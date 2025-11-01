El Centro de Artesanía de Montilla acoge la clausura del Taller de Vareta de Olivo

JULIO PORTERO JURADO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JULIO PORTERO JURADO

El Centro de Artesanía de la Asociación “Solano Salido”, ubicado en la antigua Casa de la Cultura, frente a las, ha acogido esta semana la clausura del Taller de Vareta de Olivo, una actividad que arrancó el pasado mes de septiembre y que, año tras año, mantiene viva una de las tradiciones más arraigadas en la artesanía montillana.Desde 2014, la Asociación “Solano Salido” organiza este taller coincidiendo con la temporada de arranque de varetas de olivo, una labor popularmente conocida como “quitarle los mamones a los pies de los olivos”. De esas ramas desechadas nace una segunda vida: se transforman en cestos, canastos, enjugaderas o piezas de decoración que, además de preservar la tradición, apuestan por la sostenibilidad y el aprovechamiento de los recursos naturales.En esta ocasión, el taller ha contado con trece alumnos y alumnas procedentes de Montilla, La Rambla, Llano del Espinar y Córdoba. Durante semanas, han aprendido las técnicas que antaño acompañaban las labores agrícolas del campo, tejiendo con paciencia la memoria de un oficio que parecía destinado al olvido.La clausura reunió a numerosos participantes y representantes institucionales en un ambiente cercano y emotivo. El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, —junto al teniente de alcalde de Desarrollo Local, Valeriano Rosales, y las concejalas Rosa Rodríguez y María Luisa Rodas, del Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU)—, participó en la entrega de diplomas y reconoció públicamente el esfuerzo del alumnado y la labor constante de la Asociación “Solano Salido”.El primer edil montillano quiso destacar “el éxito” de estos talleres entre la ciudadanía, “porque, de alguna manera, se confirma la continuidad de un oficio que no debe desaparecer y que representa una apuesta por la continuidad de nuestras tradiciones”.El presidente del colectivo, Joaquín Feria Priego, también quiso subrayar la importancia del trabajo sostenido que se viene desarrollando desde hace más de una década. “Después de once años de trabajo continuado podemos decir con orgullo que este oficio tiene un buen conjunto de alumnas y alumnos que ya saben realizar piezas de cestería con varetas de olivo”, comentó con satisfacción.Desde sus inicios, esta iniciativa ha contado con la colaboración y la sabiduría del veterano cestero Joaquín Luque Moreno, impulsor de los primeros talleres. Su trayectoria ha sido ampliamente reconocida:y en 2022 recibió, a los 89 años, elHoy, el legado de su enseñanza lo continúa su discípula, Maribel Ramírez Madrid, quien tomó el relevo del maestro en los últimos años. Ella fue distinguida recientemente como Socia de Honor durante la, celebrada en Envidarte el pasado mes de septiembre.La artesanía en vareta de olivo posee una profunda vinculación con el territorio. Es, probablemente, la fibra vegetal más característica de Montilla, un material humilde pero resistente que durante generaciones se utilizó para fabricar los canastos destinados a las recolecciones de aceituna y uva, así como los robustos cestos empleados en las vendimias para transportar las uvas a las lagaretas.El Taller de Vareta de Olivo no solo enseña una técnica manual: rescata una manera de entender el trabajo y el tiempo, una relación con la tierra y con los materiales que forma parte del alma del paisaje montillano. Con cada nueva edición, la Asociación “Solano Salido” reafirma su compromiso con la conservación de la artesanía local, garantizando que las manos jóvenes y veteranas sigan tejiendo la historia viva del olivo.