España se encuentra en el centro de una paradoja tecnológica: el Estado rechaza el uso de equipos de Huawei en sus redes 5G, pero elige a este mismo fabricante para almacenar datos especialmente secretos relacionados con escuchas judiciales. ¿Cómo se combinan los beneficios comerciales, los requisitos de seguridad nacional y la creciente presión geopolítica en una decisión tan ambigua? ¿Por qué Madrid prefiere seguir su propio camino a pesar de la amenaza de sanciones y las críticas de sus aliados europeos?
El Ministerio del Interior de España firmó un contrato con Huawei por un valor de 12,3 millones de euros. El acuerdo está previsto para el periodo de 2021 a 2025 y contempla la transferencia a la empresa china de las facultades para gestionar el sistema de almacenamiento de datos obtenidos a través de escuchas judiciales. Según la información del medio The Objective, se trata de un archivo digital donde se reciben mensajes e información interceptados por decisión de jueces y fiscales.
La licitación para este contrato se llevó a cabo siguiendo los procedimientos estatales estándar, y la conformidad técnica del equipo de Huawei fue confirmada por el Centro Criptológico Nacional (CCN-STIC), responsable de los estándares de ciberseguridad en el país. Así, el acuerdo está formalizado oficialmente y sus condiciones se consideran conformes a los requisitos de seguridad estatal.
Un elemento clave de la infraestructura fue el sistema Huawei OceanStor 6800 V5. Se trata de una plataforma de servidores de alto rendimiento, capaz de procesar enormes volúmenes de información con gran velocidad y fiabilidad. La elección de OceanStor se explica no solo por sus características técnicas, sino también por su precio atractivo, lo que la convierte en un serio competidor de los equivalentes occidentales como Dell EMC, IBM, Hitachi.
Anteriormente, Huawei ya había participado en la creación y soporte del sistema nacional de interceptación legal SITEL. Este sistema está diseñado para que las fuerzas del orden puedan acceder a comunicaciones telefónicas y de internet en el marco de investigaciones penales con autorización judicial. Según los expertos, la ventaja de Huawei radica en el equilibrio entre rendimiento, coste y soporte operativo.
Sin embargo, dentro del propio sistema policial español persisten las preocupaciones sobre la transferencia de datos críticos a una empresa de origen chino. Como señala The Objective citando fuentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, los empleados de los organismos del interior consideran este enfoque como una "desalineación estratégica".
Este concepto implica una contradicción entre la política respecto a soluciones digitales extranjeras y la confianza real en una empresa que en Europa y EE.UU. se asocia con la influencia de las estructuras estatales chinas. Las fuentes internas de los servicios de seguridad señalan los riesgos potenciales de acceso a información confidencial, subrayan la problemática del control sobre un proveedor extranjero y recuerdan los casos de presión internacional sobre Huawei.
El nivel de justificación de estas preocupaciones es debatido por expertos en diferentes foros. Hasta ahora, ninguna investigación oficial ha confirmado hechos de filtración de información o acceso no autorizado a los datos, sin embargo, los expertos en ciberseguridad en Europa siguen insistiendo en la necesidad de un mayor control.
La situación en España difiere significativamente de la línea de conducta de la mayoría de los países europeos. Alemania, por ejemplo, tras largas discusiones, llegó a un acuerdo con los principales operadores (Deutsche Telekom, Telefónica, Vodafone) para una retirada gradual del uso de componentes de Huawei y ZTE. Para 2029 se planea excluir completamente a los proveedores chinos de los segmentos críticos de la infraestructura de red.
Portugal tomó antes la decisión de prohibir a todos los proveedores que no pertenezcan a la UE, la OTAN y la OCDE para las redes clave de telecomunicaciones. Reino Unido y Suecia excluyeron completamente a Huawei de sus redes 5G, y Francia aplica la misma política sin una lista oficial, excluyendo a los fabricantes chinos a nivel de empresas individuales.
