El Cross Batalla de Munda espera reunir a 900 corredores en su edición de 2026



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Cross Batalla de Munda celebrará su decimotercera edición el próximo 8 de febrero de 2026. Y lo hará con un recorrido de 19,2 kilómetros por algunos de los parajes más emblemáticos de Montilla, consolidándose así como una de las citas deportivas y culturales más esperadas del calendario deportivo andaluz. La prueba, organizada por el colectivo Montilla Running, prevé reunir a cerca de 900 corredores y senderistas procedentes de distintos puntos de España.El cartel oficial de la prueba, obra del diseñador montillano Daniel Rey, vuelve a poner el foco en un evento que conjuga deporte, historia y promoción turística y que, como en sus ediciones anteriores, tiene su salida y su llegada en las instalaciones de la, una de las entidades de referencia de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y, también, de la DOP Aceite de Lucena.Durante la puesta de largo de esta nueva edición, el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, afirmó que la prueba “ya es una marca de Montilla, porque simboliza la unión de asociaciones, empresas y Ayuntamiento en torno al deporte, la cultura y la promoción turística de nuestra ciudad”. Palabras que reflejan el carácter integrador de una competición que no solo se limita a lo deportivo, sino que también proyecta la imagen de la localidad más allá de sus fronteras.El organizador del Cross Batalla de Munda, Miguel Ángel Feria, en representación de Munda Eventos, detalló que “el recorrido se mantiene, como en ediciones anteriores, en 19.200 metros, pasando por parajes emblemáticos como la Fuente del Álamo, el Río Aguilar o Cerro Toro”, un trazado exigente que, sin embargo, también deja espacio para modalidades más asequibles, por lo que desde la organización esperan reunir de nuevo a cerca de 900 participantes, muchos de ellos procedentes de distintos puntos de España.Y es que la XIII Batalla de Munda no se limitará a la carrera competitiva. Habrá pruebas de senderismo, marcha nórdica e incluso infantil, abriendo la experiencia a deportistas de distintas edades y niveles. Además, la organización ha confirmado servicios de avituallamiento, asistencia sanitaria y premios para las mejores marcas, entre los que destaca un premio especial de 200 euros para quienes logren batir los récords absolutos vigentes.Por su parte, el director-gerente de la Cooperativa La Unión, Francisco Fernández, destacó la dimensión social y cultural del evento al señalar que “hoy la Batalla de Munda es un escaparate para mostrar Montilla y sus bodegas a quienes nos visitan, y para nosotros es un placer ser parte activa de esta cita”. Una visión que enlaza con la singularidad de este evento: el maridaje entre deporte y vino como motores de identidad local.El plazo de inscripción, abierto desde el pasado 22 de septiembre, cuenta con tarifas reducidas hasta el 1 de noviembre y. Toda la información está disponible en la web oficial del evento y en sus perfiles en redes sociales, donde ya se percibe la expectación que cada año despierta una carrera que une historia, naturaleza y esfuerzo deportivo bajo el nombre de Montilla.