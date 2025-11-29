Alvear mostrará ocho joyas enológicas en el Salón de los Mejores Vinos de España

La presencia de Alvear

desplegará la próxima semana una selección histórica de sus joyas enológicas en el XXV Salón de los Mejores Vinos de España, que celebrará su vigésimo quinto aniversario este lunes y el martes en IFEMA Madrid. La firma montillana, emblema de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, además de ser la bodega más antigua de Andalucía, acudirá al encuentro con una representación excepcional de vinos que han obtenido algunas de las puntuaciones más altas en la, reafirmando su papel como referente enológico dentro y fuera del país.La presencia de Alvear en esta edición, que reunirá a profesionales del sector, prensa especializada y prescriptores de todo el mundo, estará marcada por una cuidada selección que resume tres siglos de conocimiento y sensibilidad hacia la tierra.En concreto, la bodega montillana presentará ocho vinos que han sido reconocidos con valoraciones sobresalientes:(98 puntos),(96 puntos),(95 puntos),(94 puntos), Alvear(94 puntos),(93 puntos),(93 puntos) y(93 puntos).Cada uno de ellos refleja un eslabón distinto de la historia y el carácter de la firma, desde vinos de sacristía de enorme profundidad histórica hasta elaboraciones contemporáneas que muestran la versatilidad de la uva de la variedad autóctona de Montilla-Moriles, la Pedro Ximénez.La propia naturaleza del salón, que este año celebra su 25.º aniversario, favorece esa mezcla de tradición y futuro. Nació en el año 2000 como un espacio donde productores y profesionales con capacidad real de compra y prescripción pudieran encontrarse frente a frente y, desde entonces, se ha convertido en una cita imprescindible del calendario enológico.Y es que, durante dos jornadas, los asistentes podrán catar más de 1.600 vinos procedentes de 350 bodegas y de 84 zonas productoras, tanto nacionales como internacionales. Todos ellos comparten un denominador común: haber alcanzado entre 90 y 100 puntos en la, un umbral que avala la calidad de las referencias presentes.Andalucía, además, tendrá un papel especialmente visible con 117 vinos de 20 bodegas, representando a Jerez, Montilla-Moriles, VT Cádiz y Málaga. De igual modo, el espacio reservado para las bodegas del Podio volverá a ser uno de los focos del evento, al reunir a siete de las ocho bodegas españolas que este año han logrado los ansiados 100 puntos, junto al ganador y los nominados aly a un conjunto de 241 vinos excepcionales valorados entre 95 y 99 puntos.El salón también refuerza su vocación internacional al acoger, un año más, bodegas procedentes de Argentina, Estados Unidos, Francia, Hungría, México y Portugal, lo que añade pluralidad de estilos y permite a los visitantes explorar vinos de latitudes muy distintas sin salir del Pabellón 6 de IFEMA Madrid.La organización mantiene, además, una red de colaboradores consolidada. El evento estará patrocinado por Saverglass —empresa francesa líder en envases de vidrio de alta gama— y Tonnellerie JM Gonçalves, tonelería portuguesa de referencia para algunas de las mejores bodegas del mundo. Las copas oficiales volverán a ser de la marca Riedel, facilitadas por Euroselecció, mientras que Pan de Olivo, panadería artesana con sede en Jaén, ofrecerá distintos productos a los asistentes para acompañar la degustación.El programa paralelo incluirá un total de ocho actividades formativas, entre catas y masterclasses, impulsadas por los consejos reguladores de Campo de Borja, Cava, El Hierro, Navarra, Rioja y Valencia, además de la Asociación Monastrell España y Spanish Wine Academy, el proyecto de conocimiento vitivinícola de Bodegas Ramón Bilbao.La participación de Bodegas Alvear llega en un momento especialmente significativo para la firma. Fundada en 1729 y con casi trescientos años de historia, la compañía continúa siendo un ejemplo de continuidad familiar y de arraigo a la tierra.“Ocho generaciones de amor al vino y dedicación exclusiva al campo que perviven con entusiasmo, una trayectoria que demuestra el compromiso y el respeto que la familia tiene a la tierra y a la vid, a las cuales se han dedicado con rigor y pasión”, destacan desde la empresa.Esta identidad, construida lentamente sobre el trabajo de generaciones, ha permitido que cada salto tecnológico conviviera con la preservación de un patrimonio arquitectónico e histórico que hoy constituye uno de los valores más reconocibles de la marca.Esa manera de entender el vino se ha trasladado también a su estrategia de sostenibilidad. En 2024, la Federación Española del Vino certificó a Bodegas Alvear con el sello, la evolución del estándar Wineries for Climate Protection creado en 2015.“Esta nueva certificación no solo refleja el compromiso inquebrantable de Alvear con la excelencia y la calidad de sus vinos y vinagres, sino también con nuestro entorno natural”, afirmó entonces el director general, Luis Giménez Alvear, quien subrayó la voluntad de la empresa de alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. No en vano, la bodega lleva más de un año incorporando criterios de sostenibilidad social, económica y de buena gobernanza para avanzar hacia una “sostenibilidad integral” que cubra todos los ámbitos de su actividad.Con este bagaje histórico, este impulso hacia la sostenibilidad y la colección de vinos que llevará al salón, la presencia de Alvear promete convertirse en uno de los puntos más atractivos para quienes visiten el XXV Salón de los Mejores Vinos de España.Las puertas del evento abrirán el lunes 1 de diciembre, de 12.00 a 20.00 horas, y continuarán el martes 2 de diciembre, de 11.00 a 15.00 horas, en IFEMA Madrid. Las acreditaciones ya están disponibles para los profesionales interesados, que podrán consultar todos los detalles del encuentro —incluido el listado completo de bodegas y actividades— en la