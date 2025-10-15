La Casa Joven de Montilla celebra un Encuentro de Calistenia en el Parque Tierno Galván



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Montilla vivió este domingo una espectacular jornada de deporte y convivencia con motivo del Encuentro de Calistenia 2025, celebrado en el Parque Enrique Tierno Galván, la mayor zona verde del municipio, con casi veintitrés hectáreas de extensión.El evento, organizado por la Casa Joven de Montilla, en colaboración con la Asociación Juvenil Remonta y con el Ayuntamiento de Montilla, reunió a numerosos jóvenes atraídos por una disciplina que combina fuerza, equilibrio y una profunda conexión con el propio cuerpo.Entre los momentos más esperados de la jornada destacó la participación del cordobés Edu Villar, campeón de España en 2022 y, posteriormente, campeón del mundo de calistenia, quien ofreció una exhibición impresionante ante el público montillano.Con la naturalidad de quien ha hecho del entrenamiento una forma de vida, el atleta del Polígono Guadalquivir compartió su experiencia y animó a los jóvenes deportistas locales a perseguir sus metas con disciplina y constancia. Sus movimientos, precisos y fluidos, fueron un ejemplo de la combinación entre técnica y fortaleza que define esta práctica.La calistenia, cuyo nombre proviene del griego(belleza) y(fortaleza), se basa en el entrenamiento con el propio peso corporal. Es un sistema versátil que puede practicarse en parques, gimnasios o incluso en casa, y que busca desarrollar fuerza, agilidad, equilibrio y flexibilidad.Lejos de ser una moda pasajera, esta disciplina ha ido ganando adeptos en todo el mundo por su carácter económico, accesible y comunitario. Ejercicios como las sentadillas, las zancadas o los saltos demuestran que el trabajo corporal es completo, desmintiendo la idea de que las piernas quedan fuera del entrenamiento.El Encuentro de Calistenia 2025 no solo sirvió para fomentar hábitos saludables, sino también para fortalecer el tejido juvenil y promover valores como la cooperación y la superación personal. En ese sentido, desde el Ayuntamiento de Montilla quisieron agradecer a la Asociación Juvenil Remonta “su implicación, compromiso y liderazgo” en la organización de esta cita deportiva, que contribuye —según destacaron— “al impulso de proyectos que combinan salud, deporte, participación y cooperación internacional”.La Casa Joven de Montilla, promotora de la actividad, forma parte de un proyecto impulsado por la Fundación Social Universal (FSU), una organización surgida en Montilla en 1993 como respuesta a las alarmantes condiciones de pobreza detectadas en muchas regiones del mundo. Desde entonces, la FSU ha trabajado en la promoción del desarrollo humano sostenible, y la Casa Joven representa una de sus apuestas más firmes por ofrecer a la juventud espacios de formación, creatividad y participación activa.