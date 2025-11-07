Todo listo para el XI Certamen de Tunas "Ciudad de Montilla"

La Tuna de Montilla organizará el próximo sábado 15 de noviembre el XI Certamen de Tunas "Ciudad de Montilla", una cita que reunirá en el Teatro Garnelo, a partir de las 18.00 de la tarde, a formaciones procedentes de distintos puntos de Andalucía y que servirá, además, para celebrar el 45.º aniversario fundacional de la entidad organizadora.La Tuna de Montilla nació en 1980 con el propósito de ofrecer las tradicionales serenatas a Nuestra Señora de la Aurora, patrona de la localidad. Aquella iniciativa, impulsada por un grupo de jóvenes montillanos, tomó forma definitiva gracias al apadrinamiento de la Tuna de Económicas de Málaga, que dio respaldo oficial a la nueva formación durante una Noche de la Aurora.Desde entonces, hasta cuatro generaciones de tunos han pasado por sus filas y muchos de ellos han continuado su trayectoria musical en proyectos como el trío Soncalson o el grupo Capachos. Con el paso del tiempo, la agrupación ha logrado consolidarse como una referencia en certámenes regionales y nacionales, acumulando premios como Mejor Tuna, Mejor Pieza Musical, Mejor Solista, Mejor Bandera o Mejor Pandereta.El certamen contará con la presencia de destacadas tunas invitadas. La Tuna de Derecho de Córdoba, que también celebra este año su 45.º aniversario, llegará a Montilla tras obtener tres galardones en el último Certamen Nacional de Tunas de Derecho. Entre sus filas mantiene una estrecha relación con la formación montillana, con la que comparte miembros y una larga amistad que se ha ido forjando a lo largo de años de actuaciones conjuntas.A ellas se sumará la Cuarentuna Malacitana, una asociación formada por antiguos tunos de Málaga que, pese a su denominación, se mantiene como una de las agrupaciones más activas del país. Su presencia en cualquier escenario se traduce en una mezcla de musicalidad y alegría contagiosa, por lo que su participación se espera con especial expectación entre el público montillano.También estará presente la Tuna de Hinojosa del Duque, que invitó a la Tuna de Montilla a su 50.º aniversario el pasado año y que mantiene un vínculo histórico con el certamen de la localidad. De hecho, la propia formación hinojoseña participó en el primer certamen "Ciudad de Montilla", allá por 1991. Los lazos creados en aquellos encuentros que se celebraban en distintas ciudades de la provincia de Córdoba continúan vigentes, lo que añade un componente emocional a su regreso al Teatro Garnelo.Por su parte, la Tuna Palmeña de Palma del Río, que conmemora su cuadragésimo aniversario, también formará parte de esta edición. Sus integrantes atesoran numerosas noches de ronda junto a la formación montillana y el pasado año se alzaron como vencedores del certamen de Hinojosa del Duque, gracias a una actuación de gran calidad musical. La organización espera que su presencia vuelva a dejar huella en Montilla con una propuesta tan sólida como la que presentaron entonces.Otra de las formaciones invitadas será la Tuna de Ciencias de la Educación de Granada, que celebra su 30.º aniversario en pleno proceso de refundación tras más de quince años de inactividad. Aunque durante este tiempo ha mantenido cierta actividad gracias a sus vínculos con la Tuna de Guadix, su vuelta a los escenarios supone un paso simbólico que muchos de sus integrantes —algunos de ellos, montillanos— viven con especial ilusión. Su participación en el Teatro Garnelo simboliza el inicio de una nueva etapa que, según expresan desde la organización, esperan que sea duradera y fructífera.El cartel se completa con la Tuna de Aguilar de la Frontera, habitual en ediciones anteriores del certamen y muy reconocida por el extraordinario nivel musical de sus componentes. La expectación por su actuación crece entre los asistentes, dado que su presencia en escena suele destacar por la calidad musical en cada tema.Además, el certamen contará con la participación de la Tuna de Económicas de Sevilla, que se alzó con el triunfo del último certamen celebrado en Montilla. Esta formación, muy valorada por su innovación musical y por legar canciones que han pasado a la historia —como—, recibirá ese mismo día el Premio Valores de la Tuna otorgado a uno de sus integrantes, José Carlos Belmonte Trujillo,, autor de. La organización ha agradecido públicamente el esfuerzo que realizarán para estar presentes en esta edición tan especial.La última agrupación en entrar en concurso será la Tuna de Económicas de Málaga, cuya vinculación con Montilla es determinante: su apadrinamiento fue clave en la fundación de la Tuna de Montilla y su influencia musical ha dejado una huella evidente en la sonoridad de la formación local.Con miembros en común y una relación histórica que se remonta a múltiples Noches de la Aurora, su regreso al certamen supone, en palabras de la organización, “un auténtico honor” para los tunos montillanos, que reconocen en ellos a sus padrinos oficiales.Aunque no entrará en concurso, también participará en la jornada la Tuna de Antiguos Alumnos Salesianos de Montilla, una formación que celebra este año su 40.º aniversario y con la que la Tuna de Montilla ha compartido numerosas actuaciones en la ciudad.Fundada el 12 de octubre de 1985 por jóvenes que finalizaban sus estudios en el Colegio Salesiano “San Francisco Solano” bajo la guía del sacerdote Antonio Ferrete Carrasco, la agrupación ha sido embajadora de la localidad en escenarios nacionales e internacionales, desde Francia hasta Suiza. Con cuatro trabajos discográficos y cerca de un centenar de premios obtenidos, su trayectoria es un ejemplo de continuidad y pasión por la música tradicional. Este año, además, celebró su efeméride con un concierto de serenatas en la iglesia-santuario de María Auxiliadora durante la víspera de la festividad de la Aurora.Las entradas para asistir al XI Certamen de Tunas "Ciudad de Montilla" pueden adquirirse al precio de 5,00 euroso en la copistería Doncopymon. La organización invita a los amantes de la música a disfrutar de una cita que, más que un concurso, se presenta como un reencuentro entre generaciones de tunos unidos por un mismo sentimiento: el de mantener viva una tradición que, en Montilla, sigue latiendo con fuerza.