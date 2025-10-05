Ir al contenido principal

Un incendio en una zona de pastos junto al Hospital de La Retamosa moviliza a bomberos y Guardia Civil

Un incendio de pastos declarado al caer la tarde ha movilizado este domingo a varios efectivos del Parque de Bomberos de Montilla y a agentes de la Guardia Civil en una zona de cultivo situada en las inmediaciones del Hospital Comarcal de La Retamosa. Según han precisado a Montilla Digital varios testigos, el fuego se habría iniciado alrededor de las 19.30 de la tarde, provocando una densa columna de humo visible desde distintos puntos del término municipal.


Afortunadamente, el suceso no ha causado heridos ni víctimas mortales, aunque la rápida propagación de las llamas, favorecida por el viento y la sequedad del terreno, ha obligado a actuar con rapidez para evitar que el fuego se extendiera hacia áreas próximas. Los bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, pertenecientes al Parque de Montilla, han trabajado intensamente durante la tarde en las labores de control y extinción del fuego, logrando sofocarlo sin que afectara a zonas habitadas ni al trazado de la línea férrea Córdoba-Málaga.

Hasta el lugar de los hechos también se han desplazado agentes de la Guardia Civil, que han colaborado en el dispositivo de seguridad, que ha permitido controlar el fuego con rapidez y sin que se hayan producido daños personales o materiales de consideración.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JAVIER PORTERO

