El V Circuito Provincial de Aguas Abiertas distingue a tres deportistas montillanos



FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba celebró el pasado viernes la Gala del V Circuito Provincial de Aguas Abiertas, un evento que reconoció a tres deportistas de Montilla por su destacada participación en esta edición. Entre los galardonados se encontraban Carmen Córdoba (3.000 metros) y Javier Mesa (1.500) —integrante del equipo Máster del Club Natación Montilla—, así como Valeska Zabala (1.500), también perteneciente a la entidad que preside Manuel Baena Herrador.El V Circuito Provincial de Aguas Abiertas, que se ha desarrollado a lo largo de cinco etapas entre los meses de mayo y septiembre, ha vuelto a reunir a nadadores de toda la provincia, entre los que también se encontraban Manuel González (1.500 metros), Antonio Trapero (3.000) y Emilio Polonio (3.000), que ha sido el nadador montillano que ha completado más pruebas.El calendario comenzó el 18 de mayo en el pantano de El Arenoso, en Montoro, y continuó el 22 de junio en Sierra Boyera, en Belmez; el 13 de julio en el pantano de Iznájar, el 16 de agosto en el Bembézar, en Hornachuelos, y el 14 de septiembre en La Breña, en Almodóvar del Río.El delegado de Deportes de la institución provincial, Antonio Martín, destacó el éxito de una competición que, año tras año, se consolida como una de las más singulares del calendario cordobés. “Ello se debe a que es un circuito muy especial, que conjuga la práctica deportiva en entornos naturales únicos con la promoción turística de los innumerables y atractivos parajes que tiene nuestra provincia”, afirmó.En ese sentido, el responsable provincial subrayó la doble vertiente de la iniciativa, que no solo impulsa la natación en aguas abiertas, sino que contribuye a dinamizar las localidades anfitrionas. “Consigue aunar la práctica del deporte acuático con la promoción del turismo de interior, de la que salen beneficiados fundamentalmente las localidades que acogen las travesías”, añadió.Además, el diputado de Deportes resaltó la progresiva madurez del certamen dentro del calendario provincial. “Este circuito se va consolidando poco a poco en el calendario provincial, ya que existe mucha afición a la natación en todas sus modalidades y una cantera que está demostrando su excelente nivel en otras competiciones como el IX Circuito de Natación”, señaló Antonio Martín.Con una media de 65 participantes por prueba y recorridos de 1.500 y 3.000 metros, el V Circuito Provincial de Aguas Abiertas coincidió también con el Campeonato de Andalucía de la especialidad, donde más de 350 nadadores se dieron cita para disfrutar de una disciplina que, en Córdoba, sigue ganando adeptos cada año.Estas pruebas se suman, además, a otras iniciativas deportivas impulsadas por la Diputación, como el IX Circuito Provincial de Natación —cuya cuarta etapa se celebró el 22 de marzo en Cabra— o el II Trofeo Diputación de Córdoba, disputado el pasado 21 de junio en Pozoblanco.La gala del viernes sirvió, así, no solo para reconocer el esfuerzo individual de los deportistas, sino también para reafirmar el compromiso de la provincia con el deporte base y la promoción de los espacios naturales como escenarios de convivencia y superación.