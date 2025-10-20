El Club Deportivo Apedem mantiene su racha y vence con autoridad al Cañete

Club Deportivo Apedem 3 – 1 Cañete Club Deportivo Base A

Club Deportivo Apedem: Román Fernández Ruiz, Felipe Montero Salas, Javier Albornoz Hidalgo, José David Urbano Jiménez, Juan Sánchez Zafra, Eduardo Rueda Pérez, Lucas Hueso Priego, Fernando Gómez Lorenzo, José Nicolás González Domínguez, Alfredo Lorenzo Ordoñez y Jesús García López.

Cañete Club Deportivo Base A: Raúl Domenech Martínez, Álvaro García Povedano, Tomás de Jesús Gutiérrez Viños, Javier Zambrano López, Alejandro Moreno Cobacho, José Francisco Linares Olaya, Celso Lopeozas García, José Sánchez Carrillo, José Antonio Domingo Cuenca, Miguel Flores Romero y Alberto Canteraro Moscoso.

Cuerpo técnico del Club Deportivo Apedem: Rafael Garrido Alcaide (entrenador); Fernando Bonilla Berlanga (segundo entrenador) y Alejandro Cerezo Fontaneda (delegado de campo).

Cuerpo técnico del Cañete Club Deportivo Base A: Antonio Ortega López (entrenador) y Antonio Ortega Lagaron (delegado de equipo).

Goles: 1-0 José Nicolás González Domínguez (min. 44, de penalti); 2-0 Juan Sánchez Zafra (min. 45); 3-0 Aarón Salado Sánchez (min. 63); 3-1 Alejandro Moreno Cobacho (min. 66).

Árbitro: Esteban Infante Cabrera. Asistentes: Víctor Pavón Díaz y Carlos Pastor Salazar.

Amonestaciones: Vieron tarjeta amarilla Eduardo Rueda Pérez (min. 27), Lucas Hueso Priego (min. 89) y Javier Maciej Szczepanski Gachiewicz (min. 89) por parte del Club Deportivo Apedem; y Celso Lopeozas García (min. 45), José Sánchez Carrillo (min. 46) y Javier Huertas Bermúdez (min. 87) por parte del Cañete Club Deportivo Base A.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de Segunda Andaluza Sénior (Grupo Único de Córdoba), disputado en el Estadio Municipal de Fútbol de Montilla.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CLUB DEPORTIVO APEDEM

El Club Deportivo Apedem prolonga su excelente momento de forma y suma una nueva victoria tras imponerse por 3-1 al Cañete Club Deportivo Base A en un encuentro intenso y disputado, que volvió a demostrar la solidez del conjunto montillano. El equipo auriverde se afianza así en los puestos altos de la clasificación, manteniéndose como uno de los tres invictos de la categoría junto al Higuerón y el Salerm Puente Genil.El choque arrancó con un dominio abrumador del conjunto dirigido por Rafael Garrido, que salió al césped decidido a encarrilar el partido desde el primer minuto. En apenas tres minutos de juego, los montillanos ya habían generado tres ocasiones clarísimas, pero la falta de acierto en los metros finales impidió que el marcador se moviera.Pese a ese arranque frenético, el gol se resistió hasta los minutos finales del primer tiempo. Una internada de Ezequiel Salado terminó con el jugador derribado dentro del área y el colegiado no dudó en señalar el punto de penalti. Nico González asumió la responsabilidad y, con un disparo raso por el centro, adelantó a los locales.Parecía que el 1-0 sería el resultado con el que ambos equipos se marcharían al descanso, pero el Apedem volvió a golpear en el añadido. Corría el minuto 48 cuando un disparo de Lucas Hueso se estrelló contra el palo y el rechace lo aprovechó Juan Sánchez para empujar el balón a la red y poner el 2-0 con el que se llegó al intermedio.Tras el paso por vestuarios, el guion no cambió demasiado. El duelo perdió algo de brillo, con menos ritmo y más interrupciones, aunque el conjunto local continuó siendo el dueño del juego y de las oportunidades. Aarón Salado, que atraviesa un magnífico momento, amplió la ventaja en el minuto 62 con una definición certera tras una gran acción individual de Szczepanski. Con este tanto, el delantero se coloca a un solo gol de igualar al máximo goleador del Apedem desde su renacimiento, firmando además un registro envidiable: cuatro dianas en las cinco primeras jornadas.El 3-0 parecía sentenciar el partido, pero el Cañete Club Deportivo Base A no bajó los brazos. Apenas cuatro minutos después, en el 66, recortó distancias y encendió una chispa de incertidumbre. Los visitantes, espoleados por el tanto, jugaron con más corazón que cabeza y siguieron buscando un segundo gol que les metiera de lleno en el encuentro.Ya en el minuto 89, una nueva jugada a balón parado estuvo a punto de acortar aún más las diferencias: un cabezazo de Joselillo, solo en el área pequeña, obligó a Carlos Repiso a realizar una espectacular intervención para evitar el 3-2.El pitido final desató la alegría en las gradas y en un vestuario que continúa viviendo un inicio de temporada impecable. Buena parte del mérito recae en el cuerpo técnico que lidera el entrenador cordobés Rafael Garrido, cuyo trabajo constante durante la semana ha elevado el nivel competitivo de una plantilla joven, ambiciosa y cada vez más cohesionada.La tarde también dejó una nota especialmente positiva: el debut de Raúl Santiago Ríos, canterano montillano que disputó sus primeros 29 minutos en la categoría. Con él, ya son cinco los juveniles que han tenido la oportunidad de estrenarse en liga desde el comienzo de la temporada, un dato que confirma la apuesta del club por el talento local y la progresión de sus jóvenes valores.El Club Deportivo Apedem continúa, de este modo, firme en su propósito de consolidarse entre los mejores y seguir soñando en grande en un campeonato que, jornada a jornada, premia su esfuerzo, su disciplina y su compromiso colectivo.