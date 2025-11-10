Actitud y aptitud en su caminar

Montilla Club de Fútbol 4-1 Unión Deportiva Los Barrios

Montilla Club de Fútbol: Rafa Martínez, Fran González, Soto, Antonio Pino, Moslero, Gorka, Juan María, Tena, Tiago, Amara y Abraham Nelson. También jugaron Sergio Heredia, Pedro Crespín, Rafa Alcaide, Adrián, José Manuel y Alberto Bermejo.

Rafa Martínez, Fran González, Soto, Antonio Pino, Moslero, Gorka, Juan María, Tena, Tiago, Amara y Abraham Nelson. También jugaron Sergio Heredia, Pedro Crespín, Rafa Alcaide, Adrián, José Manuel y Alberto Bermejo.

Unión Deportiva Los Barrios: Pablo, Joel, Jairo, Juanjo, Onto, Juan, Alberto, Thomas, Rubén, Adri y Hugo. También jugaron Ishak, Cintas, Jesús, Eugenio y Luke.

Pablo, Joel, Jairo, Juanjo, Onto, Juan, Alberto, Thomas, Rubén, Adri y Hugo. También jugaron Ishak, Cintas, Jesús, Eugenio y Luke.

Goles: 0-1 Onto (m. 3); 1-1 Tiago (m. 29); 2-1 Amara (m. 45); 3-1 Moslero (m. 55); 4-1 Tiago (m. 59).

Onto (m. 3); Tiago (m. 29); Amara (m. 45); Moslero (m. 55); Tiago (m. 59).

Árbitro: Guillermo San Gil Martín (Sevilla). Amonestó por parte local Fran González y Gorka. En el bando visitante, amonestó a Joel y Hugo.

Guillermo San Gil Martín (Sevilla). Amonestó por parte local Fran González y Gorka. En el bando visitante, amonestó a Joel y Hugo.

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada del Grupo 1 de División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 300 espectadores.



FOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL

El Montilla Club de Fútbol continúa en estado de gracia. Los hombres de Isaac Cuesta alcanzaron esta jornada su quinta victoria consecutiva en un partido repleto de ocasiones, goles y buen hacer en todas las facetas de su juego. El cuatro a uno a favor cosechado ante la Unión Deportiva Los Barrios en el Estadio Municipal permite a los montillanos alcanzar la segunda posición en la tabla, con 19 puntos.El encuentro comenzó con la novedad en el once inicial vinícola de Amara y Abraham Nelson con respecto a la jornada anterior. Con todo ello, cuando apenas habían transcurrido tres minutos de partido, Los Barrios se puso por delante en el marcador.Una jugada ofensiva por parte del cuadro local que no pudo ser culminada, provocó una rápida transición entre la defensa y el ataque barreño que Onto, internándose en el área y tras driblar a un rival, aprovechó para batir a Rafa Martínez con un disparo ajustado al palo. Era el cero a uno.El gol no amedrentó a un Montilla que buscó la reacción. La idea de juego combinado por parte auriverde fue creando sensación de peligro sobre la meta visitante con el paso de los minutos. Amara, en un disparo que se estrelló en el poste, tuvo la oportunidad más clara para los montillanos.Las acciones tanto por el interior como por los costados se fueron alternando, viéndose a una Unión Deportiva Los Barrios cada vez más agazapada atrás. Fruto de ello, llegó la igualada. Soto inició una contra, mientras que Gorka, Antonio Pino y de nuevo Soto continuaron la acción hasta encontrar a Tiago en el costado, realizando el mediocentro un lanzamiento raso ante el que no pudo hacer nada el guardameta foráneo. Corría el minuto 29 de partido y el Montilla alcanzaba las tablas en el marcador.Dicho tanto mejoró aún más las prestaciones vinícolas. La presión a la salida de balón de Los Barrios era constante, el caudal ofensivo siguió en crecimiento y las ocasiones se sucedieron. Un pase de Antonio Pino por el exterior lo recogió Amara para realizar un disparo raso que despejó con la pierna el guardameta.Poco después, Juan María y Antonio Pino fabricaron una nueva oportunidad para el conjunto montillano, finalizando la acción Tiago con un chut por bajo que obligó al portero barreño a realizar una meritoria intervención para evitar el tanto.Parecía cuestión de tiempo la segunda diana vinícola, culminándose en el minuto 45. Antonio Pino, una vez más, protagonizó la acción en ataque en un balón rechazado que transformó en un paseo picado sobre el portero barreño para Amara, anotando el delantero hispano-maliense en boca de gol. Con dos a uno en el marcador y con la sensación de ir a más el equipo auriverde, el encuentro llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, el paisaje sobre el terreno de juego era similar. El Montilla mantuvo sus ideales basados en las acciones elaboradas, mientras la Unión Deportiva Los Barrios buscaba el juego directo para volver a meterse en el partido.Con todo ello, el cuadro vinícola no dejó atisbo de esperanza a su rival y a los nueve minutos del segundo acto construyó el tres a uno. Antonio Pino se introdujo en el área hasta colocarse en el mano a mano con el guardameta, facilitando un pase preciso a Moslero que, libre de marca, mandó el balón al fondo de las mallas.No quedo ahí la cosa. Ambos entrenadores movieron banquillo, dando pie a un nuevo gol de los locales, gracias a uno de los jugadores recién incorporados al choque. Rafa Alcaide controló el esférico en el costado y enlazó un perfecto centro al segundo palo para Tiago, anotando el mediocentro con un certero remate de cabeza para poner el cuatro a uno en el marcador a los 59 minutos de encuentro.Con la contienda sentenciada, el Montilla gestionó el paso de los minutos con sapiencia y sin pasar apuros hasta el final. La presencia de hombres como José Manuel y Adrián en el segundo tiempo sería otra de las notas positivas, contando con bastantes minutos alguno de los jugadores menos habituales en el equipo vinícola. La próxima cita para los auriverdes será ante la Unión Polideportiva Viso, en tierras visueñas.