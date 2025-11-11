Escolares de toda la comarca aprenden en Envidarte sobre seguridad vial y prevención de accidentes



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La Caravana "Planeta ODS" de la Fundación Mapfre abrió ayer sus puertas en el Complejo Envidarte de Montilla para ofrecer al alumnado de Educación Primaria de toda la comarca una propuesta repleta de experiencias inmersivas, contenidos pedagógicos y dinámicas participativas que buscan fomentar hábitos de movilidad segura, sana y sostenible.El amplio programa de actividades, que permanecerá activo hasta este próximo viernes, pretende sumar conocimiento práctico y despertar en los más pequeños una mirada más consciente sobre su manera de moverse y habitar los espacios públicos, además de profundizar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, afirmó durante la inauguración que esta actividad “refuerza el trabajo que venimos realizando desde el Ayuntamiento y la Policía Local en educación vial y concienciación ciudadana, formando a los escolares en valores de seguridad, sostenibilidad y convivencia”.“El Ayuntamiento de Montilla está muy comprometido con este tipo de iniciativas que fomentan una movilidad responsable y sostenible, especialmente entre los más jóvenes, usuarios cada vez más frecuentes de bicicletas y patinetes eléctricos”, señaló el alcalde, quien destacó, además, la importancia de mantener en el tiempo este tipo de programas educativos “porque la constancia genera hábitos y cultura cívica”.Ese énfasis en la continuidad y en la colaboración institucional también se hizo visible en la intervención de Francisco Gallardo, agente de la Policía Local que coordina el programa escolar de Educación Vial, quien recordó que esta propuesta “es fruto de un trabajo de coordinación entre el Ayuntamiento, la Fundación MAPFRE y los centros educativos”. En ese sentido, subrayó que “es un orgullo que Montilla acoja una propuesta de estas características, que normalmente se realizan en ciudades de mayor tamaño”.Gallardo detalló que “durante toda la semana participarán los alumnos y alumnas de todos los centros educativos de Montilla, así como escolares de Aguilar de la Frontera, La Rambla y Castro del Río. Además, las tardes de lunes a jueves, de 15:00 a 17:00 horas, la actividad permanecerá abierta al público general”.Por otro lado, el responsable de zona de Fundación Mapfre, Alberto Valle, puso el acento en la trayectoria de la entidad y en la solidez metodológica del programa. Durante la apertura señaló que “esta caravana forma parte de una línea de trabajo que la Fundación impulsa desde hace décadas en materia de seguridad vial y prevención de accidentes domésticos”, destacando que “el objetivo es enseñar a los más pequeños a interpretar las señales de tráfico, actuar con prudencia y prevenir riesgos en su entorno diario”.En ese sentido, la propuesta no solo persigue transmitir información, sino también generar hábitos de autocuidado desde situaciones cotidianas, como cruzar un paso de peatones, utilizar una bicicleta o reconocer un posible peligro dentro del hogar.Las actividades, diseñadas con un enfoque lúdico y participativo, se articulan en tres espacios temáticos que permiten una inmersión gradual en diferentes ámbitos de la seguridad. El primero,, funciona como unaeducativa en la que los escolares deben descifrar pistas y resolver pruebas relacionadas con la seguridad vial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.El segundo espacio,, propone desafíos interactivos orientados a identificar y evitar accidentes domésticos, una realidad que los menores suelen reconocer con facilidad porque forma parte de su día a día.Finalmente, elofrece zonas peatonales, bicicletas y patinetes que permiten practicar maniobras elementales, comprender normas básicas de convivencia y experimentar, de forma segura, cómo influye cada decisión en la movilidad urbana.La Caravana "Planeta ODS" de la Fundación Mapfre permanecerá instalada en el Complejo Envidarte hasta este próximo viernes, en horario de 9:30 a 14:00 de la tarde para grupos escolares y de 15:00 a 17:00 horas para público general, de lunes a jueves.El espacio, amplio y versátil, se ha adaptado para acoger las tres áreas temáticas y facilitar la rotación de grupos, de modo que cada experiencia resulte fluida, entretenida y formativa. A medida que avance la semana, se espera una participación creciente y un trasiego constante de escolares de distintos municipios, convirtiendo el recinto de la Avenida de Las Camachas en un auténtico laboratorio educativo.La visita, además, se presenta como una oportunidad para que los más jóvenes reconozcan su papel activo en la construcción de una movilidad más respetuosa y en la prevención de riesgos, entendiendo que cada gesto, por pequeño que parezca, puede mejorar la convivencia en calles, parques, centros educativos y hogares.Y es que la propuesta de la Fundación Mapfre no solo transmite mensajes, sino que invita a sentirlos, a ponerlos en práctica y a incorporarlos a la rutina diaria. En definitiva, una semana para aprender, jugar y mirar el entorno con otros ojos.