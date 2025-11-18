España supera a Estados Unidos en la cantidad de teléfonos móviles por persona y cambia la percepción sobre la tecnología

Hoy en día, el teléfono móvil se ha convertido en una parte inseparable de la vida cotidiana, pero son precisamente los habitantes de España quienes cambian de smartphone con mayor frecuencia a lo largo de su vida. Según un estudio reciente, los españoles superan a los estadounidenses en la cantidad de dispositivos móviles adquiridos, lo que refleja no solo la dinámica del consumo, sino también profundos cambios en la percepción de la tecnología. ¿Por qué ocurre esto y cómo se relacionan estas cifras con las nuevas perspectivas sobre el desarrollo sostenible? Analicémoslo con más detalle.
España se convierte en líder en la cantidad de teléfonos móviles por persona
En 2023, la empresa de investigación IPSOS, por encargo de la plataforma Back Market, realizó una encuesta a más de 10 000 personas de España, Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido. Los resultados mostraron que el español promedio compra alrededor de 6,2 teléfonos móviles a lo largo de su vida, más que en cualquiera de los otros países del estudio. En comparación, en Estados Unidos esta cifra es de 5,9 smartphones, en Reino Unido y Francia — alrededor de 5,5, y en Alemania — 5,2.
Esta estadística evidencia una alta frecuencia de reemplazo de tecnología en España. La compra frecuente de nuevos dispositivos se convierte en un hábito, y el mercado de móviles mantiene el interés mediante actualizaciones y campañas publicitarias.
Por qué los españoles compran más teléfonos móviles
Los hábitos de consumo de los españoles se forman bajo la influencia tanto de las ventas estacionales como de la moda rápidamente cambiante en dispositivos digitales. Durante las temporadas festivas, la tecnología se convierte en una opción especialmente popular: el 48% de los españoles prefiere teléfonos móviles y otros dispositivos como regalos de Navidad. Así lo confirman los datos del estudio de IPSOS.
Al mismo tiempo, casi un tercio de los habitantes del país redujo el presupuesto para regalos el último año o eligió alternativas más asequibles, como el intercambio de regalos dentro de la familia o la compra de dispositivos reacondicionados. Las decisiones de compra están influenciadas por:
- Publicidad activa y marketing de los fabricantes;
- Hábito de adquirir los modelos más recientes;
- Expectativas sociales relacionadas con la novedad tecnológica;
- Rápido envejecimiento del software y de las capacidades de hardware.
Estos factores conforman un mercado dinámico, donde el deseo de renovar los dispositivos compite con el creciente interés por el consumo racional.
Cómo los juegos móviles influyen en la compra de nuevos dispositivos
En España, el mercado de smartphones está estrechamente vinculado a la industria del entretenimiento. Con el auge de juegos como Genshin Impact, Clash Royale o Candy Crush Saga, los usuarios se enfrentan cada vez más a la necesidad de actualizar sus dispositivos. Los nuevos smartphones son necesarios para gráficos fluidos, alto rendimiento y nuevas funciones.
Los juegos modernos requieren procesadores más potentes. Como resultado, los juegos móviles transforman el smartphone de una herramienta de comunicación en un hub gamer, influyendo en el 25–30% de las decisiones de compra en España. Los juegos de casino online también exigen alto rendimiento del smartphone, lo que impulsa a los usuarios a comprar nuevos dispositivos.
Al mismo tiempo, la cantidad de personas que utilizan precisamente smartphones para jugar en casinos online está en constante aumento. La mayoría de las plataformas de juego, incluidas aquellas que se pueden encontrar en el sitio con reseñas de casinos online por dinero real, tienen versión móvil. El análisis sectorial muestra que el crecimiento del juego móvil en casinos estimula la demanda de smartphones premium con procesadores potentes y pantallas de alta resolución. Esta influencia es especialmente notable en el segmento de jugadores jóvenes.
