Rosa Rodríguez, señaló que la conferencia pretendía abordar una realidad “muy desconocida para mucha gente”, a pesar de que OnlyFans es una plataforma que ofrece “cifras espectacularmente alarmantes”, dado que “los usuarios o consumidores son mayoritariamente chicos, mientras quey las creadoras de contenido son mayoritariamente chicas”.“Esta es una forma de autoexplotación sexual de las chicas”, denunció Rosa Rodríguez que, en el contexto del 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, recordó que “la violencia de género no descansa”."La violencia de género sobre las mujeres adopta todas las formas que tiene que adoptar para colarse por todas las rendijas y seguir existiendo”, afirmó la portavoz de IU en el Ayuntamiento de Montilla, quien advirtió de que OnlyFans constituye “una forma nueva de violencia sobre las mujeres, que además es muy peligrosa porque las chicas, que son esas creadoras de contenido, no tienen la sensación de que están siendo violentadas, con lo cual, es algo doblemente peligroso”.Rodríguez conectó este fenómeno con la realidad diaria que se desprende de la violencia de género. “Los asesinatos machistas no cesan, las agresiones sexuales no cesan y la violencia ejercida sobre las mujeres en todas sus formas no cesa”.Por eso, la portavoz de IU defendió que, “en contra de quienes mantienen que la violencia no tiene género, lamentamos decir que la violencia sí tiene género porque las asesinadas son las mujeres, las violadas son las mujeres y las humilladas y las violentadas somos siempre nosotras”.IU decidió enfocar el acto de este año en torno al 25N especialmente hacia las familias. Así lo explicó la portavoz de la formación cuando afirmó que el taller se dirigía a padres y madres, al objeto de que "puedan tener una visión general de esta problemática" y, de este modo, puedan enfrentarse a ella cuando sean sus hijos o hijas los usuarios o las creadores de contenido.“Cuando las personas de mi generación éramos jóvenes, el peligro era la calle, pero ahora el peligro no está en la calle, sino en el dormitorio de nuestros hijos e hijas”, apuntó Rosa Rodríguez, quien alertó de que “mientras los padres y las madres estamos trabajando, nuestros hijos e hijas están en su habitación y no sabemos lo que están haciendo ahí”.Tras su intervención, tomó la palabra Zenaida Rey Moreno, sexóloga, psicóloga y promotora de igualdad, quien enlazó el éxito de OnlyFans con el auge generalizado de las redes sociales y ese "blanqueamiento" de realidades "muy peligrosas".Por ello, la sexóloga quiso también ofrecer algunas herramientas a las familias que asistieron a la charla para abordar este fenómeno que perpetúa una realidad incontestable. “Quienes sufrimos las consecuencias de ese tipo de comercialización del cuerpo, llamémoslo así, somos las mismas: las mujeres”, sentenció.Una de las cuestiones que más sorprendió al público fue la explicación sobre el funcionamiento económico de la plataforma. Rey detalló que “detrás hay una empresa que se lleva el 20 por ciento de lo que cada una de las personas que crean contenido suben ahí”, lo que revela un interés comercial evidente.Además, explicó que “el 97 por ciento de las personas que crean contenido son chicas”, y que muchas de ellas “tienen agentes que son hombres, que les llevan las redes o que contestan mensajes por ellas o que les dan consejos sobre qué crear para generar más ganancias”.A partir de ahí, profundizó en la vulnerabilidad legal porque, aunque OnlyFans exige mayoría de edad para registrarse, Rey recordó que “hay vacíos legales” y que existen “muchas evidencias de que hay menores de edad tanto generando contenido como consumiéndolo”, una realidad que coincide con las advertencias del Instituto Nacional de Ciberseguridad.OnlyFans, que nació como un servicio de suscripción a contenidos exclusivos, ha creado un ecosistema donde los creadores —mayoritariamente, mujeres— fijan sus propios precios y reciben el 80 por ciento de los ingresos, mientras que la empresa matriz, Fenix International, se queda con el 20 por ciento. Tras la pandemia, sus beneficios se han disparado un 553 por ciento, según diversos informes. España es, además, el quinto país del mundo con más creadoras de contenido, con un perfil mayoritario de mujeres jóvenes.La conferencia de ayer tarde sirvió para denunciar que la plataforma continúa "glamourizando" su modelo mediante eufemismos como “creadora de contenido”, y por otro, porque la industria proxeneta aprovecha cada resquicio tecnológico para captar a mujeres jóvenes y normalizar un discurso que “banaliza y glamouriza la prostitución”.