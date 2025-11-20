La Cooperativa La Aurora participa en la asamblea general del Grupo Almaliva

El Grupo Almaliva celebró hace unos días su asamblea general con motivo del decimoquinto aniversario de su creación. La cita tuvo lugar en la localidad cordobesa de La Victoria, donde se dieron cita los miembros de los Consejos Rectores de las dieciséis cooperativas que integran el grupo —en realidad, veintiuna, tras diversas fusiones internas—, entre ellas lade Montilla, una de las entidades de referencia en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y en la DOP Aceite de Lucena.El encuentro, que se desarrolló en la Casa de la Cultura, comenzó con un acto de bienvenida a los asistentes y con las intervenciones del presidente de la Cooperativa Virgen de la Torre de La Victoria, José María Moyano; del presidente del Grupo Almaliva, Francisco Serrano; y del alcalde de La Victoria, José Abad, quien ofreció unas palabras de acogida a los representantes cooperativistas.Tras la apertura institucional, la jornada avanzó con dos ponencias centradas en temas de máxima actualidad para el sector oleícola. Por un lado, Luis Aparicio, director de calidad del Grupo Sovena, abordó las contaminaciones por MOSH y MOAH, un asunto que preocupa especialmente a los productores.Por otro, Luis Torres, responsable de calidad del Grupo Almaliva y director del Panel de Cata, expuso una detallada conferencia sobre los aceites de calidad, en la que subrayó la relevancia de la diferenciación en un mercado cada vez más competitivo.El presidente del Grupo Almaliva, Francisco Serrano, fue el encargado de repasar los datos de la campaña 2024/2025, recién finalizada, en la que la entidad ha alcanzado una producción total de 60 millones de kilos de aceite, ya comercializados en su totalidad.Serrano destacó la excelencia de los aceites elaborados por las cooperativas del grupo, convertidos hoy en un referente de calidad y muy valorados por grandes clientes como D’oleo o Sovena. Además, animó a los socios a “continuar por este camino para tener una calidad diferenciada dentro de nuestro sector”, al tiempo que recordó que Almaliva ocupa actualmente “el tercer puesto en la elaboración de aceite en nuestro país, solamente por detrás de Dcoop y Jaencoop”.En representación de la Cooperativa La Aurora, su presidente, Antonio López Pérez-Barquero, valoró muy positivamente la cita y la trayectoria del grupo. “Con este emotivo acto, se da por finalizada la campaña de elaboración y comercialización de aceite 2024/25 y damos comienzo a la nueva campaña 2025/26 que esperemos sea muy fructífera para todos nuestros socios y les depare unos excelentes resultados a todos”, afirmó.El cierre institucional del encuentro corrió a cargo del vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, y del delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía, Francisco Acosta, quienes destacaron la importancia del sector oleícola en la provincia, tanto en términos económicos como de empleo. Ambos pusieron en valor el crecimiento experimentado por el Grupo Almaliva durante estos quince años y su consolidación como una de las principales organizaciones productoras de aceite del país.La jornada conmemorativa concluyó con un almuerzo de hermandad ofrecido a todos los asistentes. Como broche final, José María Moyano, presidente de la Cooperativa Virgen de la Torre, hizo entrega de una placa conmemorativa a los representantes de cada cooperativa integrante del grupo, en reconocimiento a su compromiso y trayectoria.De esta forma, la Cooperativa La Aurora, fundada oficialmente el 15 de diciembre de 1963, refuerza su implicación en uno de los grupos más destacados del panorama oleícola nacional. Con más de 800 socios activos y una historia estrechamente vinculada al campo montillano, la entidad reafirma así su vocación de cooperación, calidad y desarrollo sostenible dentro del sector agroalimentario andaluz.