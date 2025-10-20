'Tres Miradas' de Alvear: el "Vino Revelación del Año" para el reconocido enólogo Tim Atkin

El vinode 2021, elaborado por, ha sido distinguido con 96 puntos y el prestigioso título de Vino Blanco Revelación del Año en el informe internacional, dirigido por el reconocido crítico británico Tim Atkin, junto a Beth Willard. Este reconocimiento sitúa este vino montillano de paraje entre los grandes blancos de España, consolidando su posición en el podio de los vinos más destacados del año.El informe, que acaba de editar su segunda edición, se ha afianzado como una referencia global en la identificación de las tendencias más relevantes del vino español. El equipo de cata, liderado por Tim Atkin —uno de los pocos catadores del mundo con el título de—, evaluó 945 vinos procedentes de todo el país, seleccionando aquellos que sobresalen por su calidad, estilo y autenticidad.En este contexto de excelencia, elde 2021 ha logrado destacar por su singularidad y su profunda conexión con el territorio montillano. Se trata de una magnífica expresión del viñedo de altura de Montilla, elaborada con uvas Pedro Ximénez procedentes de cepas viejas cultivadas mediante el tradicional sistema de vaso en el histórico paraje de Riofrío Alto.Su proceso de vinificación combina tradición y precisión: el vino fermenta y reposa durante ocho meses en tinajas de hormigón bajo velo de flor, para luego continuar una crianza biológica de más de 24 meses en botas viejas de roble americano en la Bodega Monumental.El resultado de esta elaboración artesanal es un vino blanco de gran profundidad y complejidad, con color amarillo pajizo y reflejos dorados. En nariz, despliega aromas de manzana al horno, hinojo, manzanilla y almendra, sobre un fondo de masa madre y levadura característico de su crianza bajo velo de flor. En boca, es amplio, sedoso, fresco y mineral, con un final largo y complejo que refleja su origen y su capacidad de guarda.Luis Giménez Alvear, director general de Bodegas Alvear, destaca la importancia de este reconocimiento y la filosofía que guía el trabajo de la casa. “Este nuevo reconocimiento internacional refuerza el compromiso de Bodegas Alvear con la autenticidad, la historia y la singularidad del viñedo montillano, reafirmando su apuesta por los vinos de parcela como expresión de identidad y excelencia”, manifiesta.Fundada en 1729, Bodegas Alvear es la bodega más antigua de Andalucía y una de las más antiguas de España. Actualmente, la dirige la octava generación de la familia, que mantiene viva la tradición vitivinícola montillana y el legado de casi tres siglos de historia. “La familia Alvear elabora vino desde 1729 y es una de las bodegas más antigua de España, siendo la más antigua de Andalucía”, recuerda Giménez Alvear.Desde sus orígenes, la familia ha trabajado por preservar el patrimonio, el conocimiento adquirido y los valores que la han hecho perdurar en el tiempo, pero siempre con la vista puesta en el futuro. “Actualmente está dirigida por la octava generación de la familia quienes trabajan para preservar el patrimonio familiar, el conocimiento adquirido y los valores de la bodega con la vista puesta en el futuro, explorando las raíces y las particularidades del viñedo montillano”, detalla.En cada botella de Alvear se condensa una historia de familia, calidad, tradición y vínculo con la tierra. “Alvear es familia, calidad, tradición y esencia de un lugar, de su gente y de su cultura: trescientos años haciendo historia”, concluye Giménez Alvear, resumiendo el espíritu que ha llevado a esta casa montillana a convertirse en referente del vino español a nivel internacional.