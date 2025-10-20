Unas obras en la Avenida de Andalucía obligarán a modificar el tráfico y el recorrido del bus

Unas obras de reparación en la Avenida de Andalucía obligarán al Ayuntamiento de Montilla a modificar el tráfico y el recorrido del bus urbano desde mañana martes y hasta este jueves. Tal y como ha comunicado el propio Consistorio, este corte parcial en la Avenida de Andalucía se debe a los trabajos de reparación de tapas de alcantarillado que ejecutará, empresa mixta que gestiona el ciclo integral del agua en la ciudad.Esta intervención, aunque necesaria, afectará a la circulación habitual en una de las vías más transitadas de la ciudad, especialmente en las horas punta. Por este motivo, el Ayuntamiento ha querido detallar con antelación los desvíos habilitados para minimizar las molestias entre los conductores.De este modo, los vehículos que accedan desde la Avenida de Andalucía hacia el centro deberán tomar la Avenida de Boucau, continuar por la calle Ramírez de Carrión y seguir por Jubilados y Pensionistas. A su vez, para los conductores que procedan de la Avenida de María Auxiliadora solo se permitirá el giro a la derecha hacia la Avenida de Boucau.Por otro lado, los vehículos que circulen por la Avenida de Boucau en dirección a la zona centro de Montilla deberán desviarse igualmente por la calle Ramírez de Carrión —junto al Centro de Participación Activa para Personas Mayores de la Junta de Andalucía, el antiguo Hogar del Pensionista— y por Jubilados y Pensionistas. Como medida excepcional, se permitirá el giro a la izquierda en la calle La Parra con dirección a la Avenida de Andalucía.El corte de tráfico afectará igualmente al recorrido del autobús urbano. En el trayecto hacia el centro de Montilla, la parada del Centro de Salud se trasladará a la zona de, en la Avenida de Boucau. Desde ahí, el autobús continuará por Ramírez de Carrión, Jubilados y Pensionistas y La Parra, retomando su ruta habitual hacia la Puerta de Aguilar.En el recorrido de vuelta hacia el barrio de El Gran Capitán, el autobús girará desde la Avenida de Italia hacia Ronda del Canillo y se encaminará hacia Virgen de las Viñas, en dirección a la Estación de Autobuses. Durante estos días, quedará suprimida la parada situada en el Centro de Participación Activa para Personas Mayores.Desde el Ayuntamiento de Montilla se ha pedido "comprensión" y "colaboración" a la ciudadanía para facilitar el desarrollo de las obras, que buscan mejorar el estado de la red de alcantarillado y evitar futuras incidencias. “Rogamos disculpen las molestias y agradecemos la colaboración de todos y todas para el buen desarrollo de los trabajos”, ha comunicado la institución municipala través de sus redes sociales.