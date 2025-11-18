La Junta de Andalucía distingue a Paula Merino Jiménez por su brillante expediente académico



FOTOGRAFÍA: COLEGIO LA ASUNCIÓN JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: COLEGIO LA ASUNCIÓN

El Palacio de San Telmo, sede de la Junta de Andalucía, acogió ayer a un grupo selecto de jóvenes estudiantes, entre los que destacaba Paula Merino Jiménez, exalumna del Colegio La Asunción, que participó en un emotivo acto de reconocimiento presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla, que incluyó a los alumnos más sobresalientes de Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas Superiores.La joven montillana fue distinguida, junto a otros estudiantes andaluces, por sus brillantes resultados académicos durante el pasado curso 2024/2025, en el que Paula Merino Jiménez culminó sus estudios con uno de los mejores expedientes de Bachillerato de toda Andalucía.La distinción de Paula Merino Jiménez, según señalaron ayer desde la Fundación Spínola, es la "prueba palpable del valor de la constancia, el talento y el esfuerzo personal". En ese sentido, el presidente Moreno Bonilla aprovechó la ocasión para felicitar efusivamente a los jóvenes distinguidos ayer, a quienes consideró la vanguardia de una región en crecimiento."Representáis el espíritu de esta Andalucía que quiere ser cada día mejor, más capaz y más fuerte, que ahora cree en sí misma, sin miedo, sin complejos", expresó el presidente, mostrando una "inmensa fe" en el futuro de la comunidad educativa. En ese sentido, Juan Manuel Moreno subrayó la "importancia capital de la plantilla docente", de los que resaltó que "contribuyen a que el talento, la vocación y el entusiasmo de los alumnos cristalice en superación, en capacitación y, muchas veces, en éxito".De igual modo, el presidente andaluz quiso hacer hincapié en los "valores fundamentales que deben regir la educación" —la tolerancia, la diversidad y la igualdad de oportunidades— y reivindicó que todos los centros docentes deben ser "espacios seguros y de convivencia", sin cabida para ningún brote de acoso oCon una petición directa a estudiantes y familiares, Moreno Bonilla reclamó que se contribuya a mantener los centros como "espacios seguros de convivencia, no consintiendo que nada ni nadie atente contra la autoestima, la dignidad y la integración de ninguna persona".