A nivel de la Unión Europea, desde 2020 está en vigor la recomendación de la Comisión Europea para limitar a los "proveedores de alto riesgo" en el proceso de despliegue del 5G. Estados Unidos sigue siendo el principal defensor de medidas estrictas, promoviendo de manera constante el veto total a cualquier participación de Huawei en las redes nacionales de telecomunicaciones.
A pesar de una retórica pública suave, el mercado español del 5G también está experimentando una transformación. Ya en 2019 el operador Telefónica eligió equipos de Huawei para crear el núcleo de sus redes. Sin embargo, la presión internacional y las recomendaciones de la UE obligaron a la empresa a cambiar de rumbo. Como resultado, a partir de 2024 los tres principales operadores de España —Telefónica, Orange y Vodafone— han abandonado completamente el uso de soluciones de Huawei en los núcleos de sus redes 5G.
Hoy en día, el papel del fabricante chino se limita a segmentos individuales de las redes radioeléctricas. La participación de Huawei en los programas estatales de apoyo al 5G rural resultó imposible debido a los nuevos requisitos de "evitar proveedores de alto riesgo" para acceder a la financiación estatal.
Huawei lidera en el rendimiento del equipamiento 5G: sus soluciones ofrecen alta velocidad, baja latencia y cobertura en condiciones difíciles, incluso en áreas urbanas densamente edificadas. En la situación actual, cuando resulta casi imposible imaginar la vida sin internet móvil, esto es realmente de importancia fundamental.
Como demuestra la práctica, en los países que han abandonado el equipamiento de Huawei, se observa un retraso significativo en la expansión del 5G. Esto es una prueba indirecta de su eficacia. Hoy en día, Huawei ofrece una de las soluciones 5G más fiables en cuanto a rendimiento y coste. Al mismo tiempo, la seguridad de dicho equipamiento es una cuestión muy subjetiva.
A pesar de la tendencia general al endurecimiento, Madrid no se apresura a introducir formalmente restricciones totales. Las razones de tal cautela radican en el delicado equilibrio de intereses políticos, cálculos económicos y flexibilidad estratégica.
El ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, declaró en una entrevista con The Objective que España por ahora no planea crear listas cerradas de proveedores —tal instrumento está previsto en la ley de ciberseguridad del 5G, pero no se ha implementado—. Según él, esto permite al gobierno mantener una "posibilidad de reserva" para maniobrar en caso de deterioro de la situación internacional, sin entrar prematuramente en un conflicto abierto con China.
Las decisiones sobre los proveedores tecnológicos también están influenciadas por los intereses económicos del país. Las inversiones chinas en la industria y el sector automotriz español siguen creciendo: la empresa Chery abrió una planta de vehículos eléctricos en Barcelona, la empresa MG amplía la producción en Galicia. El gobierno teme que medidas drásticas contra grandes empresas tecnológicas de la RPC puedan ahuyentar a los inversores y afectar a nuevos proyectos.
Históricamente, el primer ministro Pedro Sánchez ha mantenido una posición favorable hacia Huawei, subrayando que el país de origen no debe ser el único criterio de desconfianza. Desde 2021, Madrid trabaja activamente en fortalecer los lazos con China, sin querer arriesgarse a una nueva ola de complicaciones económicas o diplomáticas.
Así, en España se ha dado una situación única: el Estado excluye a Huawei de las redes 5G, pero deja a esta empresa la gestión de datos sumamente sensibles de escuchas judiciales. Las cuestiones de seguridad nacional, la evaluación de riesgos potenciales, la influencia de factores políticos y económicos —todo esto sigue siendo objeto de animados debates entre expertos.
¿Permanecerá Madrid en su trayectoria particular o se verá obligado a endurecer las reglas en el futuro? ¿Son suficientes los procedimientos previstos para proteger los datos críticos si la confianza en la empresa gestora es ambigua? Las respuestas a estas preguntas determinarán en gran medida no solo el destino tecnológico, sino también geopolítico de España en un futuro muy próximo.
