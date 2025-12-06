Equidad a un alto nivel

Montilla C.F. 0 -- 0 Egabrense C.D.

Montilla Club de Fútbol: Molero, Alfonso Carraña, Antonio Pino, Moslero, Pedro Crespín, José Carraña, Gorka, Tena, Tiago, Abraham Nelson y Rafa Alcaide. También jugaron Alberto Bermejo, Amara y Adrián.

Molero, Alfonso Carraña, Antonio Pino, Moslero, Pedro Crespín, José Carraña, Gorka, Tena, Tiago, Abraham Nelson y Rafa Alcaide. También jugaron Alberto Bermejo, Amara y Adrián.

Egabrense Club Deportivo: Arturo, Manolete, Calzado, Hugo Navarro, Dovao, Raúl Mesa, Juanvi, Juanito, Ariza, Bonilla y Moro. También jugaron Juanlu, Rafa, Ariel, Antonio y Chechu.

Arturo, Manolete, Calzado, Hugo Navarro, Dovao, Raúl Mesa, Juanvi, Juanito, Ariza, Bonilla y Moro. También jugaron Juanlu, Rafa, Ariel, Antonio y Chechu.

Goles: No hubo.

No hubo.

Árbitro: María Elena Hidalgo Moraño (Córdoba). Amonestó por los locales a Gorka y Alfonso Carraña. En los visitantes sería amonestado Calzado.

María Elena Hidalgo Moraño (Córdoba). Amonestó por los locales a Gorka y Alfonso Carraña. En los visitantes sería amonestado Calzado.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimotercera jornada de liga del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 450 espectadores.



FOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL

Reparto de puntos en el duelo cordobés entre el Montilla Club de Fútbol y el Egabrense Club Deportivo. En un encuentro de propuestas futbolísticas muy similares, los montillanos tuvieron las ocasiones más claras ante un cuadro visitante serio en todas sus líneas y que fue capaz de buscar sus opciones dentro del partido.La contienda comenzó con varias novedades en el once auriverde. Molero, Pedro Crespín, Abraham Nelson y Rafa Alcaide serían de la partida, buscando Isaac Cuesta alternativas ante la plaga de lesiones que asola a un Montilla mermado desde hace varias semanas.Los primeros compases serían de dominio del esférico por parte vinícola, siendo mayor la propuesta ofensiva en el bando local. La primera ocasión llegaría a los ocho minutos, en un balón recogido por José Carraña que finalizó en las manos del guardameta tras un tiro de larga distancia. Con el paso de los minutos, la alternancia en la posesión daría entrada a una fase en la contienda de duelos tácticos en la que sendos equipos supieron contrarrestar las virtudes de su rival.El Montilla lo intentó, destacando una acción individual de Bermejo que permitió un disparo dentro del área que se marchó rozando la escuadra. Corría el minuto 28 de juego. Mientras, el Egabrense esperó su oportunidad, aprovechando el juego por los costados.En una de esas acciones, un autopase de Manolete dio pie a un centro al segundo palo que Dovao, con un lanzamiento de primeras, mandó el cuero por encima del larguero. Ya en la recta final, las acciones ofensivas en ambos bandos se diluían ante la buena labor defensiva, llegando al descanso sin abrir el marcador.Tras el paso por vestuarios, el Montilla gozó de sus mejores minutos, volcando el juego sobre la meta foránea. Varias jugadas combinativas que cortó la defensa en los metros finales, unidas a los centros desde las bandas, hicieron a los montillanos merodear la portería egabrense. La oportunidad más clara en ese tramo del encuentro la tuvo Antonio Pino, en un balón chutado desde la frontal que se marchó rozando el palo.Las tentativas vinícolas no surtieron el efecto deseado para los de Isaac Cuesta, situación que sirvió al Egabrense para responder con varios contragolpes que hicieron afanarse a la defensa local. Junto a ello, las jugadas a balón parado tuvieron su protagonismo en ambos bandos. Varios córneres cerrados en una y otra portería serían interceptados por las retaguardias, evitando el gol.De este modo, se llegó a los instantes finales, momento en el que el Egabrense tuvo su oportunidad en el minuto 83 con una galopada de Antonio que provocó un lanzamiento desviado a córner por Molero. De igual modo, el Montilla tuvo la ocasión más clara de todo el partido a los 87 minutos.Moslero colocó un balón al corazón del área, el esférico quedó dividido y Antonio Pino, llegando desde atrás, realizó un lanzamiento que tocó en un defensa y se marchó a córner cuando todo hacía prever el gol. Instantes después, finalizó el encuentro con la igualada inicial.Con 26 puntos y en tercera posición, el Montilla Club de Fútbol afrontará la próxima jornada su duelo ante el Cádiz Club de Fútbol C en tierras gaditanas, encuentro correspondiente a la penúltima jornada de la primera vuelta liguera.