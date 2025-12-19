El Ayuntamiento impulsa el deporte en Navidad con torneos para todas las edades y nuevas disciplinas



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha diseñado una completa programación deportiva que llenará de actividad las próximas semanas navideñas, acercando a la ciudadanía una amplia oferta de torneos pensados para mantener vivo el pulso del deporte también durante las fiestas y convertir el tiempo libre en una oportunidad para el ocio activo.Por tercer año consecutivo, el Servicio Municipal de Deportes (SMD) impulsa los Torneos Deportivos de Navidad, una iniciativa ya consolidada que vuelve a apostar por la diversidad de disciplinas y por la participación de distintos colectivos y franjas de edad.La propuesta incluye competiciones de Fútbol Sala, Voley 3x3, Baloncesto, Bádminton, Tenis Pista y Pádel, a las que se suma como novedad un Campeonato de Petanca, ampliando de este modo el abanico deportivo y respondiendo a nuevas demandas ciudadanas.Las competiciones se desarrollarán de manera progresiva desde esta misma semana y tendrán su punto álgido a partir de la próxima, con el Pabellón Municipal de Deportes como escenario principal. Este espacio, recientemente renovado, compartirá protagonismo con otras instalaciones municipales, como el Centro Municipal de Raqueta del Polígono Industrial Llanos de Jarata, donde se celebrarán las pruebas de tenis y pádel.Durante la presentación, el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, afirmó que “la Navidad también es deporte y también es salud” y señaló que “desde el Servicio Municipal de Deportes seguimos apostando por una programación variada que fomente hábitos de vida saludables y ofrezca alternativas de ocio activo durante unas fechas en las que tradicionalmente se reduce la práctica deportiva”.En cuanto al calendario, la III Copa Navidad de Fútbol Sala Masculino se celebrará del 20 de diciembre al 3 de enero de 2026 en el Pabellón Municipal de Deportes. La competición está dirigida a participantes nacidos en 2011 y años anteriores, se disputará mediante un sistema de eliminatorias y cuenta con una cuota de inscripción de 5,00 euros por equipo.También en el pabellón tendrá lugar la III Copa Navidad de Baloncesto Masculino, prevista del 22 al 30 de diciembre de 2025. En este caso, podrán participar jugadores nacidos en 2011 y anteriores, con un formato de eliminatorias y una inscripción fijada igualmente en 5,00 euros por equipo.El Voley 3x3 volverá a ser uno de los atractivos del programa con la celebración del III Trofeo Navidad, que se disputará los días 30 de diciembre y 2 de enero. La competición está dirigida a personas nacidas en 2012 y anteriores, se desarrollará por eliminatorias y mantiene una cuota de inscripción de 5,00 euros por equipo, con plazo abierto hasta el martes 23 de diciembre.Por su parte, los deportes de raqueta tendrán su espacio en el Torneo de Tenis y Pádel Navidad 2025, que se celebrará los días 22, 23 y 26 de diciembre en el Centro Municipal de Raqueta del Llano de Jarata. Las categorías establecidas incluyen Pádel Absoluto para mayores de 14 años, Tenis Menores hasta 14 años y Tenis Mayores a partir de 14 años. Las cuotas de inscripción oscilan entre los 2,00 y los 6,00 euros, según la modalidad elegida, y el plazo permanecerá abierto hasta mañana miércoles, 17 de diciembre.Como elemento novedoso, el programa incorpora un Campeonato de Petanca, una disciplina que amplía la oferta deportiva y refuerza el carácter inclusivo de estos torneos, acercando el deporte a nuevos públicos y generando espacios de convivencia intergeneracional.