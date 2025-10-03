La AMPA Casas Nuevas impulsa un ciclo cultural para fomentar la lectura y la creatividad

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) Casas Nuevas inaugurará este domingo el ciclo cultural, que incluye una merienda solidaria, teatro familiar y la reapertura de la biblioteca escolar del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Gran Capitán. La cita, que comenzará a las 17:30 de la tarde, marcará el inicio de un trimestre lleno de actividades pensadas para fomentar la lectura, la creatividad y la expresión artística en Montilla.La jornada arrancará con un gesto sencillo pero cargado de simbolismo: una merienda compartida a base de tortas, batidos y café. Ese ambiente cálido y cercano dará paso a la representación teatral, un cuento de dragones, príncipes y princesas creado por Gangarilla Producciones, especialmente diseñado para disfrutar en familia. El espectáculo se celebrará en el gimnasio del centro con aforo limitado, con el fin de garantizar que cada asistente pueda vivir la experiencia en condiciones óptimas.Para facilitar la organización, la AMPA ha pedido a las familias confirmar su asistencia mediante la adquisición anticipada del ticket de la merienda solidaria, cuyo precio de 2,50 euros servirá para apoyar las actividades culturales impulsadas por la asociación. No se trata solo de un requisito logístico, sino de una manera de reforzar el compromiso colectivo con un proyecto que pretende ir mucho más allá del aula.Y es quenace como una propuesta abierta, no solo para el alumnado del CEIP Gran Capitán, sino también para vecinos y familias del barrio. El ciclo se extenderá de octubre a diciembre y estará estructurado en cuatro bloques temáticos. Habrá cuentacuentos y clubes de lectura bajo el lema; talleres de escritura creativa en; actividades teatrales dentro de; y dinámicas lúdicas y cooperativas reunidas enEntre las actividades ya confirmadas destacan el club de lectura para alumnado de primer ciclo de Primaria, un teatro en inglés con motivo de Halloween en noviembre y un concurso de relatos que en diciembre premiará la imaginación con una exposición de trabajos. Además, se prevé la incorporación de nuevas propuestas como yoga en familia, cantacuentos, talleres de encuadernación o sesiones de acercamiento al teatro, que se anunciarán en las próximas semanas.La AMPA Casas Nuevas ha recordado que toda la información relativa al ciclo se difundirá a través de sus redes sociales y mediante vitrinas informativas instaladas en las fachadas del colegio, con el objetivo de mantener a la comunidad al tanto de inscripciones, fechas y novedades. Con esta iniciativa, el colectivo apuesta por situar a la lectura y la cultura en el centro de la vida escolar y vecinal, invitando a las familias a dibujar su propia historia compartida, hecha de libros, juegos y emociones.