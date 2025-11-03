El Club Deportivo Apedem derriba al líder y sigue invicto tras una lección de intensidad

Club Deportivo Apedem 2 – 0 Club Deportivo El Higuerón

Club Deportivo Apedem: Carlos Repiso López, Felipe Montero Salas, Javier Hidalgo Albornoz, José David Urbano Jiménez, Ezequiel Salado Sánchez, Aarón Salado Sánchez, Alejandro Hierro Ramírez, Eduardo Rueda Pérez, Fernando Gómez Lorenzo, José Nicolás González Domínguez y Alfredo Lorenzo Ordóñez.

Club Deportivo Higuerón: Rafael Fernández Cabello, José Manuel Rodríguez Martínez, Luis Miguel Contreras Ferrer, Rafael Ramírez Morales, Marc Santos Rojo, Alberto Prieto Robles, Andrew Lefranc, José Antonio Rot Arévalo, Raúl Iznájar Baena, Antonio Leal Santos y Christian Fernández Morales.

Cuerpo técnico del Club Deportivo Apedem: Rafael Garrido Alcaide (entrenador), Alejandro Cerezo Fontaneda (delegado de campo) y Fernando Bonilla Berlanga (delegado del equipo).

Cuerpo técnico del Club Deportivo El Higuerón: Miguel Ángel Sarmiento Luna (delegado de equipo) y Rafael Ramírez Frías (encargado de material).

Goles: 1-0 Ezequiel Salado Sánchez (min. 14, de penalti); 2-0 José Nicolás González Domínguez (min. 87).

Árbitro: Luis Nicolás Fuentes Luque. Asistentes: María del Mar Fernández Luz y Claudia Rodríguez Hernández.

Tarjetas: Por parte del Club Deportivo Apedem, vieron tarjeta amarilla Eduardo Rueda Pérez (min. 31), José Nicolás González Domínguez (min. 39), Felipe Montero Salas (min. 45) y Javier Maciej Szczepanski Gachiewicz (min. 89). En el Club Deportivo El Higuerón fueron amonestados Rafael Ramírez Frías (min. 44), Alberto Pulido Robles (min. 49), Ernesto Silvestri Hidalgo (min. 66), José Manuel Rodríguez Martínez (min. 72), Emilio Morrugares Hernández (min. 78) y Rafael Ramírez Morales (min. 89).

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de Segunda Andaluza Sénior (Grupo Único de Córdoba), disputado en el Estadio Municipal de Montilla.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CLUB DEPORTIVO APEDEM

El Club Deportivo Apedem venció ayer por 2-0 al Club Deportivo El Higuerón en un encuentro vibrante disputado en el Estadio Municipal Miguel Navarro de Montilla, correspondiente a la séptima jornada de liga. El conjunto montillano, dirigido por Rafael Garrido, firmó una actuación sólida y valiente ante el, hasta ayer, invicto líder de la categoría, que cayó por primera vez en la temporada.Desde el pitido inicial, el equipo vinícola impuso su ley. El Apedem jugó con criterio, paciencia y una notable circulación de balón que desarboló por completo al cuadro capitalino. Con un centro del campo dominador y un fútbol reconocible, los locales generaron peligro constante. Fruto de ello, la primera ocasión clara llegó en el minuto 7, cuando Ezequiel asistió a Dito tras una gran jugada personal, aunque su disparo se marchó por encima del travesaño. Aquello sería solo un aviso de lo que estaba por venir.El empuje montillano encontró premio poco después. En el minuto 13, Aarón peinó un balón que recogió su hermano Ezequiel dentro del área. El delantero fue derribado y el colegiado señaló la pena máxima. El propio Ezequiel, con temple y precisión, ejecutó el penalti ajustado al palo derecho para poner el 1-0 en el marcador y desatar la euforia de la afición local, que llenó las gradas del Municipal.El dominio auriverde se mantuvo durante todo el primer tiempo. Con el apoyo de un público entregado, el conjunto de Garrido jugó con oficio y confianza, moviendo el balón con criterio y sin permitir que el líder generara peligro alguno.Solo las intervenciones del portero visitante evitaron que la ventaja fuera mayor, especialmente tras un potente disparo de Ezequiel en el minuto 26 que obligó al guardameta a lucirse. El descanso llegó con el 1-0 y la sensación de que el Apedem había sido dueño y señor del encuentro.El segundo tiempo, sin embargo, tuvo otro guion. El Higuerón salió decidido a dar un paso adelante y encadenó sus mejores minutos. Durante el primer cuarto de hora, los cordobeses metieron al Apedem en su campo y rozaron el empate con un cabezazo que salió rozando el palo en el minuto 56 y un disparo posterior que se estrelló en la madera dos minutos más tarde. Fueron momentos de tensión, pero el equipo montillano resistió con temple y solidez defensiva.El partido entró entonces en una fase más trabada, con interrupciones y un alto nivel de intensidad. Ninguno de los dos equipos quería ceder, hasta que en el tramo final apareció la magia. En el minuto 87, una rápida transición del Apedem sorprendió al rival.El juvenil Samir Benacionu, que volvió a demostrar su desparpajo, filtró un pase raso entre los centrales que Nico González convirtió en oro: control, regate, derechazo seco desde fuera del área y golazo junto al palo derecho. El 2-0 ponía en pie a la grada y sellaba una victoria de carácter.En los últimos minutos, con El Higuerón volcado, el Apedem incluso pudo ampliar su renta, pero el portero visitante se lució ante un cabezazo de Aarón y un potente disparo de Lucas Hueso. Nada empañó, sin embargo, una tarde redonda para los montillanos.Con este triunfo, el Club Deportivo Apedem se mantiene como único invicto de la categoría y asciende a la segunda posición, a solo un punto del liderato. El resultado refleja el trabajo minucioso que el cuerpo técnico de Rafael Garrido viene realizando durante las últimas semanas para potenciar el rendimiento colectivo del equipo, algo que volvió a notarse en el campo: orden, compromiso y una identidad cada vez más definida.Además, el encuentro dejó la satisfacción de ver cómo el juvenil Samir, que ya suma tres participaciones con el primer equipo, sigue ganándose la confianza del técnico. El gesto del cuerpo técnico, dando protagonismo a los jóvenes valores del club, fue muy aplaudido por la afición.El Club Deportivo Apedem quiso igualmente dar protagonismo con otro gesto a su cantera, representada por el equipo Prebenjamín, que acompañó al Sénior en su salida al Municipal Miguel Navarro, reforzando el vínculo entre generaciones y el sentimiento auriverde que ayer se respiró en cada rincón del estadio.