Andrés Mosquera Vanegas afronta su primer Campeonato Nacional de Clubes de Boxeo

Un campeonato histórico

Andrés Mosquera Vanegas afronta su primer Campeonato Nacional Abierto de Clubes con una mezcla de ilusión, disciplina y vértigo controlado, a pocas horas de viajar hasta la localidad alicantina de La Nucía, donde la Real Federación Española de Boxeo celebrará, a partir de mañana y hasta el próximo sábado 15 de noviembre una de las competiciones más multitudinarias del calendario nacional.El joven boxeador, nacido en Colombia en 2002 y afincado desde hace años en Montilla, competirá en la máxima categoría del torneo —Élite Masculino, menos 70 kilos— representando al Club de Boxeo José Gutiérrez “Guti”, de Córdoba. Lo hace, además, acompañado por otros siete deportistas del mismo equipo, en una cita que reunirá a más de 500 boxeadores y cerca de un centenar de clubes de toda España.Mosquera Vanegas reconoce, en declaraciones a, que su relación con el boxeo no ha sido un camino recto, sino más bien un trayecto lleno de curvas, aprendizajes y decisiones. Nacido en Colombia el 24 de mayo del 2002, desde niño sintió una atracción especial por los deportes de contacto.“Desde muy pequeño me apasionaron siempre los deportes de contacto”, comenta este deportista afincado en Montilla, que recuerda aquellas primeras aproximaciones al judo, al karate y a otras disciplinas vinculadas a las artes marciales. Pero fue el boxeo el que terminó de atraparlo porque, según afirma, “es el que mejor se me da”.Su proceso de consolidación no ha sido sencillo. Lo explica sin ambages, con la sinceridad de quien ha tenido que levantarse varias veces tras haber caído en la lona. “Actualmente llevo boxeando alrededor de tres años, pero no tan serio como ahora, porque antes iba a diferentes gimnasios de boxeo, entrenaba unos meses y luego me salía por alguna que otra dificultad”. Sin embargo, la estabilidad llegó hace casi un año y medio, cuando logró ingresar en Club de Boxeo José Gutiérrez 'Guti', en Córdoba.Ahora, su mirada está puesta en el Campeonato Nacional Abierto de Clubes que arrancará mañana en La Nucía. Un reto mayúsculo. Una meta que sabe que marcará un antes y un después en su trayectoria deportiva. “Espero dar todo de mí y seré el campeón”, afirma con una convicción que deja poco margen a la duda.Andrés Mosquera Vanegas compite en una de las divisiones más exigentes: “De mi club vamos ocho boxeadores de diferentes categorías y pesos. Yo compito en la máxima categoría (Élite Masculino), en menos 70 kilos de peso”, detalla el deportista colombiano, que recuerda que detrás de cada combate hay un proceso silencioso que casi nadie ve.“No ha sido fácil llegar hasta aquí. Primero, porque he pasado por muchas dificultades, por un duro proceso de entrenamiento tanto físico como mental”, reconoce, subrayando cada frase como quien deja constancia de los sacrificios acumulados. Aun así, el horizonte se abre con esperanza. “Ahora cumpliré uno de mis sueños y sé que, después de este campeonato, van a venir muchos más objetivos por cumplir”, manifiesta.El Campeonato Nacional Abierto de Clubes 2025 se integra este año en los I Juegos de Combate, un evento impulsado por la Asociación del Deporte Español (ADESP) que reunirá en La Nucía a más de 1.500 deportistas de boxeo, judo, karate, esgrima y otras modalidades. La ciudad alicantina, convertida en un polo deportivo de referencia, albergará los combates en el Pabellón Muixara, donde se disputarán preliminares, cuartos, semifinales y finales.El presidente de la Federación Española, Felipe Martínez Martínez, subraya la importancia de esta edición. “El Abierto Nacional de Clubes es una oportunidad para seguir impulsando el crecimiento del boxeo en todas sus categorías y reconocer el esfuerzo de nuestros clubes y técnicos en el desarrollo del deporte. Un año más cuenta con un gran número de participantes, lo que nos hace estar contentos, ya que muestra la progresión de nuestro deporte”.Con un máximo de 32 plazas por categoría de peso, la competición garantiza igualdad de condiciones y alto nivel competitivo. Además del título individual, el torneo premiará el rendimiento colectivo, ofreciendo un lugar de honor a los clubes más exitosos. En ese escenario cargado de historia y exigencia, Andrés Mosquera Vanegas vivirá su debut nacional que, más allá de los resultados, supone ya un punto de inflexión en su trayectoria.