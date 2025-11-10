El Club Deportivo Apedem recupera el liderato de Segunda Andaluza

C.D. Priego C.F. 0 -- 1 C.D. Apedem

Club Deportivo Priego: Luis Carrillo Velasco, José Luis Gómez Pulido, Raúl Cáliz Pulido, Ismael Vargas Serrano, Abdelkarim Soudgali Labib, Jesús Aguilera Sánchez, Juan Povedano Escobar, Enrique Barea Rodríguez, Rafael Ariza Jiménez, Eduardo Jurado Cubero y Marcos Comino Soria.

Cuerpo técnico: Francisco Campaña Campaña (entrenador), acompañado por Raúl Pulido Gil (delegado de campo), Francisco Jesús Rico Calmaestra (delegado de equipo) y Manuel Olmo Palomino (encargado de material).

Club Deportivo Apedem: Román Fernández Ruiz, Felipe Montero Salas, Javier Albornoz Hidalgo, Francisco José Jurado García, Jose David Urbano Jiménez, Juan Sánchez Zafra, Aarón Salado Sánchez, Alejandro Hierro Ramírez, Javier Maciej Szczepanski Gachewicz, José Nicolás González Domínguez y Alfredo Lorenzo Ordoñez.

Cuerpo técnico: Rafael Garrido Alcalde (entrenador), junto a Fernando Bonilla Berlanga (delegado de equipo) y Rafael Avendaño Cabello (encargado de material).

Goles: 0-1 Francisco José Jurado García (m. 43).

Árbitro: Hernando Manuel Molina García, que tuvo como asistentes a Samuel Quero García y Ignacio Rojas Mata.

Amonestaciones: en el conjunto local fueron amonestados Rafael Cobo Ariza (min. 43), Raúl Cáliz Pulido (min. 67) y Eduardo Jurado Cubero (min. 86). En el bando visitante vieron tarjeta Felipe Montero Salas (min. 44) y Alejandro Hierro Ramírez (min. 62).

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de Segunda Andaluza Sénior (Grupo Único de Córdoba), disputado en la Ciudad Deportiva "Carlos Machado" de Priego de Córdoba.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CLUB DEPORTIVO APEDEM

El Club Deportivo Apedem recuperó ayer en Priego de Córdoba el liderato de la Segunda Andaluza de la provincia al derrotar al conjunto local por 0-1 en un duelo áspero, espeso y sin brillo, resuelto por un cabezazo oportuno de Francisco José Jurado García, más conocido como, cuando agonizaba el primer tiempo.Había pasado un año y seis días desde la última vez que el equipo montillano miraba al resto de competidores desde lo más alto de la clasificación. Aquel 3 de noviembre de 2024, todavía bajo la dirección de Chechu Polonio, el conjunto auriverde venció por 3-1 al Club Deportivo Posadas en el Estadio Municipal de Montilla.Desde entonces, la cima se había convertido en un lugar esquivo. Hasta ayer. Y es que la victoria en la Ciudad Deportiva "Carlos Machado" de Priego de Córdoba coincidió con el tropiezo del Club Deportivo El Higuerón en casa frente al Almedinilla Atlético, un empate que abrió una puerta que los montillanos no estaban dispuestos a dejar pasar.El choque, sin embargo, distó mucho de ser cómodo. El Club Deportivo Apedem firmó un encuentro áspero, de ritmo bajo y circulación irregular. Las ideas no fluyeron y las ocasiones se escondieron durante casi toda la tarde. El Priego Club de Fútbol, empujado por su público, dominó el primer tiempo en cuanto a presencia territorial, aunque sin traducir ese empuje en oportunidades claras. El balón viajaba de un campo a otro sin un dominador firme, en una especie de letargo competitivo que reflejaba también el ambiente frío de la Subbética.Pero el fútbol, a veces, se sostiene en un instante. En su primera llegada con verdadero peligro, el conjunto que dirige Rafael Garrido golpeó. En el minuto 43, una falta ejecutada con tensión por Álex Hierro encontró el remate poderoso de Churre, que se adelantó al guardameta y puso el 0-1 con un gesto tan simple como demoledor.Era el premio a la insistencia silenciosa del equipo técnico, cuya labor durante la semana reforzó mecanismos defensivos y ajustes tácticos en una plantilla que, sin lucir, acabaron sosteniendo al equipo en un partido de escasas alegrías ofensivas.La segunda parte calcó la primera: pocas combinaciones limpias, disputas continuas y un fútbol que apenas encontraba espacios. El Priego Club de Fútbol rozó el empate en su única ocasión verdaderamente clara. En el minuto 57, una falta lateral dejó un balón suelto en el área pequeña. Román no pudo blocarlo y, cuando el gol parecía hecho, Dito apareció bajo palos para evitar el empate con una intervención que valió tanto como el tanto de Churre. Esa jugada representó todo un jarro de agua fría para los locales.Desde ahí, el duelo se transformó en un correcalles sin excesiva precisión. El Club Deportivo Apedem sufrió más de lo previsto, pero gestionó la ventaja con determinación y oficio hasta el pitido final. La experiencia, el rigor defensivo y la serenidad en los momentos críticos terminaron imponiéndose.La victoria, además, permite al Club Deportivo Apedem firmar registros históricos: cinco triunfos consecutivos en Liga y ocho jornadas sin conocer la derrota, superando así la racha de siete encuentros invictos lograda la pasada temporada 2024-2025 con Chechu Polonio en el banquillo.Son números que consolidan el proyecto de Rafa Garrido, que sigue integrando progresivamente a jóvenes valores de la cantera. Ayer, Samir Bensenouci volvió a disfrutar de 32 minutos en su cuarta convocatoria con el primer equipo, mientras que Luis Domínguez aportó oxígeno en los diez minutos finales, justo cuando más sufría el conjunto montillano. De este modo, el liderato regresa a Montilla. El camino no fue brillante, pero sí contundente. Y, a veces, ganar desde la resistencia tiene un sabor especial.