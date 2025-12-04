El Teatro Garnelo acoge hoy el estreno de 'El pequeño poni', una historia sobre el acoso escolar

El Teatro Garnelo acoge esta tarde el estreno de, una obra del dramaturgo almeriense Paco Bezerra que llega a Montilla para invitar al público a reflexionar sobre el miedo, la diferencia y el amor. El montaje, dirigido por Miguel Marchal y producido por Zero con Tres Teatro y la Asociación Bambinas, se representará a las 20:00 de la tarde, en una cita que muchos espectadores esperan por la fuerza emocional de su historia.La propuesta aterriza en Montilla en un momento en el que la sensibilidad hacia el acoso escolar y la vulnerabilidad de la infancia forma parte del debate social. La obra, inspirada en un caso real sucedido en Estados Unidos, narra la experiencia de una pareja que intenta comprender y manejar el hostigamiento que sufre su hijo en la escuela por algo tan aparentemente inocente como llevar una mochila de. Desde ahí, Paco Bezerra construye un relato íntimo que expone con crudeza —y también, con ternura— cómo una familia puede quebrarse ante el miedo y, al mismo tiempo, encontrar espacios de resistencia emocional.El equipo artístico señala que “no es una obra sobre la infancia, sino sobre los adultos que educan, protegen y, a veces, destruyen sin querer”. Esta declaración sintetiza la esencia de un texto que se adentra en la fragilidad de los vínculos familiares y en la delgada frontera entre el cuidado y el control. Además, evidencia la voluntad de acercar al espectador a una historia que se camina en silencios tensos, miradas heridas y decisiones cargadas de consecuencias.En esta versión, Miguel Marchal apuesta por una puesta en escena contenida, casi a flor de piel, donde el foco recae en la verdad emocional de los personajes. El director profundiza en la manera en que el amor puede mutar cuando surge la culpa, y en cómo esa metamorfosis altera la forma de mirar al otro dentro de una familia que intenta mantenerse en pie.La interpretación de Sabina Vicente, en el papel de Irene, y Andrés Santiago, como Jaime, se presenta como el eje emocional del montaje. Ambos actores articulan un trabajo físico y sentimental muy preciso, en el que cada pausa y cada gesto adquieren un peso simbólico capaz de conmover al público.Por otro lado, la producción conjunta entre Zero con Tres Teatro y la Asociación Bambinas aporta solidez a un proyecto que apuesta por el teatro íntimo, directo y sin artificios. Su objetivo es que el espectador se encuentre frente a una historia que habla de lo cotidiano, de lo frágil y de aquello que suele quedarse atrapado en los pasillos de casa cuando el miedo se hace demasiado grande.Las entradas para la función de esta tarde ya se encuentran. De este modo, se espera que el Teatro Garnelo registre una notable afluencia de público gracias al interés que la obra despierta tanto por su temática como por la trayectoria de Paco Bezerra, uno de los dramaturgos más reconocidos de su generación.