A la octava cayó en la lona

Club Deportivo Cabecense 4 -- 1 Montilla Club de Fútbol

Club Deportivo Cabecense: Iván Casas, Somto (Gonzaga, m. 92), Eladio, Antonio, Miguel Moreno (Justo. m. 46), Manu Puerto (Jesús López, m. 64), Aymane, Baldu, Juan, Javi Román (Manu, m. 83) y Manuel Resumi (Devin, m. 75).

Montilla Club de Fútbol: Rafa Martínez, Alfonso Carraña (Adrián, m. 80), Fran González (Abraham Nelson, m. 24), Soto, Antonio Pino, Moslero (Juan María, m. 58) (Rafa Alcaide, m. 69), José Carraña (Amara, m. 64), Gorka, Tena, Tiago y Bermejo (Pedro Crespín, m. 58)

Goles: 1-0 Manu Puerto (m.16); 2-0 Manuel Resumi (m. 26); 3-0 Devin (m. 79); 4-0 Somto (m. 88); 4-1 Pedro Crespín (de penalti, m. 92).

Árbitro: Martín Nieto Pinteño(Cádiz). Amonestó por los locales a Javi Román, Álvaro Infante, Juan, Manu Puerto, Jesús López y por los visitantes aI técnico Isaac De la Cuesta, Antonio Pino, Alfonso Carraña, Soto y Moslero.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimosegunda jornada de liga del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Carlos Marchena (Las Cabezas de San Juan), ante unos 150 espectadores.



FOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL

El Montilla Club de Fútbol rompió ayer su racha de imbatibilidad tras caer derrotado por cuatro tantos a uno ante el Club Deportivo Cabecense. En un encuentro aciago para los vinícolas, el desacierto de cara a portería y la intensidad propuesta por el bando local hicieron mella en los de Isaac Cuesta.El encuentro comenzó con la novedad en el once titular auriverde de José Carraña y Gorka. Los primeros compases serían de dominio vinícola, con dos ocasiones casi consecutivas. Antonio Pino, con un disparo a las manos del cancerbero, y Soto, con un lanzamiento mordido que se estrelló en el palo, estuvieron cerca de adelantar a los suyos.Sin embargo, el encuentro cambió de dinámica tras estas oportunidades. El Cabecense se asentó en el terreno de juego, igualó las fuerzas y vio portería en su primer acercamiento. Un esférico dentro del área lo recogió Manu Puerto, dribló a un rival y mandó el cuero al fondo de las mallas con un fuerte lanzamiento. Era el uno a cero a los 16 minutos de partido.El tanto sentó bien a un cuadro local que buscó la espalda de la defensa visitante con insistencia, profundizando con balones en largo y juego directo. Fran González era sustituido por unas molestias, agravando las dificultades en la retaguardia vinícola. El Montilla no se encontraba cómodo y, a los 24 minutos, recibió un segundo mazazo. Manuel Resumi aprovechó una indecisión defensiva para anotar de vaselina ante la salida de Rafa Martínez. Dos a cero y el más difícil todavía para un Montilla que no bajó los brazos.A los treinta minutos, Antonio Pino controló un pase interior de José Carraña para, en el mano a mano, encontrarse con una gran intervención del guardameta local que evitó el tanto. Poco después, José Carraña probó fortuna con un disparo de larga distancia que atajó el cancerbero. Pese a los intentos, el Montilla no era capaz de ver portería y el conjunto local administró la ventaja hasta el descanso con oficio y mucho sacrificio colectivo.Tras el paso por vestuarios, el juego se mantuvo con idas y venidas hacia ambas porterías, viéndose más intensidad que juego elaborado. Las ocasiones eran escasas, destacando un remate de Pedro Crespín que mandó a córner el guardameta local.Ambos banquillos movieron ficha, destacando una nueva lesión entre las filas montillanas. Juan María solo pudo estar en el terreno de juego quince minutos desde su salida del banquillo, aumentando la ya concurrida enfermería vinícola.Junto a ello, un Cabecense seguro atrás y sin excesivas fisuras esperó su oportunidad para cerrar la contienda. A los 79 minutos, una falta colgada al segundo palo finalizó en la red tras una perfecta ejecución de Devin a bote pronto.La herida era ya incurable y Somto, a escasos minutos del final, terminó de aniquilar a los montillanos con un nuevo gol a la salida de un córner mal defendido por los auriverdes. Ya en el tiempo de descuento, el Montilla pudo maquillar el resultado con un tanto desde los once metros de Pedro Crespín, estableciendo el definitivo cuatro a uno.Con 25 puntos y en tercera posición, el plantel vinícola recibirá este viernes, a las 20.30 de la tarde, la visita del Club Deportivo Egabrense. Un derbi provincial entre dos equipos que ocupan la zona alta de la clasificación y que buscarán satisfacer a sus aficionados en esta recta final de la primera vuelta liguera.