El Ayuntamiento de Montilla se suma desde hoy a la campaña de la DGT contra las distracciones al volante



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

El Ayuntamiento de Montilla ha anunciado su adhesión a la Campaña Especial de Control y Vigilancia sobre Distracciones en la Conducción, promovida por la Dirección General de Tráfico (DGT), una iniciativa que se desarrolla en todo el país desde hoy y hasta el próximo domingo 12 de octubre.Desde esta misma mañana, la Policía Local de Montilla ha comenzado a colaborar activamente con la DGT mediante controles específicos en distintos puntos del municipio, con el propósito de reducir los accidentes derivados de la falta de atención al volante.Durante toda la semana, los agentes locales centrarán sus esfuerzos en detectar conductas de riesgo que, aunque puedan parecer inofensivas, ponen en peligro tanto a las personas que conducen como al resto de usuarios de la vía. Hablar por teléfono sin manos libres, responder un mensaje, manipular el navegador o incluso comer y beber mientras se conduce son ejemplos de distracciones que pueden terminar en tragedia.Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Montilla se ha subrayado la importancia de estas actuaciones preventivas. “Una pequeña distracción puede provocar consecuencias irreparables”, recuerdan desde el área que dirige el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, insistiendo en que mantener la atención constante al volante es una cuestión de responsabilidad colectiva.Además de los controles, el Ayuntamiento de Montilla ha querido trasladar un mensaje claro a la ciudadanía: "la prudencia y la atención son las mejores aliadas para evitar siniestros". En ese sentido, el Consistorio montillano ha hecho un llamamiento a todas las personas conductoras del municipio para que adopten comportamientos responsables durante sus desplazamientos y eviten cualquier acción que pueda restarles concentración.La Dirección General de Tráfico, por su parte, ha insistido en que la lucha contra la siniestralidad vial no depende únicamente de las sanciones o de la presencia policial, sino de la implicación conjunta de las Administraciones, los cuerpos de seguridad y, sobre todo, de la ciudadanía. Y es que la prevención sigue siendo, según remarcan desde la institución, la herramienta más eficaz para salvar vidas.De igual modo, el Ayuntamiento de Montilla se ha comprometido a seguir colaborando en futuras campañas de concienciación y control promovidas por la DGT, con el objetivo de reforzar la seguridad en las calles y carreteras del municipio. “Cada gesto cuenta —recordaron fuentes municipales—, y un segundo de distracción puede marcar la diferencia entre llegar o no llegar”.