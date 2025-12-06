El Teatro Garnelo acoge este domingo la representación de la ópera 'Don Pasquale'

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba puso en marcha ayer, a través de su Delegación de Cultura y en colaboración con los ayuntamientos participantes, una nueva edición del programa, una iniciativa que vuelve a acercar este género escénico a los municipios cordobeses con el objetivo de democratizar el acceso a la cultura y enriquecer la programación artística de todo el territorio.Dentro de este proyecto, Montilla acogerá mañana domingo, 7 de diciembre, a partir de las 19.30 de la tarde, en el Teatro Garnelo, la representación de la ópera, una de las grandes comedias del repertorio lírico universal.El responsable del área en la institución provincial, Gabriel Duque, destacó que “esta iniciativa forma parte del compromiso de la Diputación por descentralizar la cultura y garantizar que espectáculos de primer orden lleguen a toda la ciudadanía, independientemente de su lugar de residencia”.Tras el éxito obtenido con la representación deen 2024, esta edición presenta una producción totalmente escenificada de la ópera, de Gaetano Donizetti. Bajo la dirección musical de Alberto Cubero Moreno, artista de Doña Mencía especialista en repertorio belcantista y con una trayectoria acreditada, Duque recalcó que “esta propuesta contará con orquesta sinfónica, coro y un elenco de prestigio internacional, ofreciendo al público una experiencia operística integral y de alto nivel”.El diputado subrayó también que “reafirmamos nuestro compromiso con la cultura como motor de desarrollo social, educativo y económico. La ópera, por su potencia expresiva y su capacidad para unir música, teatro, literatura y artes visuales, es una herramienta única para enriquecer la vida cultural de la provincia”.Dentro de esta gira provincial, la ópera Don Pasquale ya se puso en escena ayer en Priego de Córdoba, en el Teatro Victoria, y esta tarde recalará en Palma del Río, en el Teatro Coliseo. Mañana domingo, 7 de diciembre, llegará a Montilla al Teatro Garnelo, mientras que el cierre del programa tendrá lugar en Montoro, el lunes 8 de diciembre, en el Teatro Municipal "Miguel Romero Esteo". Todas las representaciones son a las 19.30 horas, excepto la de Montoro, que será a las 19.00 horas.Estrenada en 1834 en París, esta obra refleja las tensiones entre juventud y vejez a través del humor, la música y la crítica social. La nueva puesta en escena, diseñada por el director Guillermo Amaya, traslada la acción a una galería comercial de lujo, donde los personajes se enfrentan al paso del tiempo, el consumismo y el deseo de mantenerse eternamente jóvenes.El equipo artístico lo conforman Alberto Cubero, en la dirección musical; Guillermo Amaya, en la dirección escénica; Helena Cordero, en la escenografía; y Juan Cruz, en el vestuario. Las invitaciones para asistir pueden adquirirse en las taquillas de cada teatro, desde una hora antes del inicio de la función.