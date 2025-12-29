El III Torneo de Ajedrez "Casa del Pueblo" consolida su carácter social y educativo



FOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA

La Casa del Pueblo de Montilla acogió este pasado sábado la tercera edición del, una cita que volvió a reunir a jugadores de distintas edades y procedencias en torno a un tablero, pero también alrededor de valores como la convivencia, el aprendizaje compartido y la igualdad, en un ambiente cercano y participativo.El torneo, celebrado en la sede de la Agrupación Socialista de Montilla, reunió a ajedrecistas del Club Deportivo Salesianos Montilla junto a jugadores llegados desde otras localidades. Esa mezcla de acentos, edades y trayectorias deportivas dio lugar a un clima especialmente agradable, en el que la competición convivió de manera natural con el compañerismo y el respeto mutuo, ingredientes que se han convertido en seña de identidad de esta iniciativa.Desde el punto de vista deportivo, la competición se disputó a un ritmo de juego de ocho minutos más tres segundos por movimiento, bajo un sistema de cinco rondas que mantuvo la emoción hasta las últimas partidas. El arbitraje corrió a cargo de Manuel Soria Morales, quien veló por el correcto desarrollo del torneo y por el cumplimiento de las normas en cada enfrentamiento, contribuyendo a que la jornada transcurriera con fluidez y deportividad.Los resultados obtenidos por los jugadores locales fueron especialmente destacados, con una notable presencia en los puestos de honor de las distintas categorías. En la categoría Sub-10, Adrián Gallego Lara se alzó con el primer puesto, seguido de Pablo Medina Córdoba, que fue segundo clasificado, y de Ciro Cívico González, que cerró el podio en tercera posición.En la categoría Sub-12, Pablo Casado Salas firmó una brillante actuación que le permitió alcanzar el primer puesto, mientras que Leo Mijail Nekhay Morales fue segundo y César Baños Salar logró una meritoria tercera posición. Por su parte, en la categoría Sub-14, el primer puesto fue para Samuel Cañete Martínez, toda vez que Jacobo Llamas Fernández consiguió el segundo puesto y Luz María Gómez Heredia finalizó como tercera clasificada, en una categoría especialmente competitiva.El torneo también reservó un espacio para el reconocimiento del talento local, un aspecto muy valorado por la organización. En ese sentido, Alejandra Ruiz Ruiz fue distinguida como Mejor Jugadora Local, mientras que Iván Morales Zafra recibió el premio al Mejor Jugador Local, dos galardones que subrayan el arraigo del ajedrez en Montilla y el trabajo que se viene realizando desde los clubes de base.En la clasificación general, el nivel de juego volvió a ser elevado, con partidas muy disputadas desde las primeras rondas. Víctor Millán Luque se proclamó campeón absoluto del torneo, seguido de Adrián Entrena Baena, que ocupó la segunda posición, y de José Cruz Gómez, tercero en la general, completando así un podio que reflejó la diversidad y el alto nivel de los participantes.Más allá de los resultados, el III Torneo de Ajedrez "Casa del Pueblo" volvió a poner el acento en su dimensión social y educativa, una filosofía que ya había quedado clara en los días previos a su celebración y que se materializó plenamente durante la jornada.La apuesta por categorías infantiles y juveniles, así como por el reconocimiento específico a la participación femenina, refuerza la idea del ajedrez como una herramienta formativa, capaz de fomentar habilidades como la concentración, la memoria o el pensamiento estratégico desde edades tempranas.