Cómo cambia la actitud hacia los regalos y la tecnología reacondicionada
Los dispositivos reacondicionados, o reacondicionados, pasan por revisión y reparación, regresando al mercado con nuevas garantías pero a un precio más asequible. El estudio detectó un cambio significativo en la opinión pública: el 87% de los habitantes de España no ve problema en recibir un regalo con historia — un dispositivo reacondicionado.
La experiencia de usar estos dispositivos se vuelve cada vez más común. El 31% de los españoles ya ha recibido regalos reacondicionados, y el 29% ha regalado tales cosas a sus seres queridos. Esto indica un cambio de prioridades: ahora importa menos la novedad y más la funcionalidad y un enfoque racional del gasto.
El paso de la orientación hacia el cambio constante de objetos a las ideas de consumo consciente también impulsa el desarrollo del mercado de electrónica reacondicionada.
Qué dispositivos tienen con mayor frecuencia los españoles
Los teléfonos móviles ocupan la posición principal en los hogares: el 91% de los españoles encuestados informó tener al menos un smartphone. En segundo lugar están los televisores: el 85% de los encuestados los posee. Los ordenadores ocupan el tercer lugar con un 81%.
En promedio, cada español posee alrededor de 8 dispositivos electrónicos, de los cuales aproximadamente el 38% no se utiliza para su propósito. Entre ellos se encuentran teléfonos antiguos, consolas de juegos, auriculares, pequeños electrodomésticos.
¿Te has preguntado cuántos dispositivos que no funcionan o que has olvidado hace tiempo se almacenan en tu casa? Estos “depósitos tecnológicos” se están convirtiendo en una parte cada vez más visible del panorama ecológico.
Ventajas ecológicas de la tecnología reacondicionada
Elegir un smartphone reacondicionado aporta beneficios tangibles para la naturaleza. Este camino permite ahorrar hasta un 86% de agua y reducir las emisiones de CO₂ en un 91% en comparación con la compra de un dispositivo nuevo. La razón es simple: la mayor parte de la huella de carbono de un smartphone (78%) se genera en la etapa de producción.
Para un solo dispositivo, el ahorro de materias primas puede alcanzar los 243,6 kg, casi lo mismo que pesan 12 bicicletas. Comprar un dispositivo reacondicionado se convierte en un ejemplo de solución sencilla capaz de “salvar” la reserva semanal de recursos para una familia pequeña.
El contexto global de la cuestión de los residuos electrónicos
Según estimaciones de la ONU, cada año aparecen en el mundo unas 50 millones de toneladas de basura electrónica. Solo el 20% de estos residuos se recicla adecuadamente, mientras que el resto se acumula en vertederos, contaminando el medio ambiente y creando riesgos a largo plazo para la salud.
La mayor parte de los residuos corresponde a pequeños electrodomésticos: smartphones, auriculares, cargadores y accesorios. Su ciclo de vida corto y la producción masiva convierten el problema en global.
La gestión eficaz de residuos y la transición a modelos de consumo sostenibles se convierten en medidas de importancia crítica para la preservación ecológica.
España y las tendencias futuras del consumo sostenible
La experiencia de España atrae la atención de los expertos europeos, ya que combina un consumo dinámico con un interés creciente por la conciencia. En otros países de Europa también se observa un aumento en la popularidad de la electrónica reacondicionada, aunque no todos están dispuestos a renunciar de inmediato a los nuevos dispositivos en favor de cosas con historia.
Según los analistas, el consumo sostenible se está convirtiendo en una tendencia que poco a poco se extiende por toda la Unión Europea. Aunque la transición será gradual y estará relacionada con el cambio de hábitos, cada vez más personas empiezan a valorar no solo la novedad, sino también la elección consciente.
¿Se convertirá la práctica de la elección consciente de tecnología en la nueva norma europea en los próximos años? Cuando las decisiones individuales se conviertan en parte de la cultura general de la vida en la era digital, se podrá esperar que los problemas globales de residuos también se resuelvan de manera más eficaz. Quizás, precisamente con estos pequeños cambios comience un gran movimiento hacia un futuro sostenible.