Spain vs Turkey 2025 – previa del partido de clasificación al Mundial 2026

El encuentro entre España y Turquía por la clasificación al Mundial 2026 promete ser uno de los más atractivos del calendario europeo.

El encuentro entre España y Turquía por la clasificación al Mundial 2026 promete ser uno de los más atractivos del calendario europeo.

La selección española llega como líder de su grupo, mostrando un estilo dominante basado en la posesión, mientras que Turquía se presenta como una de las selecciones revelación, con un fútbol valiente y ofensivo.

Ambos equipos buscarán un resultado que los acerque al objetivo final: estar presentes en la Copa del Mundo 2026.

Contexto del Spain vs Turkey en la FIFA World Cup 2026 Qualification



El partido se disputará en el Estadio La Cartuja de Sevilla, con más de 55.000 aficionados esperados.

España lidera cómodamente el grupo, pero Turquía mantiene opciones de clasificación directa.

Además del atractivo deportivo, este duelo genera gran movimiento en plataformas de apuestas, donde los aficionados encuentran promociones exclusivas, cuotas especiales y bonos personalizados para seguir el encuentro con más emoción.

Detalle Información
Competición Clasificación Mundial FIFA 2026 (Europa)
Grupo C
Fecha 17 de noviembre de 2025
Hora 21:00 (hora local de Madrid)
Estadio La Cartuja, Sevilla
Dónde ver RTVE, Movistar+, UEFA.tv
Clima esperado 18°C, condiciones ideales para un partido rápido y técnico


Cómo llega la selección española al partido



La selección española dirigida por Luis de la Fuente atraviesa un momento brillante.

Tras una serie de victorias convincentes, el equipo ha demostrado que es capaz de mantener la esencia del “tiki-taka”, pero con mayor verticalidad y eficacia ofensiva.

Según varios análisis deportivos, España no solo es favorita para ganar este encuentro, sino también para finalizar la fase clasificatoria como primera de grupo.

Últimos resultados de España


Rival Resultado Competición Goleadores
Georgia 3-0 Clasificación Mundial Morata (2), Olmo
Noruega 2-1 Clasificación Mundial Rodri, Williams
Italia 1-0 Nations League Rodri
Suecia 4-1 Clasificación Mundial Yamal (2), Morata, Pedri


Claves del buen momento español


  • Estructura sólida en defensa con Laporte y Carvajal.
  • Mediocampo creativo con Pedri, Rodri y Olmo.
  • Eficacia en ataque con Morata y Yamal.

Spain national football team players y su papel en la clasificación



La plantilla de España combina experiencia y juventud, lo que ha sido fundamental para mantener el equilibrio en el juego.

Jugadores destacados


  • Álvaro Morata: Capitán y máximo goleador del grupo.
  • Rodri Hernández: Motor del equipo, pieza clave en la recuperación.
  • Lamine Yamal: La nueva joya del fútbol español, rápido y creativo.
  • Dani Olmo: Capaz de decidir partidos con su visión y remate.
  • Unai Simón: Seguridad y reflejos en la portería.

Dato adicional: España tiene una de las mejores defensas del torneo, con solo tres goles encajados en toda la clasificación.

Turkey national football team: estadísticas y rendimiento reciente



La selección de Turquía, dirigida por Vincenzo Montella, ha sido una de las sorpresas positivas del torneo.

Su rendimiento se basa en la intensidad, la presión alta y el talento ofensivo de jugadores jóvenes como Arda Güler (Real Madrid) y Enes Ünal.

Estadística Turquía Promedio Grupo
Goles a favor 18 13
Goles en contra 9 11
Posesión promedio 54% 49%
Tiros por partido 12,3 9,5


Fortalezas de Turquía


  • Velocidad y técnica en el mediocampo.
  • Buen uso de las bandas con Güler y Aktürkoğlu.
  • Espíritu competitivo y presión constante.

Debilidades


  • Problemas en defensa ante equipos de posesión.
  • Falta de eficacia en el remate en partidos clave.

Turkey vs Spain: enfrentamientos directos y datos históricos



Históricamente, España ha sido un rival muy complicado para Turquía.

En los últimos enfrentamientos, la superioridad española ha sido clara, aunque los turcos han mostrado una evolución táctica notable.

Año Partido Resultado Competición
2023 España vs Turquía 2-1 Clasificación Mundial
2016 España vs Turquía 3-0 Eurocopa 2016
2009 Turquía vs España 1-2 Clasificación Mundial
2009 España vs Turquía 1-0 Clasificación Mundial


Balance general


  • Victorias de España: 6
  • Victorias de Turquía: 0
  • Empates: 1
  • Promedio de goles: 2.4 por partido

Dato clave: España ha marcado primero en todos los enfrentamientos oficiales contra Turquía desde 2008.

Predicción y análisis del encuentro


Todo apunta a un encuentro dominado por España, aunque Turquía es un equipo incómodo que no renuncia al ataque.

El juego se decidirá en el mediocampo, donde Rodri y Koke deberán controlar el ritmo y evitar que Güler imponga su talento.

Aspectos tácticos a tener en cuenta


  • España buscará mantener la posesión y desgastar al rival.
  • Turquía apostará por los contragolpes rápidos.
  • La efectividad en los primeros minutos será clave.


